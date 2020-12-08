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Суд разрешил возбудить уголовное дело против отца сестер Хачатурян
По инф. rosbalt.ru   
08 Декабря 2020 г.
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Басманный суд Москвы разрешил следствию возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей, обвиняемых в его убийстве. Об этом заявил адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.

Суд разрешил возбудить уголовное дело против отца сестер Хачатурян

«4 декабря 2020 года Басманный районный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными», — уточнил он.

По словам адвокатов девушек, если дело будет открыто, они станут потерпевшими.

Убийство произошло в 2018 году. На лестничной площадке московского жилого дома было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Сообщалось, что мужчина допускал жестокое отношение к дочерям.

Всем троим сестрам было предъявлено обвинение в жестоком убийстве без отягчающих обстоятельств. Останкинский суд Москвы вынес постановление об аресте сестер Хачатурян, затем Басманный суд столицы изменил меру пресечения сестрам на так называемый запрет определенных действий, и они были освобождены из зала суда.

  • Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в июле 2018 года и позже арестовали за убийство своего 57-летнего отца. Они рассказали, что отец годами издевался над ними и применял насилие, в том числе сексуальное. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет.
  • Сестрам грозит от 8 до 20 лет тюрьмы по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Следствие требует привлечь к ответственности за убийство, совершенное группой лиц, только старших сестер — Крестину и Ангелину. Марию Хачатурян экспертиза признала невменяемой.

По инф. rosbalt.ru

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