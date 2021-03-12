Дело сестер Хачатурян: а если все-таки виновен отец?

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна, отца сестер Крестины, Ангелины и Марии, которых обвиняют в его убийстве.
Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщило РИА Новости. Информацию подтвердил «Медиазоне» адвокат одной из сестер Мари Давтян.
Издания пишут, что уголовное дело возбудили по статьям о насильственным действиях сексуального характера (часть 3 статьи 132 УК), понуждении к действиям сексуального характера (133 УК) и истязании (117 УК).
Адвокат одной из девушек Алексей Липцер еще в апреле 2019 года говорил, что Михаил Хачатурян может посмертно стать фигурантом уголовного дела о действиях сексуального характера в отношении дочерей.
Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в июле 2018 года и позже арестовали за убийство своего 57-летнего отца Михаила. Они рассказали, что отец годами издевался над ними и применял насилие, в том числе сексуальное. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет.
Сестрам грозит от 8 до 20 лет тюрьмы по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Следствие требует привлечь к ответственности за убийство, совершенное группой лиц, только старших сестер — Крестину и Ангелину. Марию Хачатурян экспертиза признала невменяемой.
Следственный комитет объявил о завершении расследования против сестер в декабре 2019 года и официально признал смягчающим обстоятельством то, что девушки подвергались «физическим и психическим страданиям» из-за действий отца.
Генеральная прокуратура РФ потребовала, чтобы Следственный комитет России переквалифицировал обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, «что влечет за собой прекращение уголовного преследования». Но СК отказался это делать. Следственный комитет России в сентябре 2020 года завершил дополнительное расследование дела сестер Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян об убийстве их отца. Статья осталась прежней — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Мы подробно следим за расследованием этого преступления, ведь речь в нем идет о домашнем насилии, а это то, от чего не защищена, увы, ни одна женщина.А во время самоизоляции число случаев насилия в семье и вовсе подскочило в два раза. А вот что мы писали ранее об этом резонансном деле:
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