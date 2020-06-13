ДТП с участием Ефремова: наказание по справедливости или «как обычно»?

Несколько дней назад все СМИ облетела трагическая новость о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб водитель грузовика. Отягчающим обстоятельством стал тот факт, что Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а после проведения экспертизы в его крови были обнаружены остаточные следы кокаина и марихуаны.

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Данная ситуация сильно возмутила общественность, о чём свидетельствует масса комментариев и статей в интернете. После судебного заседания Михаил Олегович находится под домашним арестом, но многие считают, что дело этим и ограничится. Большинство россиян уверены, что популярность и звание заслуженного артиста позволят ему избежать реального наказания, которое положено за подобные преступления – до 12 лет тюрьмы.

Сторонницей этого мнения является и известный блогер Лена Миро, которая буквально «разнесла» актёра, не стесняясь в выражениях. Миро считает, что за Ефремова заступятся оппозиционные политики, коллеги по театру, и «в итоге суд вынесет приговор в несколько лет условно».

Кстати, известно, что в момент, когда пострадавшего в ДТП водителя забирала скорая помощь, Михаил Ефремов несколько раз повторил, что у него «достаточно средств, чтобы его вылечить». Журналистов заинтересовало это заявление, и они быстро выяснили, что актёр действительно является богатым человеком. У Ефремова четырёхкомнатная квартира недалеко от Арбата - по приблизительным оценкам её стоимость составляет около 120 млн рублей. Также у него имеются две виллы в пригородах Юрмалы, стоимостью не менее 200 тысяч евро каждая, а несколько лет назад актёр начал строительство дома в Подмосковье. В целом Ефремов является владельцем недвижимости на сумму около полумиллиарда рублей. И вряд ли это единственные накопления заслуженного артиста…

Безусловно, новые сведения о финансовом положении актёра подлили масла в огонь народного негодования. Многие россияне по-настоящему переживают за судьбу артиста, но также надеются, что ни деньги, ни звания не помогут ему уйти от заслуженного наказания.

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