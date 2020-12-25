Юная актриса Стася Милославская: люблю профессионалов и учусь у них

Актриса Стася Милославская только что сыграла заметную роль – спортсменку-фехтовальщицу в фильме «На острие». Ее спарринг-партнершей (во всех смыслах) выступила Светлана Ходченкова. До этого с успехом прошла еще одна кинокартина с участием Стаси – «Стрельцов», где актриса сыграла жену известного футболиста.

Кадр из фильма "На острие"

Дублера искали под меня – левшу

– Стася, ваша первая работа в кино – фильм «Коробка» – тоже на спортивную тематику, об уличном футболе. И вот опять – спорт. Это случайность?

– Меня интересуют истории людей, а не тематика. Та же кинокартина «Коробка» все-таки не только про дворовый футбол, но и про межнациональные конфликты, там поднимались темы гораздо глубже, есть судьба, история конкретного человека. Если просто про спорт, то это меня не интересует. Первостепенна судьба человека.

– Когда говорили о фильме «На острие», часто упоминали фразу, что фехтование – это спорт хищниц. Как вы относитесь к такому высказыванию?

– Думаю, это правда. Уничтожать противника! Женское фехтование агрессивнее и острее, нежели мужское. Только сильные женщины занимаются фехтованием. Посмотрите на наших спортсменок, на наших олимпийских чемпионок – как они выглядят, как они себя ведут, какой у них характер. Они все достаточно хищные.

– На съемках сами фехтовали?

– Какие-то вещи я делала сама. У нас все сцены, которые так или иначе связаны с фехтованием, изначально были разыграны. Это не импровизация, а скорее хореография какая-то. Конечно, мы прибегали и к помощи дублеров, чтобы все выглядело профессионально. У меня был дублер – 17-летний парень-фехтовальщик. Причем специально искали под меня левшу.

– Ваша партнерша Светлана Ходченкова – уже опытная актриса. Как с ней работалось?

– Я очень люблю профессионалов, к ним тянусь, подсматриваю, учусь у них. Есть какой-то трепет по отношению к Светлане. Было желание, чтобы мы как-то подружились, сработались. В каких-то моментах она мне что-то подсказывала, и мне здорово это помогало.

Кадр из фильма "На острие"

Стрельцов был неудобен системе

– Стася, вам не кажется, что спорт – это как театр или кино? Конкуренция, интриги...

– Вполне возможно, что спортсменок и актрис объединяет одно – жесткий отбор. Но смотря кто и как к этому относится. Лично я не чувствую какую-то конкуренцию в своей профессии. Просто прихожу, делаю свое дело и ухожу. Не настаиваю, не вгрызаюсь. Если нравлюсь как актриса режиссеру или продюсеру, тогда давайте работать. Нет – значит, иду дальше, не выясняя отношений. Я работаю в Театре имени Ермоловой и могу сказать: у нас никаких подобных интриг нет. В нашем коллективе абсолютно здоровая атмосфера. Нет такого, что кто-то кого-то грызет. По крайней мере, на себе я этого никак не ощущаю. Думаю, что это заслуга художественного руководителя театра Олега Евгеньевича Меньшикова.

– А вы как туда попали?

– Я еще училась на втором курсе Школы-студии МХАТ. Это классическая история, когда одна актриса уходит в декрет и ей ищут замену. Мне позвонили и предложили. Я пришла к Меньшикову, познакомились, друг другу понравились. И я стала работать в театре.

– Все-таки больше нравится театр или кино?

– Ой, мне бы не хотелось выбирать. Хотя нам всегда в театральном институте говорили, что нужно обязательно выбирать. Пока что мне удается балансировать, все одинаково интересно и необходимо. В театре всех очень видно, всё как на ладони, а кино – это искусство монтажа, где можно прикрыть какие-то вещи.

– А вы заплакать сможете сразу?

– Смогу.

– Вспоминая умирающую тетушку, как по системе Станиславского?

– Тут у каждого своя кухня. Кто-то накручивает сам себя, я же просто играю. Пробую верить в предлагаемые обстоятельства.

– Если вспомнить фильм «Стрельцов»... Вы играли жену этого известного футболиста. История, когда его посадили якобы за изнасилование, ужасная. Вы читали об этом?

– Да, я много читала о Стрельцове. До сих пор никто не знает, было совершено преступление или нет, а родственники молчат. Но у меня есть ощущение, что он просто был неудобен системе. Такие истории и сейчас случаются, когда человека, режиссера или журналиста, который делает что-то важное или интересное, стараются убрать.

Кадр из фильма "Стрельцов"

– Мы сейчас разговариваем перед вашим выходом на сцену. Какое ощущение, когда появляетесь перед почти пустым залом? Ограничения в двадцать пять процентов на вас как на актрису сильно действуют?

– Театр – живой организм, ты отдаешь энергию, и ты ее должен получать. Когда видишь в зале большое количество пустых мест, эмоционально тяжеловато. А иногда по-настоящему тяжело.

Достаточно юной Стасе всего 25 лет, а ей уже удалось сняться в нескольких хороших фильмах. И посылы в части профессии у девушки отличные. Учиться у профессионалов, к примеру. А пустые залы – наверное, когда-нибудь они опять будут полными. И если Стася и дальше будет проявлять себя как интересная актриса, зрителей и поклонников у нее только прибавится.

На нашем сайте читайте также:

Фильм «Стрельцов» назвали идеальным для открытия кинотеатров в Европе

Была снята и многосерийная лента:

На экране — легенда футбола Эдуард Стрельцов. Наконец-то!

И вот другие события сферы массмедиа:

Sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...