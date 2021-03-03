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Британская королева поделилась впечатлениями от вакцинации и призвала граждан «думать не только о себе»
Константин Волков, «Российская газета»   
03 Марта 2021 г.
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Королева Великобритании Елизавета II рассказала во время видеоконференции с медиками и чиновниками системы здравоохранения о своих ощущениях от вакцинации против коронавируса.

Британская королева поделилась впечатлениями от вакцинации и призвала граждан «думать не только о себе»


Напомним, что прививка Елизавете II и её супругу, герцогу Эдинбургскому Филиппу, была сделана в январе. По словам королевы, «это было очень быстро... и прививка не причинила совсем никакой боли».

«Когда вы получили вакцину, у вас появляется чувство, что вы защищены, что, я думаю, очень важно», - добавила она. Елизавета II также призвала всех «думать не только о себе, но и о других, и сделать прививку».

По инф. «Российской газеты»

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