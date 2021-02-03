Дело старших сестер Хачатурян: точка еще не поставлена

Мосгорсуд вернул в Генпрокуратур дело в отношении двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом рассказал адвокат Алексей Липцер, который представляет интересы одной из девушек.

«Московский городской суд только что принял решение о возврате уголовного дела в надзорное ведомство в связи с необходимостью принять итоговое решение относительно действий Хачатуряна Михаила», — сообщил Липцер.

На возвращении дела настаивали как потерпевшие, так и защита подсудимых. Они усмотрели противоречие в материалах дела в части обвинения.

Михаила Хачатуряна убили 27 июля 2018 года. В преступлении обвиняют трех его дочерей. По данным следствия, причиной преступления стали постоянные издевательства и насилие со стороны отца. Двух старших сестер обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В мае 2020 года Следственный комитет отказался переквалифицировать дело на статью о необходимой обороне. На прошлой неделе Мосгорсуд с шестой попытки не смог отобрать коллегию присяжных заседателей.

Дело в отношении младшей сестры рассматривает Бутырский суд в закрытом режиме. Его выделили из основного дела, так как, по данным экспертизы, девушка была невменяемой в момент преступления. СК настаивает, что она нуждается в принудительном лечении.

Еще об этом громком деле:



Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...