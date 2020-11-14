Вперёд заре навстречу!

Мне до глубокой старости не дают покоя вечные вопросы российской истории и современного нашего многотрудного и полного серьёзных угроз бытия: «Кто виноват и что делать?»

Почему наша великая страна, обладающая одной седьмой частью суши планеты и несметными природными ресурсами, страна-победительница во Второй мировой и Великой Отечественной войнах, до сих пор не может наладить достойную жизнь всем своим гражданам, в то время как побеждённые противники в относительно короткие исторические сроки добились высоких результатов почти во всех сферах общественной жизни: экономике, науке, культуре?

Давайте поразмыслим – что нам мешало и мешает хорошо жить… Думается, что одним из серьёзнейших факторов нашей отсталости от стран-авангардистов мировой цивилизации явилось отсутствие должной критической оценки тех исторических событий, участниками которых мы были.

Сваливать всю вину на Гитлера и Сталина, самоустраняться от исторической ответственности за сопричастность к их деяниям – это значит идти против совести и правды.

Любой народ, в том числе немецкий и советский, в тот или иной момент истории рождает своих героев и антигероев. Они – плоть от плоти народной, отражают менталитет и чувства большинства народа на момент данного исторического события.

Вина немецкого народа перед народами Европы и всего человечества огромна и состоит в том, что подавляющее большинство немцев поддались угару нацизма, допустили к власти отъявленного авантюриста и человеконенавистника – Гитлера и его разбойничью клику, позволили себя вовлечь в гибельную вторую мировую войну. Расплатились немцы за это огромными жертвами, Нюренбергским процессом, расчленением Германии, разрухой экономики и государственной системы.

За прошедшие с той поры 60 лет многое изменилось в Германии. Незаурядный немецкий народ, получивший мощную экономическую поддержку США, а затем – и великодушную политическую поддержку СССР в деле объединения Германии, создал современное демократическое государство с мощной экономикой и высоким жизненным уровнем населения.

Через два поколения после войны германское общество практически изжило фашизм и расизм, принимает активнейшее участие в международных гуманитарных программах.

Похоже, что немцы осознали свою историческую вину и доказывают своё покаяние и ответственность реальными добрыми делами…

Что касается нашей страны, России, то здесь дело обстоит, мягко выражаясь, совершенно неудовлетворительно.

Конечно, Сталин и сталинщина были политически осуждены ещё при Н. С. Хрущеве.

Невинные жертвы сталинских репрессий, и живые и мёртвые, были реабилитированы. Однако до сих пор Россия ещё расколота на две части: на сторонников и почитателей Сталина и его тоталитарного режима и на противников тоталитаризма.

Это говорит о том, что массовое сознание россиян ещё не созрело до подлинной демократии, оно находится в плену многовекового рабского менталитета, выработанного под кнутом царизма и крепостного труда, а затем – в железных тисках большевистского режима.

Удивительное дело: на нашей памяти, со дня смерти Сталина, не было ни одного судебного разбирательства над палачами, казнившими и замучившими в лагерях сотни тысяч невинных людей.

Более того, очень многие из них продолжали до глубокой старости ходить в почётных ветеранах своего зловещего ведомства, сохраняя свои «заслуженные» награды и привилегии и со спокойной (ли?) совестью уйти в могилы, так и не покаявшись перед людьми, перед обществом.

Да и наша прославленная Коммунистическая партия, и государство российское фактически и формально этого не сделали.

Жалкая попытка некоторых политиков примирить народ – красных и белых, сталинистов и антисталинистов, бедных и богатых, выразившаяся в изменении названия революционного праздника (7 ноября) на новое название – «День примирения и согласия»), с треском провалилась, так как для такого примирения до сих пор не созданы соответствующие политические и социально-экономические условия. На традиционный вопрос – кто виноват? – ни историки, ни политики ещё не дали ответа, а ведь это – коренной вопрос нашей жизни. И настоящей, и будущей.

Пока наш народ не увидит себя в зеркале Истории таким, каков он есть на самом деле – со всеми своими достоинствами и пороками, пока мы все не покаемся в своих неприглядных деяниях прошедшей эпохи (и официально, на государственном уровне, и перед амвоном, и в кругу семьи – перед потомками), до тех пор не будет между нами мира и согласия!

И не помогут в этом такие декоративные политические акции, как, например, создание партии «Единая Россия»…

Наша многострадальная страна за весь сумасшедший ХХ век испытала больше потрясений, чем всё человечество за любой из предыдущих веков: четыре революции (народную 1905 года, февральскую буржуазную 1917 года, Октябрьскую социалистическую 1917 года, ельцинскую криминальную 1991 года) и пять войн (Японскую 1904–1905 гг., Первую мировую 1914–1918 гг., Гражданскую 1918–1920 гг., Финскую 1940 г. – короткую, но кровавую, и, наконец, самую смертоносную – Великую Отечественную 1941–1945 гг.). Но этого нашим политикам, видимо, оказалось маловато, и к вышеуказанным войнам добавились: Афганская война 1979–1989 гг., две чеченские войны – 1994–1996 гг. и 1999–2009 гг., а также военные действия в Сирии и на Украине…

Согласно последним генетическим исследованиям доктора биологических наук, профессора В. З. Тарантула, изложенным в работе «Геном человека», ближайшими историческими родственниками русских, украинцев и белорусов признаны немцы и финны (М., 2003).

