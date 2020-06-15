«С небес на землю» — не только Ефремов: звезды в ДТП

Напомним фабулу, взбудоражившую страну: вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном, водитель которого — курьер в компании доставки еды «Деликатеска.ру» Сергей Захаров — скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент происшествия Ефремов был пьян. В его крови нашли также кокаин и марихуану. По данным РИА «Новости», анализы показали остаточные следы наркотиков, поэтому на ДТП «это вряд ли отразилось».

Ефремова обвинили в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Суд отправил его под домашний арест до 9 августа.

Жена погибшего заявила, что на мировую не пойдет и будет требовать для актера самого строгого наказания. Депутат Госдумы Виталий Милонов планирует обратиться к президенту с просьбой лишить Заслуженного артиста России всех государственных званий и наград.

Ефремов уже признал свою вину. Также полиция возбудила дело о продаже наркотиков (228.1 УК РФ).

Напомним, мы освещали жуткую историю с произошедшим ДТП:

Видео с камер: актёр Михаил Ефремов на скорости пересекает двойную сплошную и лоб в лоб врезается во встречную машину. pic.twitter.com/2Um7XOtz1e — baza (@bazabazon) June 8, 2020

Пьяного Михаила Ефремова задержали инспекторы ДПС. Актёр еле стоит на ногах!#ефремов pic.twitter.com/US0Cftomuk — SLK (@slkkapri) June 8, 2020

Михаил Ефремов — не единственный из звезд, кто попадал в ДТП. Их объединяет одно: последствия, особенно моральные, были тяжелы и преследовали людей еще очень долго.

Наталья Бочкарёва

Сотрудники ГИБДД остановили актрису (сериал «Счастливы вместе», фильм «Елки последние)» в Москве в конце сентября 2019 года. Как заявили сотрудники дорожной службы, их насторожило поведение Бочкаревой: они спросили, есть ли при ней запрещенные вещества. Актриса ответила, что нет, достала маленький пакетик с белым веществом из заднего кармана и переложила его в нижнее белье. Позже экспертиза показала, что в пакетике был кокаин.

Ее оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на год и восемь месяцев за отказ пройти освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения. За хранение наркотиков ее оштрафовали на 30 тыс. рублей — Бочкарева признала свою вину. Да и дознаватель упомянул, что актриса загладила вину с помощью пожертвований в благотворительный фонд Евгения Воскресенского. Организация помогает детям с ограниченными возможностями и малообеспеченным семьям.

«И пусть всё закончилось не так идеально, как хотелось бы. Ведь штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я якобы откупилась. Но так тому и быть. Думайте, придумывайте и дальше. Для меня в этой ситуации самое важное — это моя личная правда. Я не употребляла никаких запрещенных средств и никогда в жизни не буду этого делать! Хотите вы в это верить или нет. Точка», — написала актриса после суда у себя в Инстаграме.

Леонид Якубович

В 2001 году на трассе Москва — Волоколамск пьяный прохожий выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля ведущего «Поля Чудес» Леонида Якубовича. Потерпевшим оказался 30-летний житель Киргизии Сергей Никитенко. После аварии его госпитализировали, медики диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Вскоре мужчина скончался.

Якубович был трезв, правил ПДД он не нарушал. Виновным в аварии признали Никитенко.

В 2017 году телеведущий рассказал, что это была единственная авария в его жизни: «Я ехал на маленьком автомобильчике, "хендайчик" у нас был. И со светофора тронулся поток машин, и из рядом идущей машины — из японской какой-то, здоровой такой — выскочил пьяный мне под колеса, причем он как-то согнувшись бежал. "Хендайчик" маленький, но он так, согнувшись почти, падал, очень пьяный человек, он ударился виском о зеркальце, так низко он уже падал... Ну, я остановился, естественно, добежали люди из рядом стоящего дома. Это была единственная авария в моей жизни».

Якубович признался, что чувство вины за смерть человека не покидает его. «Мера моей ответственности, душевный мой покой пострадали очень сильно, это же стресс невероятный. Это может случиться с каждым, типун мне на язык... Но даже если ты совсем не виноват, ты всё равно виноват. Хотя бы на один процент», — рассказал телеведущий.

Константин Меладзе

27 декабря 2012 года продюсер, создатель группы «ВИА Гра» Константин Меладзе ехал на своем автомобиле Lexus по трассе Киев — Обухов. Возле пешеходного перехода он сбил женщину. Потерпевшая скончалась на месте.

Меладзе отнесся к ситуации со всей ответственностью: сам вызвал «скорую» и милицию и прошел тест на алкоголь — проверка показала, что продюсер был трезв. Следствие установило, что на дороге был тормозной путь — значит, продюсер пытался остановить машину и наехал на жертву по неосторожности. Тело погибшей обнаружили в нескольких метрах от пешеходного перехода. По данным издания «В городе», Меладзе превысил скорость: при допустимых 90 км в час он ехал 120 км.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего. Меладзе проходил по делу как свидетель — доказательств его вины не нашли. Дело закрыли в середине 2013 года.

