Лукашенко вместе с президентским креслом покинет и страну?

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«Все поняли, что бежать я никуда не собираюсь и не убегу. В спокойной, тихой обстановке я сел и уехал. Я уеду в ту же Россию, буду жить, работать, я, слава Богу, еще здоровый мужик», — заявил Лукашенко.
Белорусские политологи, опрошенные TUT.BY, видят в этом обычное продолжение риторики белорусского лидера, нацеленной на снижение протестной активности: «Кто-то из доверчивых людей может подумать, что раз правитель собирается сам скоро добровольно уходить, уезжать, то и незачем рисковать, высказывая свое мнение или проявляя недовольство на улице или в рабочем коллективе», — поясняет директор исследовательского Центра EAST Андрей Елисеев. По его словам, Лукашенко таким образом ещё и пытается выстроить «благородный и самодостаточный образ» человека, который вполне мог бы обойтись без президентства, но все равно остается.
Не слишком большое значение этим словам придает и директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич, усматривая в этом стандартную линию в стиле «я наелся властью», но он также отмечает, что «раньше такие слова не сопровождались отсылками к эмиграции». По мнению эксперта, такая формулировка для Лукашенко новая и появилась она именно в свете сложившейся в стране ситуации, когда «стало очевидно, что значительная часть населения враждебно настроена» к нему. А
Катерина Шматина из Белорусского института стратегических исследований считает, что такие «сигналы» от национального лидера представляются довольно интересным фактором:
«Показательно, когда глава государства по истечении своих полномочий публично заявляет, что он свое будущее в этой стране не видит, а видит его в эмиграции. Возникают вопросы по поводу патриотичности, наследия, которое он оставил после долгих лет правления. Какую страну он создал, если хочет из этой страны уехать?»
Она также обращает внимание на решение о переводе младшего сына Лукашенко Николая из лицея БГУ в московскую школу, что также наводит на мысль об отсутствии у непризнанного президента уверенности в собственной безопасности в Беларуси.
Шматина считает, что это свидетельствует о проработке диктатором и других сценариев на случай, если он не сможет подавить протест, тогда Россия станет логичным выходом, так как едва ли пойдет на выдачу. Однако Андрей Елисеев добавляет, что, вероятно, даже более удобно Лукашенко будет себя чувствовать где-нибудь в Персидском заливе, например, в Катаре.
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