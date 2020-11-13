Уникальному Таганрогскому музею авиационной техники — четверть века

Среди 24-х отечественных авиамузеев таганрогская авиаколлекция не самая крупная, но слывет самой уникальной. Музей интересен историей своего создания, местом дислокации и тем, что не имеет ни одной таблички «Руками не трогать».

Посетителям дозволяется забираться по стремянке в кабины самолётов, нажимать на кнопки, потянуть на себя штурвал, можно облачиться в защитный шлем, высотно-компенсирующий костюм летчика и сфотографироваться. На входе установлена звонница, изготовленная сотрудниками из металлических баллонов, снятых с различных систем самолётов. Туалет для посетителей построен в форме космической ракеты. Улыбку вызывает «первый летательный аппарат» — ступа бабы Яги с метлой. В общем, в этом музее не соскучишься.

Авиамузей привлекателен для туристов, особенно для детей. Но есть у него особенность. В связи с тем, что он находится на режимной территории и значится подразделением 325-го авиаремонтного завода (ОАО 325АРЗ), посещение организовано по предварительному согласованию. Свободный вход разрешен только в праздничный День Воздушного Флота России.

Сегодня в коллекции музея под открытым небом насчитывается 15 летательных аппаратов, модели некоторых самолетов существуют лишь в нескольких экземплярах на всю Россию.

Энтузиасты создали свою коллекцию летательных аппаратов, буквально выхватывая из-под резака списанные самолеты. Собраны 12 типов авиадвигателей, есть образцы авиационных пушек, бомб, ракет, комплекты снаряжения летчика, катапультные кресла, авиационное и радиоэлектронное оборудование. В теплом павильоне демонстрируется коллекция авиационных миниатюр — более 250 экземпляров, собрана библиотека технической и авиационной литературы, видеотека, а также материалы, посвященные авиаторам Таганрога. Старшим хранителем музея с первых дней его создания является подполковник в запасе Владимир Ильич Стоянов.

После окончания Харьковского авиационного института Владимир Стоянов служил инженером в 963-м Краснознаменном учебном авиационном полку Ейского высшего военного авиационного училища летчиков (ЕВВАУл), базировавшегося в Таганроге. В 1989 году полк был расформирован. В это же время на аэродроме «Таганрог-Центральный» создана воинская часть с аббревиатурой БЛАТ − база ликвидации авиационной техники. Стоянова назначили главным инженером новой структуры.

— Представьте мое состояние, — вспоминает Владимир Ильич. — По специальности я инженер-механик по самолетостроению, а теперь должен уничтожать боевые самолеты — гордость и грозу советских Вооруженных сил. Я понимал необходимость убирать нашу авиатехнику из Европы. Проводилось это по договору об ограничении обычных вооруженных сил в Европе, подписанному Михаилом Горбачевым. Было бы логичным какую-то часть сохранить, переправить в Азию.

Но в пылу разоружения только в Таганроге уничтожили более 300 истребителей-перехватчиков и истребителей-бомбардировщиков. Из воинских частей к нам поступали самолёты семейства МиГ и Су, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане и других горячих точках, они прилетали своим ходом, некоторые после капитального ремонта еще пахли свежей краской, имели значительный ресурс, но шли под резак. На аэродроме все стоянки были забиты обреченными на уничтожение самолетами. Специалисты БЛАТа производили их разборку, разделку на металлолом и утилизацию оборудования. Американские инструкторы фиксировали, сколько самолётов ушло под нож, подписывали акты, похихикивали и потирали руки. Удручающее зрелище... Понимая безвозвратность потерь, мы с командиром БЛАТа Александром Александровичем Корниенко решили обратиться к командующему 4-й Краснознаменной воздушной армией Владимиру Сергеевичу Михайлову. Попросили сохранить по одному самолету каждого типа для создания музея авиационной техники. Михайлов взял на себя ответственность и директивой от 27 апреля 1995 года обязал сохранить в качестве экспонатов будущего авиационного музея четыре самолета МиГ-21бис, МиГ-23М, МиГ-25БМ и Су-22. Эту дату мы считаем днем основания Таганрогского музея авиационной техники. А генерал-лейтенанта В.С. Михайлова, который впоследствии стал главнокомандующим ВВС, называем «крестным отцом» нашего музея.

Местом для музея стала бывшая тренажерная площадка 963-го учебного полка. Её называли «пеший по летному». Прежде чем сесть в кабину самолета, курсанты проходили тренаж на площадке, имитируя действия предстоящего полета.

