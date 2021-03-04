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Борьба с бедностью в Китае и России: где-то убыло, а где-то прибыло
По инф. argumenti.ru   
04 Марта 2021 г.
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Реальные располагаемые доходы россиян во время пандемии закономерно рухнули. По данным Росстата, на 3, 5% только за 2020 год. А если взять самый благополучный в постсоветской истории 2013-й, то в сравнении с ним мы стали ещё беднее: по официальным данным, на 10, 6%, по оценкам независимых экономистов – процентов на 15–20. И свет в конце тоннеля бедности пока не горит.

На днях в Поднебесной объявили о победе над нищетой. А как дела с этим обстоят у нас?

Если в Российской империи самым благополучным был предвоенный 1913 год, то в империи новороссийской эквивалентом стал 2013‑й. Сравнивать столетний разрыв, конечно, бессмысленно, но есть одна общая черта: крайне привлекательная для российского экспорта внешнеторговая ситуация. В прошлом столетии росли цены на пеньку и пшеницу, в столетии нынешнем дорожали нефть и газ. Государство получало от продажи сырья, понемногу делясь с теми, кто это сырьё производил. Но в 1914-м грянула Первая мировая, в 2014-м – Крым с помощью «вежливых людей» вернулся домой, после чего со стороны Запада последовала война уже экономическая, в виде санкций. И это, конечно, ударило по экономике. Поскольку в нынешнем глобальном мире всё взаимосвязано. Об этом в феврале этого года заявил и глава МИДа Сергей Лавров. Более того, он сказал, что в случае дальнейшего продолжения (санкций. – Прим.) Россия готова разорвать отношения и с ЕС: «Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы ещё раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, – да», – сказал министр. По его словам, Россия не хочет оказаться изолированной «от мировой жизни», но должна быть к этому готова.

Но перестройка на доминирование внутренних ресурсов по понятным причинам идёт нелегко. И в первую очередь это отразилось на людях. Если в 2014 г. Росстат изыскал 16, 3 млн бедных россиян (11, 3%), то в 2015‑м их стало 19, 6 миллиона. Затем несколько лет численность бедняков статистически «плавала»: 2017 г. – 18, 9 млн, 2019-й – 18, 1 миллиона!

– Все, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума, живут в абсолютной бедности. Таковых было в 2019 году 12, 8% россиян. И 13, 2% – за первое полугодие года 2020-го. 19, 4 миллиона человек! Но поскольку на прожиточный минимум можно только выжить некоторую часть этого месяца (и то, залезая в долги!), мы при своих расчётах низкого потребления относим к этой группе и тех, кто не имеет доход до двух региональных прожиточных минимумов. Это ещё 28, 4% нашего населения, или 41, 7 миллиона. То есть всего в стране 61, 1 миллиона россиян еле сводят концы с концами. Какие уж тут покупки?! Какие детишки?! – подсчитал заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН профессор Вячеслав Бобков.

Ещё раз повторим: 61, 1 млн человек, почти половина страны, частью просто недоедает! Для справки: Россия занимает 50‑е место в мире по размеру минимальной зарплаты и 1-е место – по числу миллиардеров, отнесённому к ВВП. У нас их больше в 2, 5 раза, чем в США, в 3 раза – чем в Европе, и в 10 раз – чем в Японии.

Ситуация с падением доходов, видимо, беспокоит не только тех, у кого эти доходы сокращаются, но и Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал: «Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряжённая, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году». При этом он отметил, что «ведётся работа» по выходу из этой ситуации. Какая конкретно работа ведётся, Песков не сказал, а журналисты не спросили. А жаль, так как в нашей модели экономики рост доходов, по мнению подавляющего большинства экономистов, возможен только при мировом значительном росте цен на экспортные энергоносители: нефть, газ, уголь и прочее.

Правительственные эксперты смотрят на положение дел гораздо оптимистичнее. В «Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (автор – Минэкономразвития) говорится: руководство страны ожидает от экономики, что в этом году ВВП России вырастет на 3, 3%. В 2022 году темпы роста ускорятся до 3, 4%, в 2023 году составят 3%. Но даже если это произойдёт, то к 2024 году всё равно не будет отыграно падение последних лет.

