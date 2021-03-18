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«Спутник V» на Западе все пытаются скомпрометировать. Завидуют?

Ирина Невинная, rg.ru   
18 Марта 2021 г.
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На западе готовятся запустить масштабную информационную кампанию против российской вакцины от коронавируса "Спутник V", чтобы дискредитировать работу российских ученых, затруднить регистрацию препарата в ВОЗ и его вывод на мировой рынок.

Чтобы освободить рынок сбыта «Спутник V» попытаются скомпрометировать

Такие сообщения со ссылкой на анонимный "высокопоставленный источник в Кремле" одновременно разместили все крупнейшие информагентства - ТАСС, РИА Новости и "Интерфакс". Очевидно, обостряется борьба за рынок сбыта вакцин, который, по разным источникам, оценивается в сумму 200-300 млрд долларов ежегодно.

В сообщении утверждалось, что, по данным российских спецслужб, информационной атаке планируют подвергнуть прежде всего европейские страны, которые уже зарегистрировали нашу вакцину, не дожидаясь решения регулятора ЕС - Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). На сегодняшний день это входящие в ЕС Венгрия и Словакия, а также Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония. Чтобы скомпрометировать российский препарат, утверждал источник, планируется инсценировать массовые смерти якобы в результате прививки "Спутником V". Задача - "подорвать доверие мирового сообщества к нашим научным разработкам и воспрепятствовать их сертификации ВОЗ", - написали информагентства.

А конечная цель - "уменьшить зарубежный спрос на "Спутник V", которая заняла второе место по количеству одобривших ее стран"

В РФПИ эту информацию не комментируют. Однако признают, что продвижение "Спутника V" на зарубежные рынки идет в условиях непрерывной информационной войны. В конце января в РФПИ зафиксировали более 200 ложных сообщений - в частности, о задержках или отказе в регистрации вакцины. Вбросы происходили в позднее время или выходные дни, поэтому в РФПИ настойчиво просили журналистов перепроверять информацию.

В век соцсетей и открытого информпространства подтасовывать факты сложно. В "Телеграме", например, давно действует группа "спутниковцев" - любой человек после прививки может выложить данные о своем самочувствии, скрины тестов и т.д. Группа открытая, в ней более 7 тысяч человек - если бы вакцинация на самом деле грозила тяжелыми последствиями, это уже было бы известно.

Так, как это происходит сейчас с вакциной AstraZeneca: 30 случаев тромбоза на несколько десятков миллионов прививок, идут проверки, может ли причиной осложнений быть вакцина, но уже около десятка стран вакцинацию, пусть и временно, приостановили.

Общее напряжение понятно: для людей речь об их здоровье, для компаний - конкурентная битва за контракты по поставке вакцин. На кону сотни миллиардов долларов. По оценкам БКС, до конца 2021 года Pfizer планирует поставить 1,3 млрд доз и заработать 15 млрд долларов. Контракты Moderna предусматривают производство в этом году 1 млрд доз с выручкой 18,4 млрд долларов, а в 2022 - уже 1,4 млрд доз. Примерно на том же уровне Johnson & Johnson - 1 млрд доз и 10 млрд долларов выручки.

"Соревнуются в основном две платформы - мРНК вакцины (Pfizer и Moderna) и векторные - AstraZeneca, J&J, российский "Спутник V", и соревнование это идет за рынок емкостью 200 млрд долларов в год", - считает известный эпидемиолог Михаил Фаворов. При этом, чтобы отследить случаи поствакцинальных осложнений, нужна четко выстроенная служба мониторинга и надзора. "Но сообщениями в СМИ легко манипулировать", - отметил Фаворов в интервью RTVI.

Директор создавшего "Спутник V" Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, выступая на YouTube-канале "Соловьев Live", заявил, что он уверен в безопасности вакцины и не боится нападок.

"Я думаю, что заявление сделано не на голом месте. Но я уверен, очень надеюсь, что к таким недоброжелательным и незаконным действиям не причастен никто из научного сообщества", - сказал Гинцбург.

Взгляд из Словакии

Русофобы в коалиционном правительстве Словакии добились отставки министра здравоохранения Марека Крайчи. Как заявил премьер Игорь Матович, он стал "ритуальной жертвой" конфликта, возникшего в правительстве из-за закупки Братиславой российской вакцины "Спутник V". В течение последнего года все допущенные кабмином ошибки в борьбе с пандемией ставились в вину именно главе минздрава. Своего пика разногласия достигли после приобретения Словакией российской вакцины. Противники "Спутника V" заблокировали принятие решения о его закупке на заседании правительства, и в итоге премьеру пришлось договариваться о поставках втайне от партнеров по коалиции. В ответ те попытались отправить в отставку самого Матовича, но против этого выступила президент Словакии Зузана Чапутова. Тогда правые потребовали отставки Крайчи, угрожая выйти из коалиции. Ради спасения правительства министр уступил требованиям. "Две входящие в коалицию партии сделали мою отставку условием, при котором они останутся в правительстве. В подобной ситуации, думаю, не было смысла спорить", - прокомментировал ситуацию сам Крайчи.

Подготовил Юрий Когалов

Взгляд из Франции

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к минздраву Франции с просьбой выдать ему разрешение на закупку российской вакцины "Спутник V" для своего региона. Политик заявил в эфире радиостанции France Bleu, что мог бы сам договориться о поставках препарата "напрямую для метрополии Ницца-Лазурный Берег", если Париж даст добро. А премьер немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал правительство в Берлине повлиять на ЕС, чтобы Брюссель наконец начал переговоры с российским производителем вакцины. "Я считаю, что "Спутник V" - это реальный шанс как можно скорее вернуться к нормальной жизни... Когда подойдет моя очередь, я привьюсь той вакциной, которая будет доступна", - сообщил Рамелов.

Подготовила Екатерина Забродина

Для кого-то «Спутник V» - реальный шанс вернуться к привычной жизни и обуздать коронавирус, а для других – нежелательный товар на фармацевтическом рынке, где и без российской вакцины достаточно предложений. Но если наш препарат действительно удачен по своему действию против COVID–19, конечно, опрометчиво пытаться делать ему информационную подножку и компрометировать. Когда речь идет о здоровье, причем всех людей на земле, может было бы целесообразнее думать именно о нем, а не о наживе. Иначе тратить деньги может оказаться и некому. Болезнь ведь не спрашивает, сколько средств есть в карманах и на счетах.

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