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Дело сестер Хачатурян: а если все-таки виновен отец?

По инф. polit.ru   
12 Марта 2021 г.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна, отца сестер Крестины, Ангелины и Марии, которых обвиняют в его убийстве.

СК возбудил уголовное дело против убитого отца сестер Хачатурян

Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщило РИА Новости. Информацию подтвердил «Медиазоне» адвокат одной из сестер Мари Давтян.

Издания пишут, что уголовное дело возбудили по статьям о насильственным действиях сексуального характера (часть 3 статьи 132 УК), понуждении к действиям сексуального характера (133 УК) и истязании (117 УК).

Адвокат одной из девушек Алексей Липцер еще в апреле 2019 года говорил, что Михаил Хачатурян может посмертно стать фигурантом уголовного дела о действиях сексуального характера в отношении дочерей.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в июле 2018 года и позже арестовали за убийство своего 57-летнего отца Михаила. Они рассказали, что отец годами издевался над ними и применял насилие, в том числе сексуальное. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет.

Сестрам грозит от 8 до 20 лет тюрьмы по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Следствие требует привлечь к ответственности за убийство, совершенное группой лиц, только старших сестер — Крестину и Ангелину. Марию Хачатурян экспертиза признала невменяемой.

Следователи обнаружили в деле сестер Хачатурян обстоятельства, смягчающие вину девушек

Следственный комитет объявил о завершении расследования против сестер в декабре 2019 года и официально признал смягчающим обстоятельством то, что девушки подвергались «физическим и психическим страданиям» из-за действий отца.

Генеральная прокуратура РФ потребовала, чтобы Следственный комитет России переквалифицировал обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, «что влечет за собой прекращение уголовного преследования». Но СК отказался это делать. Следственный комитет России в сентябре 2020 года завершил дополнительное расследование дела сестер Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян об убийстве их отца. Статья осталась прежней — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Мы подробно следим за расследованием этого преступления, ведь речь в нем идет о домашнем насилии, а это то, от чего не защищена, увы, ни одна женщина.А во время самоизоляции число случаев насилия в семье и вовсе подскочило в два раза.

А вот что мы писали ранее об этом резонансном деле:

Polit.ru

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