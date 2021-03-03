Вот что, оказывается, на зачатие влияет. Неожиданно!

Каждый человек заинтересован не только в том, чтобы жить долго, но и в том, чтобы сохранить бодрость тела и духа, светлую голову и привлекательную внешность до глубокой старости. Достичь этого вполне возможно, только надо регулярно выполнять простые...
Найдена новая причина бесплодия. Оказалось, что существенное влияние на зачатие оказывает грязный воздух, сообщают ученые из Центра репродуктивной медицины Пекинского университета, результаты исследования опубликовало издание Environment International.
Так, специалисты установили, что у женщин, которые в течение 12 месяцев жили в месте с загрязненными твердыми микрометровыми частицами воздуха, на 20% увеличивалась вероятность бесплодия, по сравнению с теми, кто проживал в местах с чистым воздухом.
Ранее исследователи из Копенгагенского университета в Дании установили, что болеутоляющие средства способствуют бесплодию у мужчин. Ученые провели эксперимент с участием 31 мужчины в возрасте 18-35 лет. Одной части испытуемых в течение шести недель давали 600 миллиграммов в день болеутоляющего лекарства. Другая группа принимала плацебо. В течение двух недель у мужчин, принимающих препарат, отмечалось усиление выработки лютеинизирующего гормона — соединения, которое влияет на синтез тестостерона. Ученые пришли к выводу, что при приеме обезболивающего в больших дозах, к чему прибегают, например, спортсмены, работа репродуктивной системы может значительно ухудшиться.
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Результаты исправления прикуса и выравнивания зубов часто поражают разницей между «было» и «стало». Однако в процессе лечения достигаются не всегда положительные результаты. Пациенты могут сталкиваться с проблемами на пути к здоровой улыбке или уже после лечения. Могут ли ортодонтические конструкции навредить, в чем сложность лечения и опасность брекетов, а также каковы распространенные и ошибочные представления о лечении, читайте далее.
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