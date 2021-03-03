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Вот что, оказывается, на зачатие влияет. Неожиданно!
По инф. rosbalt.ru   
03 Марта 2021 г.
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Ученые нашли новую причину бесплодия.

Вот что, оказывается, на зачатие влияет. Неожиданно!

Найдена новая причина бесплодия. Оказалось, что существенное влияние на зачатие оказывает грязный воздух, сообщают ученые из Центра репродуктивной медицины Пекинского университета, результаты исследования опубликовало издание Environment International.

Так, специалисты установили, что у женщин, которые в течение 12 месяцев жили в месте с загрязненными твердыми микрометровыми частицами воздуха, на 20% увеличивалась вероятность бесплодия, по сравнению с теми, кто проживал в местах с чистым воздухом.

Ранее исследователи из Копенгагенского университета в Дании установили, что болеутоляющие средства способствуют бесплодию у мужчин. Ученые провели эксперимент с участием 31 мужчины в возрасте 18-35 лет. Одной части испытуемых в течение шести недель давали 600 миллиграммов в день болеутоляющего лекарства. Другая группа принимала плацебо. В течение двух недель у мужчин, принимающих препарат, отмечалось усиление выработки лютеинизирующего гормона — соединения, которое влияет на синтез тестостерона. Ученые пришли к выводу, что при приеме обезболивающего в больших дозах, к чему прибегают, например, спортсмены, работа репродуктивной системы может значительно ухудшиться.

По инф. rosbalt.ru

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