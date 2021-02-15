Мнение экономиста: Рубль отпущен в свободное плавание, но он не плывет, а тонет

Известный экономист и колумнист Руслан Гринберг – о том, поможет ли заморозка цен на продукты российской экономике. В конце января стало понятно: декабрьского регулирования цен на продукты, которое предприняли власти, оказалось недостаточно. Сейчас торговые сети жалуются на производителей, которые из-за роста издержек стали их уведомлять о повышении отпускных цен. Чем закончатся переговоры с ними, пока неясно. Зато точно известно, что продуктовые карточки вводить не будут: об этом на днях заявил пресс-секретарь премьер-министра.

Между тем нигде в мире нет таких вспышек цен, как у нас. Сравните: за последний год продовольственная инфляция в странах ЕС выросла на 1%, а у нас на 8%. То есть у нас в восемь раз быстрее растут цены на продовольствие, лекарства, услуги ЖКХ – это три позиции товаров и услуг, которые в основном человек потребляет и которые имеют особенное значение в ситуации, когда у населения снижаются доходы. Это официальные цифры (неофициально у нас этот показатель составляет 14%). То есть если в целом у нас инфляция 4,5%, а продуктовая инфляция 8% – значит, цены на самые необходимые товары и услуги растут быстрее инфляции. Что странно с точки зрения законов экономики: когда у людей нет денег и многие живут от зарплаты до зарплаты, таких скачков цен быть не должно. Наоборот, должна быть дефляция.

На мой взгляд, главная причина – снижение курса рубля. Несмотря на объявленное импортозамещение (какие-то успехи тут, бесспорно, есть), почти в каждом производстве есть импортная составляющая. А раз так, то при девальвации рубля деталька становится все дороже... Это самая главная причина, поскольку она не носит системного характера, а происходит от неверной политики ЦБ, отпустившего рубль в свободное плавание, а он не плывет, а тонет.

Руслан Гринберг

Второе – неурожай в мире. У экспортеров всегда будет искушение продавать товар там, где его недостает и где он дороже. Поэтому наша гордость за экспорт зерна немного смешна: мы продаем зерно за рубеж, когда внутри страны его нехватка вызвала повышение цен на 30%, в результате дорожают хлеб и макаронные изделия.

И наконец, монополизация, о которой мало говорят. Ведь розничные торговцы сегодня еще большие монополисты, чем производители. Но ФАС, похоже, не слишком заботится пресекать это.

Заморозкой цен ситуацию не решить: это риск получить в итоге такой скачок цен, что мало не покажется. На мой взгляд, самое разумное – поддерживать равновесие спроса и предложения. То есть власти должны прогнозировать, что будет, скажем, с сахаром. И если он должен подскочить в цене, надо заранее позаботиться о том, чтобы импортировать его в страну из-за рубежа и, создав конкуренцию, не допустить скачка цен. Ну и кроме того, мы очень плохо регулируем экспорт, допуская нехватку внутри России вывозимых товаров.

Возросшие цены уже пугают, и вопрос «как и на что жить» становится не праздным для большего числа людей. Государство какие-то меры, конечно, принимает, но почему-то они, складывается впечатление, мимо цели. Потому что затягивать пояса со своими падающими доходами приходится все дальше и дальше, уж скоро и дырочек на ремешке не останется.

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