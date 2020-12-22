Более трети работающих россиян заявили о снижении доходов

Около 32% сотрудников российских компаний сообщили, что в этом году у них сократились доходы. Каждый пятый признался, что причина этому — увольнение по собственному желанию.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на результаты исследования международной рекрутинговой компании Hays.

Среди причин снижения доходов — сокращение на работе (10%), уменьшение бонусов (14%), переход на другую должность с меньшей зарплатой (11%), занижение трудовой ставки (9%) и потеря дополнительного заработка (8%).

Еще 30% работников завили, что их доходы увеличились. Однако этот показатель сократился на 28% по сравнению с прошлым годом. Почти 49% сотрудников рассказали, что доходы выросли благодаря повышению зарплаты. А 23% пояснили, что причина роста доходов — смена работы. Наибольший рост зарплат зафиксировали в IT-сфере.

Во втором квартале этого года 4,6 млн официально трудоустроенных россиян получили меньшую зарплату, чем раньше. Это произошло из-за ее сокращения, неоплачиваемых отпусков или введения простоя на предприятиях.

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что около 70% россиян перешли в режим экономии и стараются тратить меньше денег. По данным еще одного исследования, более половины россиян предполагают, что экономический кризис впереди. В том, что в будущем наступят более сложные экономические времена, не сомневаются 60% опрошенных.

По информации Росстата, реальные денежные доходы жителей России в июле-сентябре уменьшились на 4,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

И так сейчас непросто многим не то что жить – выживать, а тут еще сокращение доходов. После ограничений, вызванных пандемией коронавируса, практически все сферы пытаются восполнить свои убытки за счет средств обычных граждан. Повышаются цены на товары, услуги – дорожает всё буквально как на дрожжах. Как быть, если все по сравнению с прошлым годом стало стоить в 1,5 раза дороже? Вот и возникают мысли о спасении утопающих – чьих это рук дело.

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Polit.ru

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