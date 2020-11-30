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Правила оформления инвалидности упростили
По инф. rosbalt.ru   
30 Ноября 2020 г.
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Российским жителям, имеющим ограниченные возможности по состоянию здоровья, станет проще оформить инвалидность. Об этом говорится в распоряжении правительства за подписью премьера Михаила Мишустина.

Никаких повторных обращений и ареста счетов: правила оформления инвалидности в России упростили

Так, по новым правилам люди с инвалидностью больше не обязаны повторно обращаться в поликлинику, если в направлении у них вскроются «пробелы» — отсутствие некоторых данных о пройденных обследованиях.

Теперь это переложили на Бюро медико-социальной экспертизы, которому поликлиника в течение 14 дней должна предоставить нужные сведения.

Решена также проблема с списыванием поступивших на карточки социальных пособий — на это жаловались родители детей-инвалидов в ряде регионов. Ранее таким семьям отрезaли доступ к детским пенсиям из-за ареста счетов, наложенного службой судебных приставов. В постановлении кабмина отмечается, что эти меры отныне под запретом.

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