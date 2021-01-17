Средства реабилитации можно будет приобрести по электронному сертификату

Обещают, что в 2021 году купить средства реабилитации будет гораздо проще.

Буквально в последний день 2020-го был подписан и опубликован закон, который поможет инвалидам получить необходимые технические средства с функционалом, подходящим каждому конкретному нуждающемуся.

Закон вступит в силу только осенью 2021-го, через 270 дней после опубликования.

– Поначалу можно будет с помощью электронного сертификата заказать только серийные ТСР (техническое средство реабилитации), – сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. – В дальнейшем – и для приобретения изделий индивидуального изготовления, то есть россияне смогут использовать электронный сертификат для приобретения сделанных на заказ протезов и других средств реабилитации.

Сегодня у инвалидов есть две возможности получить ТСР – его либо выдадут человеку в фонде соцобеспечения, или он может сам купить изделие на собственные деньги, а потом дожидаться компенсации. По второму пути сегодня предпочитают идти порядка 300 тысяч инвалидов. Это не очень удобно, поскольку компенсации приходится ждать достаточно долго, а ТСР стоят недешево. Электронный сертификат позволит решить эту проблему.

Как получить сертификат на протез?

Предположим, гражданину с инвалидностью предписано определенное ТСР. Он выбирает дополнительный функционал, какой бы хотел видеть на своем устройстве. Выбирает производителя, который выпускает наиболее подходящие именно ему ТСР (то есть более удобные коляски, более функциональные протезы). А к карте «МИР» будет привязана сумма компенсации, необходимая для приобретения изделия. Воспользоваться сертификатом можно будет как в магазине, так и при покупке онлайн.

Впрочем, есть и оговорки: формирование электронных сертификатов и их использование планируется по реестровой модели. А деньги с электронного сертификата можно будет потратить только на приобретение ТСР.

Специальных заявлений на получение электронных сертификатов не требуется: список нуждающихся планируют создавать по базам, уже содержащим сведения о праве граждан на те или иные формы помощи.

Людям с инвалидностью живется непросто, и конечно им нужно помогать. И если процесс, связанный с электронным сертификатом и получением с его помощью необходимых средств реабилитации не будет, как у нас бывает, донельзя забюрократизирован, искажен неверными решениями и действиями ответственных лиц, то просто отлично. Человек с ограниченными возможностями сможет выбрать необходимые ТСР с функционалом под свои конкретные нужды, да и личные деньги не тратить. Посмотрим, будет ли так все легко в исполнении, как пока кажется на первый взгляд.

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