Многие выпускники полка в последующей службе достигли выдающихся результатов. На этой площадке тренировался будущий дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт В. Джанибеков, который первым среди советских космонавтов выполнил несколько, а именно — пять космических полетов. Здесь прокладывали пеший маршрут заслуженные военные летчики: Герои России генерал армии В. Михайлов, генерал-майоры Т. Апакидзе и С. Борисюк, заслуженные летчики-испытатели Герои Советского Союза Н. Садовников и В. Пугачев, Герои России заслуженные летчики-испытатели А. Квочур, Л. Лобас, С. Мельников и М. Толбоев, летчики-космонавты Герои России Ю. Онуфриенко и Г. Падалка. Музей каждый год 22 февраля — в день основания полка и в третье воскресенье августа — День Воздушного Флота собирает ветеранов-однополчан.

История музея тесно связана и с историей 325АРЗ. 20 лет назад имущество музея передали заводу, музей стал его подразделением. Генеральный директор Сергей Михайлович Занорин всячески поддерживает музей, помогает в приобретении, сохранении и реставрации экспонатов. Нужен ли кусок дюраля, техника для перевозки самолета — генеральный всегда оказывает помощь.

Каждый экспонат Таганрогского музея — это часть истории авиации и гордость его собирателя. Стоянов помнит всё, что связано с добыванием, приобретением и доставкой каждого экспоната. О чем с удовольствием, а иногда с сожалением, рассказывает.

— В период перестройки и последующего развала Советского Союза много чего расформировывалось, раздавалось, выбрасывалось. Из ликвидированной Марцевской школы младших авиационных специалистов (ШМАС) мы доставили на буксире учебно-тренировочный самолет Л-39, а из Морозовского гарнизона — самолет Л-29, оба несколько лет служили учебными партами для первоначального обучения будущих военных летчиков. Из Ейска пришла весть, что на базу металлолома сдали самолет Як-38. Это же первый и единственный в СССР самолет вертикального взлета и посадки! Такого типа выпущено всего 143 серийные машины. Я выпросил у начальника Таганрогского гарнизона трейлер, отправился на Ейскую базу вторчермета. Заведующий запросил «выкуп» — около семи тонн металлолома, ровно по весу самого раритета. Что делать? Обратился за помощью к бывшим сослуживцам. Собрали, передали, Як-38 благополучно доставили в Таганрог, восстановили. Вот он — красавец и гордость коллекции! Оценив наши старания по сбору первых экспонатов, командование Таганрогского гарнизона передало нам самолет Су-17М3, принадлежавший 963-му учебному полку. Этот самолёт конструктора Павла Сухого знаменит тем, что в период Афганской войны по боевой эффективности и надежности признан грозным оружием. Важное приобретение — истребитель МиГ-15УТИ. Этот двухместный учебно-тренировочный истребитель разработан ОКБ Микояна и Гуревича в конце 1940-х годов. Самолёт МиГ-15 получился настолько удачным, что был запущен в серийное производство сразу на нескольких заводах. Свои выдающие боевые возможности МиГ-15 подтвердил в Корейском конфликте середины прошлого века. При собственных потерях «сталинские соколы» сбили в три раза больше американских самолётов. МиГ-15 УТИ печально известен тем, что в марте 1968 года на таком самолете не вернулись из полёта Юрий Гагарин и Владимир Серегин...

Особо дорог Владимиру Стоянову самолет Ан-2. Этот списанный биплан находился на стоянке самолетов Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева (ТАНТК). Летчик ТАНТК Терновский получал его в подмосковном 17 НИИ, который возглавляла легендарная летчица Валентина Степановна Гризодубова.

Стоянов виделся с Валентиной Степановной, когда она приезжала в Харьков на встречу со студентами. Долгое время это был ее личный разъездной самолет. Вновь и вновь Стоянов обращался к руководству ТАНТК, уговаривая передать самолет Гризодубовой, и сломил сопротивление.

— Доставили мы его к себе на площадку. Видим: перкалевая обшивка пришла в негодность, кабина пилотов обветшала. Провели восстановительные работы. Отремонтировали обшивку крыльев и хвостового оперения, привели в идеальное состояние кабину пилотов. О подвиге Гризодубовой я всегда рассказываю посетителям. Валентина Степановна — первая из женщин удостоена звания Героя Советского Союза, командир женского экипажа, который совершил беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток, установив мировой женский авиационный рекорд дальности полёта. За что Гризодубову прозвали «Чкалов в юбке». Меня поражает, что сегодня девочки всё больше интересуются авиацией. Я предлагаю девчонкам сесть в левое кресло пилота. Это командирское сидение Гризодубовой. Оно еще помнит незаурядную лётчицу советского времени.

