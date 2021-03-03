Британская королева поделилась впечатлениями от вакцинации и призвала граждан «думать не только о себе»

Королева Великобритании Елизавета II рассказала во время видеоконференции с медиками и чиновниками системы здравоохранения о своих ощущениях от вакцинации против коронавируса.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Напомним, что прививка Елизавете II и её супругу, герцогу Эдинбургскому Филиппу, была сделана в январе. По словам королевы, «это было очень быстро... и прививка не причинила совсем никакой боли».

«Когда вы получили вакцину, у вас появляется чувство, что вы защищены, что, я думаю, очень важно», - добавила она. Елизавета II также призвала всех «думать не только о себе, но и о других, и сделать прививку».

По инф. «Российской газеты»

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...