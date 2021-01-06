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Эксперт: деньги на доступную среду для инвалидов уходят в карманы чиновников
По инф. sobesednik.ru   
06 Января 2021 г.
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Эксперты-общественники считают, что деньги из программы для инвалидов «Доступная среда» зачастую уходят не туда, куда нужно. Они по большей части тратятся на содержание чиновников и судмедэкспертов.

 

Эксперт: деньги на доступную среду для инвалидов уходят в карманы чиновников

Эксперты пациентских НКО раскритиковали финансовое распределение федеральной программы «Доступная среда». Они предполагают, что существенная часть средств идут на содержание чиновников и комиссии МСЭ (медсудэкспертизы - прим. МГ.), где зачастую либо сокращают список реабилитационных средств для пациентов, либо вовсе отказывают им в инвалидности.

Социальный предприниматель Леонид Белоусов в пример приводит подпрограмму «Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы», на которую было выделено 19 миллиардов рублей.

  • При этом в МСЭ работают сотрудники, которые назначают реабилитацию и абилитацию не по каким-то регламентированным критериям, а просто по личному убеждению. Родители детей с инвалидностью в частности указывают на отказ ребенку с ДЦП в специальной ортопедической обуви, поскольку тот «не слезает с коляски». «Имиджевая сторона бюджета выиграла.
  • Программа “Доступная среда” наполнена деньгами на несколько десятков миллиардов рублей. Рапорты об этом слышны с трибун и видны в СМИ. А по факту — более 90% денег, заложенных в программу, предусмотрены на финансирование организаций, учрежденных федеральными исполнительными органами власти. Таким образом, деньги, выделенные вроде бы на помощь инвалидам, растворяются в недрах госструктур», — сетует Леонид Белоусов.

Также эксперты раскритиковали систему обеспечения людей с ограниченной мобильностью техническими средствами реабилитации. Отечественная техника зачастую непригодная для использования и граждане вынуждены за свой счет покупать зарубежные изделия и после компенсировать затраты на них Фонде социального страхования.

При этом не всегда они получают полную сумму компенсации. Только 29% людей с инвалидностью в России имеют стабильную работу.

Эксперт отмечает, что при этом из бюджета приходится оплачивать и наценку, которую делают частные поставщики. Если бы государство оформило оптовую закупку по запросу граждан, то бюджет серьезно сэкономил бы средства. «Чиновники просто не хотят серьезно заниматься оптовыми закупками, которые подразумевают сбор и анализ предложений, опросы потребителей и выявление их предпочтений. Потому что деньги — не самих этих чиновников, а государства», — говорит Леонид Белоусов.

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По инф. sobesednik.ru

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