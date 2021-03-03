Вакцинация от коронавируса среди пожилых: пан или пропал?

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян откладывает это мероприятие. Правда, в России и вакцины другие.

В Австрии после прохождения вакцинации препаратом от коронавируса консорциума Pfizer — BioNTech умер 41 человек. Такие данные приводятся в докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за период с 27 декабря прошлого года по 26 февраля этого года.

При этом в документе уточняется, что пока фактов связи с вакцинированием не установлено. Так, в заключении о вскрытии у троих пациентов исключается связь с вакциной, 19 умерших имели другие серьезные заболевания, которые предположительно и стали причиной летального исхода. Еще 11 человек были вакцинированы во время инкубационного периода коронавируса — тогда они и умерли. Данные о других восьми скончавшихся пациентах уточняются и на данный момент не разглашаются, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Отметим, что вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре прошлого года. Австрийцы могут получит прививку препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

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В Норвегии 102 пожилых человека умерли после прививки от коронавируса.

Возраст умерших составляет 87 лет и старше. Все они имели хронические заболевания и были привиты в рамках государственной программы вакцинации вакцинами Pfizer/BioNTech и американской компании Moderna. По данным издания, власти Норвегии в срочном порядке создали экспертную группу, которая должна сделать заключение о причинах столь высокой смертности среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Результаты анализа должны быть опубликованы этой весной. За все время пандемии в Норвегии подтверждено свыше 72 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло 623 человека.

Кстати, смертность от коронавируса в Норвегии значительно ниже, чем в соседней Швеции, где умерших насчитывается 12882 человека. Глава Норвежского института общественного здравоохранения Фруде Форланд на днях раскритиковал Швецию за медлительность в принятии мер в период, когда разразилась пандемия.

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В Гонконге один человек скончался после прививки от коронавируса. Как сообщает ТАСС, 26 февраля 63-летнему местному жителю ввели препарат CoronaVac, а через сутки пациент умер из-за проблем с дыханием. «Ведется расследование. Пока неясно, связана ли смерть с вакциной. У мужчины были диабет и хронический бронхит», — заявили медики.

Массовая вакцинация населения в Гонконге началась на прошлой неделе. Пока местным жителям предложен только китайский препарат CoronaVac, эффективность которого составляет 62 процента. При этом вводятся две дозы, интервал между которыми 28 дней. Первыми прививку сделали глава администрации Гонконга Кэрри Лам и члены ее кабинета. Они заявили, что «преимущества вакцины перевешивают возможные риски».

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В Швейцарии скончались 16 человек, сделавших прививку от коронавируса. В сообщении, опубликованном на сайте правительства, подчеркивается, что побочные реакции после вакцинации выявлены у 364 привитых.



В 95 случаях речь шла о «серьезных» с медицинской точки зрения последствиях: в частности, несколько человек были госпитализированы с аллергическими реакциями. В 16 случаях пациенты, средний возраст которых составлял 86 лет, умерли «по прошествии более или менее длительного промежутка времени». У большинства из них были серьезные сердечно-сосудистые и легочные заболевания. «Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией», — пишет ТАСС со ссылкой на агентство по терапевтической продукции Swissmedic.

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Власти Республики Корея (РК) ведут расследование обстоятельств смерти двух человек, которые умерли вскоре после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Известно, что покойные ранее страдали от различных серьезных заболеваний.

В Южной Корее, где кампания вакцинации населения от COVID-19 стартовала менее недели назад, сообщили о смерти двух человек, которые накануне получили уколы вакциной AstraZeneca.

Один из умерших — мужчина в возрасте немногим более 50 лет, он был постояльцем клиники для пожилых и слабых людей. Вчера в 9 часов утра он был вакцинирован, но примерно через 11 часов ему стало плохо, он почувствовал слабость, боль в районе груди, возникли проблемы с дыханием. Несмотря на усилия медиков сегодня в 7 часов утра он скончался.

Второй умерший — также мужчина, который тоже находился в клинике для пожилых людей, ему было более 60 лет. 27 февраля он был вакцинирован, но примерно через полтора суток у него повысилась температура, он стал жаловаться на мышечные боли во всем теле. Через некоторое время его состояние улучшилось, но затем снова последовало резкое ухудшение, в итоге сегодня в 10 часов утра он скончался.

В настоящий момент южнокорейские эксперты исследуют обстоятельства инцидентов, пытаясь выяснить, повлияла ли на смерть пациентов клиник вакцинация. Уже известно, что у обоих до этого были достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Первый страдал от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ряда других недугов. Второй ранее перенес инсульт.

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Представители государственного Агентства по предотвращению распространения инфекционных заболеваний РК заявили, что для окончательных выводов о причинах смерти им необходимо провести ряд исследований, но пока у них нет доказательств того, что летальный исход стал причиной вакцинации. Было подчеркнуто, что препарат AstraZeneca признан безопасным, и кампания вакцинации продолжается.

В настоящий момент прививки от COVID-19 в Южной Корее сделали 87 428 человек. Какие-либо побочные эффекты типа повышения температуры, болей, тошноты и прочих зафиксированы у 209 человек или 0,24 процента вакцинированных. Пока для вакцинирования в Корее используются два препарата — AstraZenесаи Pfizer. В подавляющем большинстве случаев (более 98 процентов) используют вакцину AstraZeneca, к которой у некоторых корейцев сформировалось несколько настороженное отношение. Из 209 случаев побочных эффектов после начала вакцинации только однажды это было зафиксировано после применения Pfizer, а в остальных 208 — после AstraZeneca. Частота появления побочных эффектов у привитых AstraZeneca более чем в три с половиной раз превышает аналогичный показатель среди тех, кому вкололи Pfizer.

Кампания всеобщей вакцинации населения от COVID-19 в Южной Корее стартовала с пятницы 25 февраля. Пока это лишь первый этап вакцинации, где прививки делаются лишь некоторым категориям медиков и постояльцам клиник для пожилых и слабых людей. Реально массовая вакцинация в стране, когда возможность сделать прививку получить большинство населения, начнется не ранее июля. По данным на утро 3 марта в РК прививки сделали более 87 тысяч человек, что составляет 0,17 процента от всего населения.

За прошедшие сутки в Южной Корее зафиксировано 444 новых случая заражения COVID-19, 6 человек скончались, а 362 выздоровели. Доля выздоровевших составляет почти 90 процентов, летальность — менее 1,8 процента.

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