Случались и обидные неудачи. После обращения к руководству ТАНТК с просьбой передать в музей корпус амфибии ВВА-14 конструкции Р. Бартини, образец немедленно разрезали на металлолом. Такая же участь постигла кабину сверхзвукового бомбардировщика Т-4 конструкции П. Сухого. Сорвалась попытка получить на ответственное хранение самолет-амфибию А-40 №10. Генеральный директор ТАНТК В. Боев дал согласие передать музею уникальный самолет. В опытном цехе комплекса изготовили специальные лыжи для буксировки амфибии по снегу, была подготовлена трасса. Музейщики ждали снега, а дождались смены руководства. Назначенный генеральный директор ТАНТК В. Кобзев решение о передаче А-40 в музей аннулировал.

Иногда заполучить новый объект помогало благоприятное стечение обстоятельств. Весной 2006 года Владимир Ильич обратился к командующему 4 ВА генерал-лейтенанту В.Н. Горбасю с просьбой передать в музей МиГ-19С. Отработавшее воздушное судно стояло на постаменте в военном городке истребительного полка ПВО, базировавшегося в Ростове-на-Дону. Увы, в просьбе отказали. А осенью городские коммунальные службы решили проложить новую теплотрассу в районе постамента. Самолет потребовалось срочно убрать. Тогда и вспомнили о Стоянове. Последовало распоряжение командующего, и специалисты музея отправились в Ростов. Истребитель сняли с постамента, приступили к демонтажу консолей крыла, но заржавевшие болты крепления отвернуть не удалось, их пришлось обрезать. Фюзеляж и консоли крыла погрузили на трейлер. Работы по демонтажу МиГ-19 и доставке его в музей заняли полторы недели. На месте провели сборку и восстановление самолета. С помощью сварки пристыковали к фюзеляжу консоли крыла, стойки шасси установили в выпущенное положение, очистили отсеки планера от мусора и птичьих гнезд, провели клепальные работы и частичную покраску. Обновленный МиГ удачно дополнил линейку самолетов музея.

Порой, чтобы получить заветный экспонат, Стоянову приходилось обращаться даже в высшие военные инстанции — к Сергею Шойгу, в Правительство РФ.

В Таганроге производят легендарный самолет-амфибию Бе-200, который предназначен для перевозки пассажиров, грузов, выполнения спасательных операций на море и тушения лесных пожаров. Естественным желанием энтузиаста-музейщика стало заиметь в коллекции предшественника «летающей лодки», а именно самолёт-амфибию Бе-12, созданный и изготовленный в Таганроге, именуемый по кодификации НАТО «Чайкой». Машины поработали на славу Черноморского флота, позже были переоборудованы в пожарный вариант Бе-12П. На них лётчики тушили лесные пожары в разных районах страны. Выработавшие ресурс крылатые пожарные машины числились в списанных, однако запросы на них не давали результатов. Стоянов написал официальное письмо бывшему тогда премьеру Михаилу Фрадкову. Итог превзошел все ожидания. В Таганрог прибыли представители Черноморского флота, выполнили работы по демилитаризации самолета. Теперь эта легенда нашей авиации — достойный экспонат авиамузея.

27 мая 2011 года в музей доставлен боевой вертолёт Ми-2. Крылатая машина передана безвозмездно на ответственное хранение из Таганрогского авиационного спортивно-технического клуба РОСТО директором А. Кононковым. При поддержке генерального директора 325 АРЗ С. Занорина сотрудники музея привели в порядок реактивный самолет МиГ-15УТИ, отреставрировали МиГ-21бис. В августе 2019 года завод передал в музей самолёт А-50 дальнего радиолокационного обнаружения, использовавшийся в качестве донора запчастей для ремонта.

В настоящее время в музее два сотрудника — В. Стоянов и Г. Шейкин, они готовят экспонат для показа. Оба на все руки мастера: монтажники, клепальщики, реставраторы, экскурсоводы.

