Суд разрешил возбудить уголовное дело против отца сестер Хачатурян

Басманный суд Москвы разрешил следствию возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей, обвиняемых в его убийстве. Об этом заявил адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.

«4 декабря 2020 года Басманный районный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными», — уточнил он.

По словам адвокатов девушек, если дело будет открыто, они станут потерпевшими.

Убийство произошло в 2018 году. На лестничной площадке московского жилого дома было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Сообщалось, что мужчина допускал жестокое отношение к дочерям.

Всем троим сестрам было предъявлено обвинение в жестоком убийстве без отягчающих обстоятельств. Останкинский суд Москвы вынес постановление об аресте сестер Хачатурян, затем Басманный суд столицы изменил меру пресечения сестрам на так называемый запрет определенных действий, и они были освобождены из зала суда.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в июле 2018 года и позже арестовали за убийство своего 57-летнего отца. Они рассказали, что отец годами издевался над ними и применял насилие, в том числе сексуальное. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет.

Сестрам грозит от 8 до 20 лет тюрьмы по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Следствие требует привлечь к ответственности за убийство, совершенное группой лиц, только старших сестер — Крестину и Ангелину. Марию Хачатурян экспертиза признала невменяемой.

По инф. rosbalt.ru

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