Но и такие скромные планы, скорее всего, не сбудутся, если не произойдёт перелом тренда: ожидание повышения цен на нефть и другие природные ископаемые. В далёких и относительно богатых 2011–2013 годах цена на чёрное золото крутилась вокруг 110 долларов за бочку. В 2015-м рухнула в два раза. В 2020-м среднегодовая цена барреля была в районе 41 доллара. Завязанный на экспорт углеводородный ВВП сжался на 3, 1%. И это было самое сильное падение нашего валового продукта аж с 2009 года. И хотя в январе 2021 г. нефть немного подравнялась, но это краткосрочные синусоиды, более связанные на данный момент с политикой и погодой, но никак не с экономикой. Хотя, вероятно, если сейчас экономика Китая рванёт вверх, как теннисный шарик после отскока, а многие специалисты по Китаю уверены в этом, то мы станем крупнейшим экспортёром нефти для нашего соседа.

А вот на других рынках ситуация непредсказуема. Хотя прогноз даже заокеанских банков говорит о том, что в ближайшие пару лет цена на баррель нефти вернётся к 100 долларам, но уповать только на неё не следует. Тем более что, как показывает опыт последних шести-семи лет, конъюнктура рынка нефти может меняться достаточно быстро и зависит от множества факторов.

К тому же, даже несмотря на рекордный урожай зерна в нынешнем году и рост производства свинины, всё-таки очень большая часть бюджетных доходов состоит из нефтяных денег. Правда, как утверждает правительство, эта зависимость уже меньше, нежели пять лет назад.

По мнению экономиста Михаила Дмитриева, по самому оптимистичному сценарию наши доходы вернутся к уровню 2013 г. только лет через десять. А есть ещё сценарий реалистичный: возврат к этим показателям через 15–17 лет при отсутствии внешних и внутренних шоков.

И это не происки иностранных агентов или врагов. Это арифметика экономики. Если стабильно, в течение ряда лет, падала цена на главный экспортный продукт, то его доля в ВВП падает. Но импорт никто не отменял, следовательно, падает сальдо платёжного баланса экспорт-импорт. Например, в 2019 г. оно было положительным на 4%, а в 2020-м – уже меньше чем на два. Правда, следует учитывать и объективные моменты. Пресловутая пандемия ударила по всему миру. Тот же рубль резко упал на 20%. Также резко упал импорт, опять же не только у нас. Практически не было тех же турпоездок, и народ, как подорванный, не скупал валюту. К тому же по такой цене её мало кто себе может позволить. Туризм, авиа- и грузоперевозки пострадали, пожалуй, сильнее всего. И пока продолжают страдать. Поскольку в тех же США и ЕС те же локдауны в той или иной степени продолжают существовать и даже ужесточаться.

Но в текущем году, как считают оптимисты, оковы ковидные падут, границы откроются. Но вряд ли наши сограждане будут усиленно навёрстывать упущенное и рваться за кордон, тем более что всё идёт к тому, что меры для пересечения границ ужесточатся очень серьёзно. Да и просто это будет не по карману. А значит, опять-таки надежда в основном на внутренние резервы. В том числе и в сфере туризма.

И тут очень полезно присмотреться к опыту того же Китая. На днях в Поднебесной объявили, что окончательно победили нищету. «Нищета в региональном масштабе преодолена», – сказал товарищ Си Цзиньпин. По его словам, из состояния бедности были выведены 98, 99 млн жителей сельской местности, 832 уезда и 128 тыс. деревень.

Как? Во-первых, конечно, деньгами. В борьбу с нищетой Китай вложил почти четверть триллиона долларов. Причём не просто раздал их. Средства были вложены в образовательные программы. Оплачивалось обучение молодых людей из глухих деревень, в том числе и обучение за границей. Во-вторых, были приведены в порядок все дороги, которые связывали самые отдалённые населённые пункты. В-третьих, были приняты госпрограммы расширения производства, пусть даже в ущерб сельскому хозяйству. Плюс не повышение, а, наоборот, практически полный отказ от налогов для мелких предпринимателей, чтобы они могли развиваться. Развитие местных торговых электронных площадок. И так далее. То есть китайские власти системно вручали голодным удочки вместо рыбы. И как видим, всё получилось.

В России же в мае 2018 г. борьба с бедностью была провозглашена и одной из наших национальных целей. Планировалось её сократить к 2024 г. до 6, 6%. Но, поняв бесперспективность задуманного, тихонечко отложили до 2030 года.

Очень обидно, что материально мы живем небогато. Притом, что иные страны такие экономические прорывы делают – просто диву даешься. Тот же Китай с его экономическим чудом, характеризующимся высокими темпами развития, динамичностью и стабильностью валютного курса. Неужели у них семь пядей во лбу? Почему мы так не можем? «Что» нам мешает начать наконец-то жить лучше, а может быть «кто»?

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