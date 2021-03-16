Закулисье дела сестер Хачатурян – до финальной точки еще не близко

Повесть Чехова «Три сестры» насчитывает где-то 300 страниц. Дело трех сестер Хачатурян – 28 томов. Спустя почти три года со дня страшного убийства на севере Москвы до точки в деле все так же далеко. Судебный процесс еще не стартовал, хотя девочки уже давно достигли совершеннолетия и пытаются устроиться в жизни. Остальной родне Михаила Хачатуряна искать место под солнцем удается намного лучше.

Другие три сестры

Сестры Хачатурян – это не только дочки, убившие своего деспотичного отца. Самые частые гости в судах – это сестры самого Михаила Хачатуряна (Марина, Наира и Нелли). Родственники, которых суд признал потерпевшими по делу, хотят, чтобы девочки понесли полное наказание за убийство. Защита тех в свою очередь на том, что это была необходимая самооборона. В начале этого года старшим из сестер Хачатурян удалось вернуть преимущество.

В феврале суд согласился завести дело уже на самого убитого Михаила Хачатуряна, которого дочери обвиняют в сексуальном и бытовом насилии. Как ни странно, тети хотели этого даже больше, чем племянницы. По их мнению, только так можно найти (а вернее – не найти и признать это) реальные факты изнасилования.

– Суд встал на нашу сторону, признав незаконными действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, – говорит Алексей Папенов, адвокат, представляющий сторону сестер Михаила. – Это имеет существенное значение, потому что органы обвинения указали, что это ужасное убийство было совершено на почве насилия, в том числе и сексуального. Однако от расследования, надлежащего установления данных фактов следствие просто устранилось.

В материалах уголовного дела нет никаких объективных доказательств того, что было насилие, в частности сексуальное. Все строится исключительно на показаниях самих девочек и заключении психолого-психиатрической экспертизы. Факт сексуального насилия не установлен. Мы полагаем, что в действительности его не было.

Как считает адвокат младшей из сестер-убийц, Марии, Ярослав Пакулин, по факту это ничего не изменит, а только увеличит срок рассмотрения.

Квартира, машина, бизнес

В одном из многочисленных ток-шоу мать девочек и бывшая жена Михаила – Аурелия Дундук – заявила, что дочери, наследницы первой очереди, не собираются претендовать на квартиру и другое имущество: «Им от отца ничего не нужно». Однако, как выяснила сторона потерпевших, позже Аурелия подавала ходатайство на наследство. Это стало поводом для другого иска. Его отправила в Солнцевский суд бабушка девочек – Людмила Хачатурян.

Суета вокруг квартиры – теневой сюжет всего судебного разбирательства.

Еще в 2018 году бабушка с помощью исковых заявлений последовательно выселила из квартиры брата девочек Сергея, старшую сестру Крестину и их мать Аурелию, которые были там прописаны.

Сама же жилплощадь, в которой и было совершено убийство, в апреле 2019 года отошла Марине Хачатурян – сестре убитого. Любопытно, что именно с ее подачи в семье и произошел скандал, который привел к кровавой бойне. Марина, зайдя в квартиру, обнаружила в ней постороннего парня, которого привел Сергей. Информация об этом была немедленно передана отцу, который пришел в ярость и пообещал жестко наказать детей. Эта самая ссора и закончилась убийством.

Сам Сергей, который, как считают старшие родственники, не является родным сыном Михаила, был выписан из квартиры уже через месяц после убийства.

Другая квартира, в районе Солнцево, которую Михаил Хачатурян получил на правах беженца, не приватизирована.

Сразу же семьей была продана и машина убитого. Старенький «Лексус» знали во дворе все – он часто парковался поперек дороги. Машина была оформлена еще на одну родственницу – Нонну Хачатурян, страдающую эпилепсией (из-за этого авто можно было парковать на местах для инвалидов). Сейчас «Лексус» наматывает круги где-то на просторах Алтайского края. Гораздо более ценным наследством стали блатные номера Михаила с пятью семерками. На черном рынке такие стоят 1–2 миллиона рублей. После машин Хачатуряна регистрационные знаки нашли себе достойное пристанище в виде Rolls-Royce Cullinan 2019 года выпуска. Люксовое авто за это время прошло через несколько коммерческих компаний. В какой-то момент оно даже оказалось в гараже фирмы «Транс-Вей», ФИО гендиректора которой совпадает с ФИО полковника КГБ Александра Водолазского.

Еще об одной – вероятной – части наследства Михаила Хачатуряна сказал сын Сергей во время одного из допросов. По сведениям «МК», парень, рассказывая о доходах отца, упомянул, что тот занимался крышеванием торговых точек, а после его смерти «корона» была передана мужу одной из старших сестер – Геннадию Мусаеляну. Что это за «корона», Сергей объяснить не смог. Зять убитого – Мусаелян – тоже проходит по делу в качестве потерпевшего. Так же, как и Михаил, он не светит свои данные. На него не зарегистрирован бизнес, а его жена – Нелли Хачатурян – сохраняет девичью фамилию. Чем конкретно он занимается, неизвестно.

Михаил Хачатурян

В неволе на воле

Все эти годы девочки, отпущенные с мерой пресечения «запрет на определенные действия», ведут предельно закрытый образ жизни. Младшая, Мария, которая была признана невменяемой в момент преступления, живет с матерью и проходит по отдельному процессу. Две старшие сестры живут у родственников в Подмосковье.

