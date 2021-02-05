ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Какими будут цены завтра? Народ продолжает тревожиться
По инф. rosbalt.ru   
05 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Инфляционные ожидания населения России, «значительно возросшие» в минувшем году, «заметно снизились» в январе 2021 года, но «остались на повышенном уровне». Об этом говорится в комментарии Центробанка РФ.

Инфляционные ожидания в России остаются на повышенном уровне

«Согласно опросу ООО „инФОМ“, респонденты оценивают инфляцию в ближайшие 12 месяцев в 10,5%», — отмечается в материалах.

Однако, фиксирует регулятор, оценка наблюдаемой населением инфляция продолжила возрастать: за январь на 0,8 процентного пункта до 12,8%.

«Оценки краткосрочных ценовых ожиданий предприятий практически не изменились и сохранились вблизи высоких уровней марта—апреля 2020 года», — констатирует ЦБ.

Впрочем, подчеркивает он, прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021-й и 2022 год остались почти без изменений (вблизи 4%).

Напомним, что, по оценкам Росстата, потребительские цены в России с 19 по 25 января повысились на 0,2%, как и неделей ранее, после 0,4% за период с 1 по 11 января. В 2020-м инфляция в целом за январь составила 0,4%.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 