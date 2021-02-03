Дело старших сестер Хачатурян: точка еще не поставлена

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Мосгорсуд вернул в Генпрокуратур дело в отношении двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом рассказал адвокат Алексей Липцер, который представляет интересы одной из девушек.
«Московский городской суд только что принял решение о возврате уголовного дела в надзорное ведомство в связи с необходимостью принять итоговое решение относительно действий Хачатуряна Михаила», — сообщил Липцер.
На возвращении дела настаивали как потерпевшие, так и защита подсудимых. Они усмотрели противоречие в материалах дела в части обвинения.
Михаила Хачатуряна убили 27 июля 2018 года. В преступлении обвиняют трех его дочерей. По данным следствия, причиной преступления стали постоянные издевательства и насилие со стороны отца. Двух старших сестер обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В мае 2020 года Следственный комитет отказался переквалифицировать дело на статью о необходимой обороне. На прошлой неделе Мосгорсуд с шестой попытки не смог отобрать коллегию присяжных заседателей.
Дело в отношении младшей сестры рассматривает Бутырский суд в закрытом режиме. Его выделили из основного дела, так как, по данным экспертизы, девушка была невменяемой в момент преступления. СК настаивает, что она нуждается в принудительном лечении.
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История с оппозиционером Алексеем Навальным, его предполагаемым отравлением и расследованием о дворце в Геленджике разделила российское общество. 2 февраля раскол стал еще глубже — после решения о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Политика отправили в колонию общего режима. Эксперты сходятся во мнении, что дело полностью носит политическую окраску. И тут же возникает вопрос: что будет делать без своего лидера оппозиция дальше?
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