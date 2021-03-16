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Закулисье дела сестер Хачатурян – до финальной точки еще не близко
Дмитрий Соколов, sobesednik.ru   
16 Марта 2021 г.
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Повесть Чехова «Три сестры» насчитывает где-то 300 страниц. Дело трех сестер Хачатурян – 28 томов. Спустя почти три года со дня страшного убийства на севере Москвы до точки в деле все так же далеко. Судебный процесс еще не стартовал, хотя девочки уже давно достигли совершеннолетия и пытаются устроиться в жизни. Остальной родне Михаила Хачатуряна искать место под солнцем удается намного лучше.

В закулисье судебного разбирательства по делу сестер Хачатурян – имущественные вопросы

Другие три сестры

Сестры Хачатурян – это не только дочки, убившие своего деспотичного отца. Самые частые гости в судах – это сестры самого Михаила Хачатуряна (Марина, Наира и Нелли). Родственники, которых суд признал потерпевшими по делу, хотят, чтобы девочки понесли полное наказание за убийство. Защита тех в свою очередь на том, что это была необходимая самооборона. В начале этого года старшим из сестер Хачатурян удалось вернуть преимущество.

В феврале суд согласился завести дело уже на самого убитого Михаила Хачатуряна, которого дочери обвиняют в сексуальном и бытовом насилии. Как ни странно, тети хотели этого даже больше, чем племянницы. По их мнению, только так можно найти (а вернее – не найти и признать это) реальные факты изнасилования.

– Суд встал на нашу сторону, признав незаконными действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, – говорит Алексей Папенов, адвокат, представляющий сторону сестер Михаила. – Это имеет существенное значение, потому что органы обвинения указали, что это ужасное убийство было совершено на почве насилия, в том числе и сексуального. Однако от расследования, надлежащего установления данных фактов следствие просто устранилось.

В материалах уголовного дела нет никаких объективных доказательств того, что было насилие, в частности сексуальное. Все строится исключительно на показаниях самих девочек и заключении психолого-психиатрической экспертизы. Факт сексуального насилия не установлен. Мы полагаем, что в действительности его не было.

Как считает адвокат младшей из сестер-убийц, Марии, Ярослав Пакулин, по факту это ничего не изменит, а только увеличит срок рассмотрения.

Квартира, машина, бизнес

В одном из многочисленных ток-шоу мать девочек и бывшая жена Михаила – Аурелия Дундук – заявила, что дочери, наследницы первой очереди, не собираются претендовать на квартиру и другое имущество: «Им от отца ничего не нужно». Однако, как выяснила сторона потерпевших, позже Аурелия подавала ходатайство на наследство. Это стало поводом для другого иска. Его отправила в Солнцевский суд бабушка девочек – Людмила Хачатурян.

Суета вокруг квартиры – теневой сюжет всего судебного разбирательства.

Еще в 2018 году бабушка с помощью исковых заявлений последовательно выселила из квартиры брата девочек Сергея, старшую сестру Крестину и их мать Аурелию, которые были там прописаны.

Сама же жилплощадь, в которой и было совершено убийство, в апреле 2019 года отошла Марине Хачатурян – сестре убитого. Любопытно, что именно с ее подачи в семье и произошел скандал, который привел к кровавой бойне. Марина, зайдя в квартиру, обнаружила в ней постороннего парня, которого привел Сергей. Информация об этом была немедленно передана отцу, который пришел в ярость и пообещал жестко наказать детей. Эта самая ссора и закончилась убийством.

Сам Сергей, который, как считают старшие родственники, не является родным сыном Михаила, был выписан из квартиры уже через месяц после убийства.

Другая квартира, в районе Солнцево, которую Михаил Хачатурян получил на правах беженца, не приватизирована.

Сразу же семьей была продана и машина убитого. Старенький «Лексус» знали во дворе все – он часто парковался поперек дороги. Машина была оформлена еще на одну родственницу – Нонну Хачатурян, страдающую эпилепсией (из-за этого авто можно было парковать на местах для инвалидов). Сейчас «Лексус» наматывает круги где-то на просторах Алтайского края. Гораздо более ценным наследством стали блатные номера Михаила с пятью семерками. На черном рынке такие стоят 1–2 миллиона рублей. После машин Хачатуряна регистрационные знаки нашли себе достойное пристанище в виде Rolls-Royce Cullinan 2019 года выпуска. Люксовое авто за это время прошло через несколько коммерческих компаний. В какой-то момент оно даже оказалось в гараже фирмы «Транс-Вей», ФИО гендиректора которой совпадает с ФИО полковника КГБ Александра Водолазского.

Еще об одной – вероятной – части наследства Михаила Хачатуряна сказал сын Сергей во время одного из допросов. По сведениям «МК», парень, рассказывая о доходах отца, упомянул, что тот занимался крышеванием торговых точек, а после его смерти «корона» была передана мужу одной из старших сестер – Геннадию Мусаеляну. Что это за «корона», Сергей объяснить не смог. Зять убитого – Мусаелян – тоже проходит по делу в качестве потерпевшего. Так же, как и Михаил, он не светит свои данные. На него не зарегистрирован бизнес, а его жена – Нелли Хачатурян – сохраняет девичью фамилию. Чем конкретно он занимается, неизвестно.

В закулисье судебного разбирательства по делу сестер Хачатурян – имущественные вопросы

  • Михаил Хачатурян

В неволе на воле

Все эти годы девочки, отпущенные с мерой пресечения «запрет на определенные действия», ведут предельно закрытый образ жизни. Младшая, Мария, которая была признана невменяемой в момент преступления, живет с матерью и проходит по отдельному процессу. Две старшие сестры живут у родственников в Подмосковье.