Среднюю дочь – Ангелину Хачатурян – можно назвать основным действующим лицом. Вызывая бригаду скорой помощи через несколько минут после убийства, именно она призналась спасателям, что нанесла роковой ножевой удар. В свидетельствах о сексуальных приставаниях отца больше всего жалоб опять же от Ангелины. Еще один пикантный факт: из трех сестер она меньше всего похожа на Михаила Хачатуряна.

Сейчас девушка живет под присмотром родственницы Ольги Григорьевой в деревне Литвиново Щелковского района Подмосковья. Ангелина не бросила учебу и даже закончила среднее образование в школе соседнего Трубино. Судя по видео с последнего звонка, которое нам удалось найти на странице сети «ВКонтакте» у директора школы Марины Канищевой, девочка нашла себе место в коллективе. На празднике она участвовала во всех танцевальных номерах и пела песню «В эту жизнь нам вы открыли дверь. Стали мы умней».

Девушка, которой недавно исполнилось 20 лет, пробовала работать кассиром в местной «Пятерочке», но карьерный путь быстро закончился. Несколько раз она попала на камеру, после чего среднюю из сестер Хачатурян начали узнавать клиенты.

Все судебные процессы сестер Хачатурян

Дело об убийстве отца. Фигуранты – две старшие сестры Хачатурян.

Дело младшей сестры – Марии. В данный момент она обжалует запрет на общение с сестрами.

Иск матери погибшего Михаила, бабушки девочек, Хачатурян Л. М. к сыну убитого – Сергею (жилищные споры).

Иск бабушки Хачатурян Л. М. к дочери убитого – Крестине ( жилищные споры ).

). Иск бабушки Хачатурян Л. М. к жене убитого – Аурелии (жилищные споры).

Иск сестер Михаила Хачатуряна к его жене – Аурелии (о чести и достоинстве).

Чем закончится уголовное дело против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна, попытался узнать Sobesednik.ru.

На днях в отношении покойного Михаила Хачатуряна было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: статье 132 ч.3 («Насильственные действия сексуального характера»), статье 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») и статье 117 («Истязание»).

«История ужасная»

Возможна ли реабилитация покойного, учитывая его личность, Sobesednik.ru спросил адвоката Дениса Царёва, соавтора книги «Дело сестёр Хачатурян. Вопросы и ответы».

– Всё зависит от доказательств, которые будут представлены в рамках расследования, – сказал Царёв. – У нас в Уголовном кодексе есть статья преюдиции, согласно которой обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, признаются судом без дополнительной проверки. Так что Михаила Хачатуряна вполне могут и не реабилитировать – если будет приговор, в котором будут установлены эти обстоятельства.

Думаю, родственники Хачатуряна рассчитывают, что обстоятельств сексуального насилия над детьми не обнаружится. Они, видимо, пытаются защитить имя Михаила и надеются, что им в этом повезёт.

– Как вы оцениваете общественное значение дела сестёр Хачатурян и как относитесь к законопроекту о домашнем насилии, разработанному после этого громкого дела вашим коллегой Алексеем Паршиным?

– По-человечески говоря, история ужасная. Я не хочу оправдывать ни сестёр Хачатурян, ни отца. Я против любого насилия, в том числе домашнего.

«Сестер должны признать потерпевшими»

Более подробно о новом повороте в громком процессе нам рассказал адвокат сестёр Хачатурян Алексей Липцер.

– Возбуждение уголовного дела произошло по инициативе родственников покойного, чтобы реабилитировать его?

– Не то чтобы это была их инициатива, просто они наконец-то дали на это своё согласие. Спустя два с половиной года.

Сестёр Хачатурян должны признать потерпевшими, – считает их адвокат. – Мы будем настаивать на виновности Хачатуряна-отца, чтобы дело в конечном итоге дошло до суда.

– Какие у вас в этом смысле шансы?

– Либо его посмертно осудят, либо прекратят дело за отсутствием состава преступления. Первое для нас хорошо, второе, понятно, нет.

– Вы всё-таки надеетесь, что покойного Хачатуряна осудят?

– Конечно. Напомню, что в 2019 году было вынесено отказное постановление по Михаилу Хачатуряну, в котором были установлены все преступления, в которых девушки его обвиняют.

Мне сложно представить, что следствие, которое на протяжении двух лет расследовало в том числе действия Михаила Хачатуряна и пришло к довольно однозначным выводам, вдруг изменит направление на 180 градусов.

– Ваш коллега Алексей Паршин считает, что Следственный комитет очень не хочет признавать свою ошибку в классификации этого уголовного дела. Классификация была «убийство по предварительному сговору» и такой вроде бы за девушками и осталась...

– Пока осталась. Но если в отношении Михаила Хачатуряна будет вынесен обвинительный приговор, для нас это будет основанием настаивать на переклассификации или прекращении дела. Мотив совершения преступления, установленный следствием – преступные действия Хачатуряна в отношении своих дочерей. Пока это убийство по предварительному сговору со смягчающим обстоятельством.

История сестер Хачатурян потрясла страну. Три девушки в конце июля 2018 года убили своего отца. Они обвинили его в сексуальном и бытовом насилии. Расследование длится уже долгое время, обрастая новыми нюансами и подробностями. Была проведена посмертная экспертиза покойного отца девушек, были изменения в статусе младшей сестры, Марию Хачатурян признали психически невменяемой, появлялись новые доказательства издевательств Михаила над дочками, он сам становился подследственным и т.д. И пока до точки в резонансной истории еще далеко. А мы следим за этой непростой ситуацией и, как и вся страна, надеемся, что расследование будет объективным, а вердикт – справедливым. Ведь речь здесь идет о пресловутом домашнем насилии, страшном явлении, от которого страдают у нас миллионы людей. Особенно женщин.

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