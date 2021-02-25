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Си Цзиньпин объявил о победе Китая над нищетой. А мы что? Завидуем...
По инф. polit.ru   
25 Февраля 2021 г.
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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай полностью победил в борьбе с бедностью. По его словам, нищету в региональном масштабе преодолели благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и народа. Из состояния бедности вывели 98,99 млн жителей сельской местности, 832 уезда и 128 тыс. деревень.

Си Цзиньпин объявил о победе Китая над нищетой

В конце января президент Владимир Путин впервые с 2009 года выступил перед участниками экономического форума в Давосе. Он призвал к борьбе с бедностью.

Глава государства сравнил успехи в борьбе с бедностью в Китае и России. По его словам, в КНР число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 млрд человек в 1990-м до 300 млн в настоящее время. В России эта цифра упала с 64 млн до 5 млн за аналогичный период.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в декабре предупредил, что миру грозит сильнейший за 80 лет экономический кризис. Социальный и экономический ущерб от пандемии продолжает расти, а вместе с ним увеличивается уровень крайней бедности и голода, констатировал Гутерриш.

Наша постоянная тема — богатство и бедность в России. Как так получилось, что в былом "царстве справедливости" - воцарился такой жуткий контраст между толстосумами (многие из которых - "слуги народные", чиновники и депутаты) и беднейшими слоями населения? Можем ли мы что-то перенять у Китая, который победил нищету? Что можно и нужно поправить в политике и экономике? ...Чтобы на нашем портале для бабушек и дедушек не возникало таких вот заголовков:

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