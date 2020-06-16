Есть вероятность, что защитить от COVID-19 может группа крови

Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19.

Ученые выявили, что группа крови может влиять на заболеваемость COVID-19

Американские ученые выявили группу крови, обладатели которой в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает калифорнийская организация 23andMe, изучающая геном человека, проведенные исследования подтверждают влияние группы крови на восприимчивость к коронавирусу.

Авторы исследования сообщают об изучении данных более чем 750 000 человек, из которых 10 000 человек — носители COVID-19. При этом учитываются возраст, пол, индекс массы тела, этническая принадлежность и сопутствующие заболевания участников масштабного исследования.

Судя по предварительной информации, защитные функции может выполнять первая группа крови (О).

«Группа крови О, по-видимому, защищает от вируса в сравнении с другими группами крови. Люди с группой крови О на 9–18 процентов меньше, чем люди с другими группами крови, имеют положительный результат на COVID-19», — отмечается в материале исследования.

Но при этом ученые неоднократно подчеркивают, что речь идет лишь о предварительных данных.

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