Погибшая — 30-летняя жительница поселка Козин Киевской области Анна Пищало. Ранее она работала в стоматологической клинике, но потом ушла в декрет. После смерти женщины Меладзе перечислил ее родственникам $30 тыс. и пообещал содержать детей Пищало до их совершеннолетия.

В 2015 году Меладзе рассказал о своем отношении к трагедии и семье погибшей.

«Где-то месяц я не мог ничего делать. Но сила духа вытащила меня после этого ужасного случая. Еще скажу то, о чем никогда не говорил, — об отношении ко мне семьи погибшей женщины. Для меня это было очень важно: что они думают, поймут ли меня. Это удивительные люди, которые за всё это время ни разу не осудили меня. Они всё поняли, разобрались в ситуации и тем самым, может быть, во многом помогли мне выстоять. И хотя я не вижусь с ними, они остаются для меня родными людьми. И не бывает дня, когда бы я о них не вспоминал. Каждое утро, просыпаясь, я молюсь за них, за их здоровье», — цитирует его слова Cosmo.

Эдвард Радзинский

Еще одним виновником аварии был телеведущий, писатель и драматург Эдвард Радзинский. В 2011 году в Подмосковье он столкнулся с машиной Nissan, которой управляла 24-летняя Мария Полякова. Девушка погибла, а телеведущий ранений не получил. Вскоре он рассказал РИА «Новости», что чувствует себя «очень плохо». По его словам, «всё произошло на очень опасном повороте, джип занесло на скользкой дороге».

После аварии возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). По этой статье наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Но называть виновного не спешили, срок расследования продлевали шесть раз.

Через три года дело о ДТП с участием телеведущего прекратили по амнистии.

На этом история не завершилась: в 2015-м Савеловский суд Москвы обязал Радзинского выплатить отцу погибшей 2 млн компенсации. Сам истец требовал 10 млн.

Витас

В 2013 году певец Витас (Виталий Грачёв) сбил велосипедистку недалеко от Всероссийского выставочного центра. Пострадавшая обратилась за помощью к медикам, а затем написала заявление в полицию. В нем она указала, что певец угрожал ей пистолетом. Впоследствии оказалось, что оружие было муляжом пистолета Макарова.

После аварии певец отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем на него составили протокол. В сети появилось видео задержания: Витас смотрел в камеру помутневшим взглядом и ругал полицейских. По данным Генпрокуратуры, во время выяснения обстоятельств аварии певец пнул полицейского. Впоследствии он отрицал, что пил алкоголь.

Против Витаса возбудили два уголовных дела — об угрозе убийством и о применении насилия в отношении представителя власти. В июле 2013 года с певца сняли первое обвинение. Его адвокат Сергей Жорин называл его «абсурдным» и «противозаконным». Обвинять в оскорблении полицейского певца не стали, так как он «не имел целью оскорбить конкретного сотрудника правоохранительных органов, а высказывался в отношении неопределенного круга лиц», как сообщили в СК. За отказ от медосвидетельствования певца на полтора года лишили водительских прав.

В программе «Пусть говорят» Витас извинился перед потерпевшей и полицейскими и рассказал свою весьма странную версию произошедшего: «Со мной бывали такие ситуации, когда, если сильно жарко, то мне бывает плохо <...> я могу потерять сознание. <...> И в этот момент мне стало плохо. <...> Я вернулся в машину, включил кондиционер, откинул заднее сидение и некоторое время посидел, охладился», — рассказал певец, добавив, что в этот момент его попросили переставить машину, так как владелец соседнего авто не мог открыть дверь. Я начал выпарковываться и где-то через три-четыре метра почувствовал какой-то скрежет у себя под колесами <...>, я начал парковаться задом и в окно увидел, что лежит велосипед. Я вышел разобраться, в чем дело, ни с кем не хотел ругаться. Но неожиданно сзади ко мне подошли двое и один ударил меня чем-то по голове. <...> К огромному счастью, в этот момент сотрудники полиции подошли и надели на меня наручники. Но я не понял, за что», — рассказал он.

Певец отметил, что «ненавидит себя за свою неосторожность и невнимательность».

Витас находился под подпиской о невыезде. Ему грозило до пяти лет лишения свободы. В итоге Останкинский суд Москвы оштрафовал певца на 100 тыс. рублей. После заседания официальный представитель СК Владимир Маркин сообщил, что приговор по делу о нападении на полицейского станет «хорошим уроком» для певца и всех, «кто по каким-либо причинам оценивает свою популярность как индульгенцию от наказания за нарушения закона».

Это не первый дорожный инцидент Витаса. В 2007 году певца на 18 месяцев лишили водительских прав за пьяную езду. В январе следующего года он снова сел за руль и выехал на встречную полосу движения, из-за этого его лишили прав еще на пять месяцев. Но Витас нашел выход: в марте 2008-го он получил водительское удостоверение на Украине.

Звезды блистают на концертах, экранах, а на дорогах они такие же участники движения, как и все остальные. И высокий статус в профессии не должен выступать охранной грамотой тогда, когда человек за рулем нарушил правила дорожного движения, да еще с такими жуткими последствиями.

Polit.ru

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