Таганрог задумывался Петром I как приморский торговый центр, известен как родина Чехова, но сегодня город можно по праву считать авиационным по числу аэродромов, предприятий и учебных заведений, имеющих причастность к авиации. Владимир Стоянов неоднократно обращался к мэру Таганрога с предложением создать на основе музея авиационной техники городской музей авиации, но предложение пока не принято. Год назад генеральный директор 325-го АРЗ обратился с подобной просьбой к губернатору Ростовской области. В. Голубев проявил интерес к авиамузею, пообещал разместить его в открытом к 75-летию Победы Народном военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты», а точнее в парке «Патриот». Но оказалось, что имеющаяся там площадка недостаточна для переноса всей экспозиции музея. Стоянов надеется, что к парку «Патриот» смогут прирезать еще один кусок сельскохозяйственной земли. Тогда у его детища появится светлое будущее.

По мнению Владимира Стоянова, основная задача авиамузеев — сохранение уникальных образцов авиационной техники, пропаганда достижений отечественной авиации, патриотическое воспитание молодого поколения и привлечение молодёжи в авиацию.

Можно долго сотрясать воздух, взывая к патриотизму, а за державу всё равно обидно. Сегодня по переписи, проведенной Центральным музеем Военно-воздушных сил Министерства обороны, в Америке 340 авиационных музеев, в Европе 140, в России всего 24. В Африке и то больше.

Европейцы и американцы свои самолеты в 90-х годах не уничтожали. Потому памятников истории авиации у них много, в том числе и частных музеев. Энтузиаст Владимир Ильич Стоянов все годы подвижничества сохраняет историю авиации для следующих поколений. И это своего рода подвиг.

Таганрогский авиамузей демонстрирует экскурсантам летательные аппараты, которые принесли нашей стране мировую славу и уважение, знакомит с выдающимися летчиками, авиаконструкторами, космонавтами. Музей является учебной базой для проведения практических занятий со студентами Таганрогского авиационного колледжа им. В.М. Петлякова, кафедры летательных аппаратов ЮФУ и с воспитанниками Неклиновской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой, проводит тематические экскурсии с призывниками, направляемыми из военкоматов, с учащимися кадетских, казачьих и обычных школ. К каждому посетителю Владимир Стоянов стремится найти индивидуальный подход, чтобы время, проведенное им здесь, послужило просветительской, популяризаторской цели.

— Особенно приятно видеть заинтересованные лица. Запомнилась мне одна семья — мама, папа, паренек лет 10. Как обычно, веду посетителей по маршруту, рассказываю о наших экспонатах. Об Икаре сказал, о том, как люди захотели летать, пытаясь подражать птицам. Семь основных открытий, сделанных человеком, связаны с подражанием природе, кроме колеса, конечно, которому нет аналогов в окружающем мире. Рассказал о первых полетах человека, о типах самолетов. У мальчишки с каждой новой информацией в глазах огонек загорается. Поднялся с ним в кабину пилота, предложил сесть в командирское кресло. А он говорит:

— Знаете, у меня имя и отчество как у Ильюшина — Сергей Владимирович, а фамилия Зайцев.

— Замечательно, Сергей Владимирович! Мечтаешь авиаконструктором стать?

— Сначала мечтаю полетать.

Через некоторое время эта семья вновь записывается на экскурсию. Пока парень рассматривал звезды на самолетах, родители спрашивают, можно ли с ребенком побывать на летающем самолёте. Подходим к самолету Ил-76, это тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный как раз ОКБ Ильюшина. Самолёт именной, на борту написано — Андрей Зайцев. Все улыбаются. Сюрприз! Поясняю: Андрей Ильич Зайцев — легендарный советский летчик, участник нескольких высокоширотных воздушных экспедиций. Вместе с мальчуганом и родителями поднимаемся в самолёт. Сергею разрешили подержаться за штурвал. Парень в восторге! Дал ему почитать книгу о конструкторах, а родителям посоветовал записать сына в авиамодельный кружок, все авиаконструкторы с этого начинали. Они потом шутили: так старался изготовить свою модель, что все пальцы поранил. Если хотя бы один из сотни моих экскурсантов после посещения музея загорится желанием стать летчиком, космонавтом, авиатехником или авиаконструктором, если будет гордится прошлым и настоящим нашей авиации, а значит и Родиной, я не зря отдал 25 лет своей жизни музейному делу.

Любое дело требует неравнодушия, и в этом плане очень повезло Таганрогскому музею авиатехники. Благодаря энтузиастам, безгранично любящим авиацию, была создана уникальная экспозиция, которая развивается и пополняется, а посетители получают возможность взглянуть на памятники истории авиации вживую, а не только что-то о них прочитать или посмотреть. Раньше почти каждый первый мальчишка мечтал стать летчиком. Может быть благодаря таким вот музеям и их сотрудникам подобные мечты будут чаще посещать и современных детей?

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