Родные водителя, погибшего в ДТП с участием Ефремова, отказались принимать его извинения и помощь

Родные Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, отказались от его извинений и предложенной им материальной помощи. Об этом заявил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

— Они отказались полностью от всего, не хотят никаких компенсаций вообще, они хотят только справедливого суда, — отметил адвокат, пояснив, что представляет брата погибшего Валерия.

Он также подчеркнул, что ничего не знает о женщине, назвавшейся гражданской супругой Захарова, Ирины Стерховой, которая утверждает, что прожила 20 лет в браке с погибшим.

Михаил Ефремов накануне записал видеообращение, в котором извинился перед семьёй погибшего водителя. Он подчеркнул, что не надеется на прощение, а также выразил желание помочь близким погибшего «всеми средствами».

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...