Какими будут цены завтра? Народ продолжает тревожиться

Инфляционные ожидания населения России, «значительно возросшие» в минувшем году, «заметно снизились» в январе 2021 года, но «остались на повышенном уровне». Об этом говорится в комментарии Центробанка РФ.

«Согласно опросу ООО „инФОМ“, респонденты оценивают инфляцию в ближайшие 12 месяцев в 10,5%», — отмечается в материалах.

Однако, фиксирует регулятор, оценка наблюдаемой населением инфляция продолжила возрастать: за январь на 0,8 процентного пункта до 12,8%.

«Оценки краткосрочных ценовых ожиданий предприятий практически не изменились и сохранились вблизи высоких уровней марта—апреля 2020 года», — констатирует ЦБ.

Впрочем, подчеркивает он, прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021-й и 2022 год остались почти без изменений (вблизи 4%).

Напомним, что, по оценкам Росстата, потребительские цены в России с 19 по 25 января повысились на 0,2%, как и неделей ранее, после 0,4% за период с 1 по 11 января. В 2020-м инфляция в целом за январь составила 0,4%.

За указанный период цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,4%, в том числе на огурцы — на 2,4%, морковь — на 2,2%, помидоры — на 2%, картофель — на 1,7%.

При этом сахар-песок, куриные яйца и подсолнечное масло, которые резко выросли в стоимости по итогам минувшего года, подешевели за неделю в среднем по стране на 0,5%, 0,2% и 0,1% соответственно. Правда, цены на пшеничную муку поднялись на 0,6%.

Еще по теме: Цены на продукты «замораживают». В этом — больше политики, чем экономического смысла

Цены на еду в России растут так быстро... Европейцам такого и не снилось!

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...