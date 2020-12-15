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Средства реабилитации и собаку-проводника инвалид получит по любому адресу
По инф. Российской газеты   
15 Декабря 2020 г.
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Получить средство реабилитации по месту нахождения граждане с инвалидностью смогут на шестой рабочий день после подачи заявления.

Средства реабилитации и собаку-проводника инвалид получит по любому адресу

Разработан новый порядок получения технических средств реабилитации. Проект постановления об этом проходит общественное обсуждение.

Как рассказали в ведомстве, обратиться за протезами или инвалидными колясками сейчас можно в ближайшее отделение Фонда социального страхования в любом городе или регионе, закон об этом подписал президент. Это особенно актуально для тех граждан, которые проходят длительное лечение и проживают не по месту своей регистрации.

Согласно новому порядку предоставления средств реабилитации, сначала нужно подать заявление, которое в течение пяти рабочих дней будет проверятся.

То есть, ведомство запросит сведения об обращениях гражданина за средствами технической реабилитации по другим адресам, в других территориальных отделах Фонда социального страхования. Причем, если заявлений окажется несколько, все кроме последнего аннулируются. По этому адресу и будут выданы устройства.

Помимо технических средств реабилитации по месту фактического пребывания граждане с инвалидностью смогут получить услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу или тифлосурдопереводу), а также собаку-проводника и компенсацию расходов на ее содержание и ветеринарное обслуживание, следует из проекта постановления.

Как еще пытаются облегчить жизнь людям с инвалидностью

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