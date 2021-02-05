Лишь бы не к Навальному: видный «единоросс» зовет людей на митинг коммунистов

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Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в разговоре со студентами в Смоленске заверил, что всероссийский митинг КПРФ, запланированный на 23 февраля (вторник, государственный праздник), скорее всего будет согласован властями регионов, так как распространение коронавируса снижается.
«Буквально недавно Геннадий Андреевич Зюганов заявил о том, что 23 февраля они подают заявку, они хотят провести по всей стране митинги. Разрешенные митинги, — заявил Неверов. — В масках, на социальном расстоянии все это можно проводить. Во многих регионах отведены места, где это можно проводить».
Неверов также отметил, что власти хотят, чтобы молодые люди ходили на разрешенные митинги коммунистов, а не на несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на запись его слов.
В пресс-службе Неверова журналистам пояснили, что за соблюдение противоэпидемиологических ограничений будет отвечать лично глава КПРФ Геннадий Зюганов, а единоросс просто высказывал своё мнение.
В КПРФ поясняют, что скорее всего откажутся от формата шествия из-за пандемии, но митинги проведут, даже если им их не согласуют, в виде «встречи с депутатами Госдумы». Отметим, что на конец февраля приходится и другая традиционная акция несистемной оппозиции, связанная с убийством политика Бориса Немцова. Её ранее посещал Алексей Навальный и, предположительно, она будет поддержана его сторонниками. Однако официально о её проведении пока заявлено не было. Ранее Sobesednik.ru сообщал, что партия «Яблоко» потребовала от столичных властей и Генпрокуратуры отметить формальный запрет на проведение массовых акций, который, по мнению партии, нарушает конституционные права граждан и не согласуется с другими действиями власти в борьбе с пандемией.
Напомним, что вся "верхушка" страны сейчас шокирована событиями вокруг оппозиционера Алексея Навального, который стал непримиримым оппонентом Кремля:
Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в разговоре со студентами в Смоленске заверил, что всероссийский митинг КПРФ, запланированный на 23 февраля (вторник, государственный праздник), скорее всего будет согласован властями регионов, так как распространение коронавируса снижается.
Всё чаще любители азарта вместо наземных игорных залов выбирают для себя онлайн-казино, где можно развлечься с простого мобильного телефона. Для этого лучше посетить официальный сайт популярной игровой площадки, предоставляющей большое разнообразие игровых автоматов. Главным преимуществом таких ресурсов считается то, что в них можно играть бесплатно, используя демо-версии слотов. Наземные заведения также популярны, однако из-за пандемии коронавируса они терпят большие убытки.
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