На экране — легенда футбола Эдуард Стрельцов. Наконец-то!

Дмитрий Власкин, известный по ситкому «Физрук», исполнил роль знаменитого советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Премьера многосерийной драмы «В созвездии Стрельца» состоялась на «Первом канале» (мы об этом, напомним, писали).

Кадр из фильма

Многие удивятся, увидев самовлюбленного Димаса из «Физрука» в новом амплуа. Оказалось, что история о легенде футбола снималась параллельно с нашумевшей комедией. Артист рассказал о сложностях на съемочной площадке и о влиянии Дмитрия Нагиева.

– Пока ждал премьеры проекта, много эмоций пережил: грусть, злость, непонимание, чувство вины, может, что-то я сделал не так, – ведь фильм лежал на полке целых пять лет, – рассказал Дмитрий. – Может быть, всему свое время. Параллельно я снимался в «Физруке», думал, что покажу себя в разных амплуа, а зрители увидели только Димаса, с которым я в итоге у всех и ассоциируюсь.

– Как попали в проект?

– Я заканчивал четвертый курс института и до конца не верил, что меня могут утвердить. В то время на главную роль, тем более в автобиографической истории, рассчитывать не приходилось. Кастинг шел долго, меня пробовали в разных вариантах, говорили, что все не то. На финальном кастинге, спасибо продюсеру проекта Рауфу, который за меня поборолся, видимо, показал то, что от меня хотели увидеть. Как сказал продюсер: «Все должно быть железно у этого человека, его невозможно сломать». Надеюсь, и зритель увидит это в сериале.

– Как готовились к роли, все-таки личность и судьба Стрельцова непростая?

– Меня отправили на стадион «Торпедо», где со мной индивидуально занимался тренер. Бегал и упражнялся я и с восьмилетними детьми, у которых много чему научился. Первый месяц тренировки были три раза в неделю по два часа, а за три недели до съемок они проходили ежедневно. Пришлось читать много литературы, смотреть хроники матчей, где играл Стрельцов, их не так много. Для меня была важна техника Стрельцова, насколько расслабленно он вел себя на поле. Казалось, он мог бездельно прогуляться во время игры, а потом сразу забить гол. Я наблюдал за его пластикой, манерой.

Кадр из фильма

– Сложности на съемках были?

– Трудно было сыграть 10-летний возрастной разрыв в этой роли. Веселый парень, открытый миру, становится полной противоположностью, отсидев в тюрьме. Стрельцов стал этаким волком, отбившимся от стаи. Также не могу не сказать о советских бутсах. Проводить 12 часов несколько дней подряд в этих бутсах на неровном поле было непросто. Казалось, что съемочный день никогда не закончится. Мы повторяли и повторяли одни и те же комбинации, на ногах появлялись такие мозоли, что с трудом удавалось ходить – я не утрирую. Если ад существует, то там наверняка есть советские бутсы.

– Кто из вашей семьи ваш главный критик?

– Супруга, безусловно! (Анна Бегунова – звезда сериалов «Кухня», «Отель Элеон». – Ред.) Я очень на нее ориентируюсь, часто спрашиваю совета, она – мой главный помощник. Раньше я прислушивался к маме, но она – надеюсь, не обидится – довольно сильно критикует, а актеру трудно слышать критику. Я люблю, когда меня хвалят, подбадривают.

– Еще немного о «Физруке»: как вам работалось с Нагиевым, не было ощущения, что стоите со звездой?

– Я безумно люблю Дмитрия Владимировича, он – моя путеводная звезда. Дмитрием Нагиевым быть сложно, ведь это личность такого масштаба! Его закрытость и ощущение, что он смотрит сверху, только из-за того, что человек боится раскрыться. Поначалу он был ко мне холоден, так как не был знаком со мной, а к концу проекта мы стали прекрасно общаться. Есть фраза, которую я у него перенял и часто говорю на съемочной площадке: «Лучше не будет, хуже не получится, можно снимать дальше».

– Как думаете, эта роль поможет вам выйти из образа Димаса?

– Хороший вопрос. Не могу сказать, что очень на это надеюсь. Но и не сильно переживаю, что меня узнают по одной роли – так бывает в нашей профессии. Буду очень рад, если меня начнут узнавать, как Стрельцова.

Эдуард Стрельцов

Трудно воплощать в своей роли известного человека, легенду. Ведь даже если многое можно списать на авторский вымысел и особенности творческой работы, все равно каким-то уровням своего героя нужно соответствовать, если не прямо кричаще, то, возможно, гранями актерской игры. Посмотрим, как справился с ролью знаменитого футболиста Дмитрий Власкин. Образ Димаса в карьере актера – замечательный старт, а образ "русского Пеле" Стрельцова – значительная возможность еще глубже показать себя как профессионала.

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