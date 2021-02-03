Россиян предупредили о резком подорожании техники, мебели и обуви

Увеличение стоимости морских грузовых перевозок в конце минувшего года начало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров — это обувь, импортные продукты питания, бытовая техника, мебель...

В частности, прогнозирует гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров, в ближайшее время стоимость новых партий габаритных импортных товаров может вырасти не менее чем на 10–15%, сообщает РБК.

Кроме того, констатирует основатель Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрей Павлов, компания уже сейчас получает межсезонную обувь и коллекции весна–лето по более высокой себестоимости, увеличение цен на полке в зависимости от категории товара составит от 2 до 10–20%.

Как пояснил источник РБК в одной из компаний, занимающихся контейнерными перевозками, после окончания выборов президента США в ноябре прошлого года резко повысился спрос на перевозки между этой страной и Китаем — это привело к дефициту контейнеров и судов сначала на этом направлении, а потом и по всему миру. Китай также ввел новые требования на ввоз грузов в страну, что увеличило время их оформления и еще больше сказалось на доступности контейнеров, отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее эксперты перечислили продукты питания, которые могут подорожать в этом году. По мнению аналитиков рынка, цены на продовольствие будут расти в связи с увеличением затрат у сельхозпроизводителей, снабжающих перерабатывающие предприятия сырьем.

Прежде всего, речь идет о подорожании зерна — главного источника питания для птиц, свиней и коров. Оно вырастет в цене из-за роста мировых цен и увеличения затрат структур АПК, пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Это, в свою очередь, приведет к удорожанию не только муки, крупы и хлебы, но также и яиц, молока, мяса. Вслед за ними, отмечает эксперт, подорожают бакалея, кондитерские изделия и консервы.

Дороже станут и импортные продовольственные товары (чай, кофе и экзотические фрукты и овощи) — из-за обесценивания рубля.

Добавим, что, по данным Росстата, потребительские цены в России с 19 по 25 января повысились на 0,2%, как и неделей ранее, после 0,4% за период с 1 по 11 января.

По оценкам ведомства, за указанный период цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,4%, в том числе на огурцы — на 2,4%, морковь — на 2,2%, помидоры — на 2%, картофель — на 1,7%.

При этом сахар-песок, куриные яйца и подсолнечное масло, которые резко выросли в стоимости по итогам минувшего года, подешевели за неделю в среднем по стране на 0,5%, 0,2% и 0,1% соответственно. Правда, цены на пшеничную муку поднялись на 0,6%.

За 2020 год инфляция в РФ достигла 4,91% (декабрь к декабрю-2019) после 3,04% в предшествующем году. Причем результат 2019 года стал вторым самым низким значением этого индикатора за всю историю современной России. Абсолютный минимум был зафиксирован по итогам 2017 года — 2,5%, а в 2018 году цены повысились на 4,3%.

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По инф. rosbalt.ru

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