Именно русские и немцы в ХХ веке оказались самыми податливыми и уязвимыми под воздействием психологического влияния харизматических лидеров – Ленина, Сталина, Гитлера, Ельцина.

Это говорит о том, что массовое сознание указанных народов в своё время было подготовлено социально-экономическими условиями и мощной пропагандой к свершению социальных потрясений.

И если немцы извлекли из этого исторический урок, то мы, россияне, ещё не научились извлекать полезные для себя исторические уроки.

Наша страна всё ещё раздирается многочисленными социальными и национальными противоречиями, твёрдо не определилась – какой дорогой идти в светлое будущее…

В стране продолжаются коррупция, несоблюдение многих законов Конституции, колоссальный разрыв между богатыми и бедными, непонимание между властью и народом, укрепление авторитарного режима управления страной.

Благоденствующая бюрократия и безответственные политиканы своими непродуманными реформами и провокационными заявлениями через СМИ способствуют распространению народного недовольства и протестным выступлениям, сеют вражду между русским и украинским братскими народами.

Некоторые из них зовут назад, к сталинщине, обещают народу «твёрдую власть», пересажать «всю эту гнилую интеллигенцию», дать народу «хлеба и зрелищ». Другие подстрекают фашиствующие элементы к изгнанию из страны «инородцев», раздувают опасные ксенофобии и межнациональные конфликты.

А некоторые рьяные сталинисты из Государственной думы докатились до такого маразма, что предлагают к утверждению законопроект об уголовной ответственности за… «недоносительство»…

Огульное отрицание прошлого («…мы старый мир разрушим до основания, а затем…»), как и сплошное охаивание настоящего, то есть шараханье из крайности в крайность, – это характерная черта русского радикализма. По-видимому, всё-таки прав был Плеханов, а не Ленин, предлагая России социал-демократический путь развития. Современная Европа уже давно находится на этом пути.

В этих условиях все мы, простые люди, должны соблюдать спокойствие и проявлять здравый смысл, не поддаваться зомбированию со стороны ангажированных властью средств массовой информации.

Надо активизировать свою гражданскую деятельность – создавать общественные организации и демократические институты. Честные и независимые СМИ (которых, увы, – кот наплакал…) должны шире привлекать интеллектуально-активную часть общества к публичной борьбе с коррумпированной частью бюрократии, добиваясь от власти прозрачной политики и ответственности перед народом.

Исключительно важное значение имеет возрождение до должного уровня профсоюзного движения – надёжной опоры интересов трудящихся.

Уже давно пора нашим пенсионерам прекратить отсиживаться и отлёживаться – в ожидании подачек от власти. Их нынешняя численность – около 42 миллионов – создаёт надёжную базу для мощного роста электората в рамках ныне увядшего, но подлежащего активному возрождению РСП – Российского союза пенсионеров.

Населению надо активно и сознательно участвовать в выборах всех уровней власти и предварительном обсуждении избираемых кандидатов, требовать встреч с ними до и после их избрания.

Нам сейчас, как никогда, нужен мир и добрая воля, взаимное понимание и взаимная требовательность, упорный созидательный труд и духовная целеустремленность, широкое участие в общественной жизни.

Российскому истеблишменту, высшему политическому руководству, уже давно пора переосмыслить и коренным образом изменить свои политические и экономические ориентиры, отдав предпочтение внутренней политике и общенародным интересам вместо амбициозной и разорительной борьбы за геополитическое лидерство в современном мире…

Особую значимость дисциплины и ответственности за свои действия – личное поведение и политику в целом – должны проявлять все граждане нашей страны – от политического руководства до простых граждан – в период пандемии коронавируса. Если честно себя спросить, все ли профилактические, санитарные, организационные меры мы предпринимаем для борьбы с этим злом, то, увы, ответ будет обескураживающим… Наша страна, как и большинство капиталистических стран, явно недооценила опасность современной пандемии. До настоящего времени экономические, да и политические интересы явно превалировали и ещё продолжают доминировать над интересами охраны здоровья населения, особенно пожилого возраста. Это тот случай, когда можно утверждать: отсутствует политическая воля... При всей мерзости и преступной деятельности вождя-тирана – Сталина он бы своей стальной волей, как в битве под Москвой, когда против паникёров и отступающих воинов применялись заградительные отряды, непременно применил бы против пандемии суровейший закон – о чрезвычайном или даже военном положении по всей стране, прекратив воздушное сообщение Москвы для перевозки пассажиров и тем самым пресёк бы распространение из столицы заразы во все регионы страны… К сожалению, наш президент на это не решился… А нашим гражданам уже давно пора заглянуть в свою душу, идентифицировать себя – кто мы такие: слепые потребители материальных благ, доверчивые поглотители пропагандистской информации, послушно голосующее стадо или борцы за светлое будущее своих детей, внуков и правнуков?..

Наша многострадальная страна уже до предела «насытилась» войнами и революциями, и ей нужен длительный и устойчивый период трудовой и политической активности для успешного экономического и культурного развития.

Только при этих условиях мы сможем преодолеть наши трудности и проблемы, построить общество сбалансированных классовых интересов и высокой культуры.

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