Среднюю дочь – Ангелину Хачатурян – можно назвать основным действующим лицом. Вызывая бригаду скорой помощи через несколько минут после убийства, именно она призналась спасателям, что нанесла роковой ножевой удар. В свидетельствах о сексуальных приставаниях отца больше всего жалоб опять же от Ангелины. Еще один пикантный факт: из трех сестер она меньше всего похожа на Михаила Хачатуряна.

Сейчас девушка живет под присмотром родственницы Ольги Григорьевой в деревне Литвиново Щелковского района Подмосковья. Ангелина не бросила учебу и даже закончила среднее образование в школе соседнего Трубино. Судя по видео с последнего звонка, которое нам удалось найти на странице сети «ВКонтакте» у директора школы Марины Канищевой, девочка нашла себе место в коллективе. На празднике она участвовала во всех танцевальных номерах и пела песню «В эту жизнь нам вы открыли дверь. Стали мы умней».

Девушка, которой недавно исполнилось 20 лет, пробовала работать кассиром в местной «Пятерочке», но карьерный путь быстро закончился. Несколько раз она попала на камеру, после чего среднюю из сестер Хачатурян начали узнавать клиенты.

Все судебные процессы сестер Хачатурян

  • Дело об убийстве отца. Фигуранты – две старшие сестры Хачатурян.
  • Дело младшей сестры – Марии. В данный момент она обжалует запрет на общение с сестрами.
  • Иск матери погибшего Михаила, бабушки девочек, Хачатурян Л. М. к сыну убитого – Сергею (жилищные споры).
  • Иск бабушки Хачатурян Л. М. к дочери убитого – Крестине (жилищные споры).
  • Иск бабушки Хачатурян Л. М. к жене убитого – Аурелии (жилищные споры).
  • Иск сестер Михаила Хачатуряна к его жене – Аурелии (о чести и достоинстве).

Чем закончится уголовное дело против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна, попытался узнать Sobesednik.ru.

На днях в отношении покойного Михаила Хачатуряна было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: статье 132 ч.3 («Насильственные действия сексуального характера»), статье 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») и статье 117 («Истязание»).

«История ужасная»

Возможна ли реабилитация покойного, учитывая его личность, Sobesednik.ru спросил адвоката Дениса Царёва, соавтора книги «Дело сестёр Хачатурян. Вопросы и ответы».

– Всё зависит от доказательств, которые будут представлены в рамках расследования, – сказал Царёв. – У нас в Уголовном кодексе есть статья преюдиции, согласно которой обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, признаются судом без дополнительной проверки. Так что Михаила Хачатуряна вполне могут и не реабилитировать – если будет приговор, в котором будут установлены эти обстоятельства.

Думаю, родственники Хачатуряна рассчитывают, что обстоятельств сексуального насилия над детьми не обнаружится. Они, видимо, пытаются защитить имя Михаила и надеются, что им в этом повезёт.

Как вы оцениваете общественное значение дела сестёр Хачатурян и как относитесь к законопроекту о домашнем насилии, разработанному после этого громкого дела вашим коллегой Алексеем Паршиным?

– По-человечески говоря, история ужасная. Я не хочу оправдывать ни сестёр Хачатурян, ни отца. Я против любого насилия, в том числе домашнего.

«Сестер должны признать потерпевшими»

Более подробно о новом повороте в громком процессе нам рассказал адвокат сестёр Хачатурян Алексей Липцер.

– Возбуждение уголовного дела произошло по инициативе родственников покойного, чтобы реабилитировать его?

– Не то чтобы это была их инициатива, просто они наконец-то дали на это своё согласие. Спустя два с половиной года.

Сестёр Хачатурян должны признать потерпевшими, – считает их адвокат. – Мы будем настаивать на виновности Хачатуряна-отца, чтобы дело в конечном итоге дошло до суда.

– Какие у вас в этом смысле шансы?

– Либо его посмертно осудят, либо прекратят дело за отсутствием состава преступления. Первое для нас хорошо, второе, понятно, нет.

– Вы всё-таки надеетесь, что покойного Хачатуряна осудят?

– Конечно. Напомню, что в 2019 году было вынесено отказное постановление по Михаилу Хачатуряну, в котором были установлены все преступления, в которых девушки его обвиняют.

Мне сложно представить, что следствие, которое на протяжении двух лет расследовало в том числе действия Михаила Хачатуряна и пришло к довольно однозначным выводам, вдруг изменит направление на 180 градусов.

– Ваш коллега Алексей Паршин считает, что Следственный комитет очень не хочет признавать свою ошибку в классификации этого уголовного дела. Классификация была «убийство по предварительному сговору» и такой вроде бы за девушками и осталась...

– Пока осталась. Но если в отношении Михаила Хачатуряна будет вынесен обвинительный приговор, для нас это будет основанием настаивать на переклассификации или прекращении дела. Мотив совершения преступления, установленный следствием – преступные действия Хачатуряна в отношении своих дочерей. Пока это убийство по предварительному сговору со смягчающим обстоятельством.

История сестер Хачатурян потрясла страну. Три девушки в конце июля 2018 года убили своего отца. Они обвинили его в сексуальном и бытовом насилии. Расследование длится уже долгое время, обрастая новыми нюансами и подробностями. Была проведена посмертная экспертиза покойного отца девушек, были изменения в статусе младшей сестры, Марию Хачатурян признали психически невменяемой, появлялись новые доказательства издевательств Михаила над дочками, он сам становился подследственным и т.д. И пока до точки в резонансной истории еще далеко. А мы следим за этой непростой ситуацией и, как и вся страна, надеемся, что расследование будет объективным, а вердикт – справедливым. Ведь речь здесь идет о пресловутом домашнем насилии, страшном явлении, от которого страдают у нас миллионы людей. Особенно женщин.

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