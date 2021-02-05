Лишь бы не к Навальному: видный «единоросс» зовет людей на митинг коммунистов

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в разговоре со студентами в Смоленске заверил, что всероссийский митинг КПРФ, запланированный на 23 февраля (вторник, государственный праздник), скорее всего будет согласован властями регионов, так как распространение коронавируса снижается.

«Буквально недавно Геннадий Андреевич Зюганов заявил о том, что 23 февраля они подают заявку, они хотят провести по всей стране митинги. Разрешенные митинги, — заявил Неверов. — В масках, на социальном расстоянии все это можно проводить. Во многих регионах отведены места, где это можно проводить».

Неверов также отметил, что власти хотят, чтобы молодые люди ходили на разрешенные митинги коммунистов, а не на несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на запись его слов.

В пресс-службе Неверова журналистам пояснили, что за соблюдение противоэпидемиологических ограничений будет отвечать лично глава КПРФ Геннадий Зюганов, а единоросс просто высказывал своё мнение.

В КПРФ поясняют, что скорее всего откажутся от формата шествия из-за пандемии, но митинги проведут, даже если им их не согласуют, в виде «встречи с депутатами Госдумы». Отметим, что на конец февраля приходится и другая традиционная акция несистемной оппозиции, связанная с убийством политика Бориса Немцова. Её ранее посещал Алексей Навальный и, предположительно, она будет поддержана его сторонниками. Однако официально о её проведении пока заявлено не было. Ранее Sobesednik.ru сообщал, что партия «Яблоко» потребовала от столичных властей и Генпрокуратуры отметить формальный запрет на проведение массовых акций, который, по мнению партии, нарушает конституционные права граждан и не согласуется с другими действиями власти в борьбе с пандемией.

Напомним, что вся "верхушка" страны сейчас шокирована событиями вокруг оппозиционера Алексея Навального, который стал непримиримым оппонентом Кремля:

По инф. sobesednik.ru

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