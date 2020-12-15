Пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически

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В «Единой России» подготовлен законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2022 года введение беззаявительного назначения страховой пенсии по инвалидности и социальной пенсии по инвалидности.
Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев.
По словам депутата, предполагается, что решение о назначении пенсий по инвалидности будет автоматически выноситься Пенсионным фондом России на основании сведений об инвалидности, в том числе из Федерального реестра инвалидов. Беззаявительный порядок предлагается применять и в некоторых других случаях.
Например, автоматически назначать пенсию безработным на основании предложения службы занятости о досрочном назначении пенсии. Также предполагается, что в беззаявительном порядке будет назначаться страховая пенсия по старости гражданину, достигшему возраста 80 лет и получающему пенсию по потере кормильца, в случае, если это выгодно пенсионеру. Предусмотрено, что таким образом будут возобновляться и ряд других пенсионных выплат.
Исаев пояснил, что все эти предложения основаны на презумпции согласия граждан на установление пенсии и увеличение её размера. Беззаявительный порядок будет удобнее для граждан, повысит качество оказания государственных услуг, отметил он.
Другая инициатива — автоматическое уведомление граждан по достижении ими возраста 45 лет о размере их пенсионных накоплений. Получать такие данные граждане будут, по мысли авторов проекта, раз в три года на портале госуслуг. Это позволит людям заблаговременно оценивать свои накопления и при необходимости делать шаги по их увеличению.
«Соответствующий законопроект находится в высокой степени готовности», — рассказал Исаев.
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