Новый Историко-культурный стандарт: что из прошлого и настоящего вложат в головы школяров?

Министерство просвещения выпустило «рамочный» документ для авторов учебных программ. В нем обозначено, как учитель должен преподносить события последних тридцати лет и кто должен стать новыми героями для школьников. Антон Чубуков вместе с преподавателями истории Егором Ненашевым и Александром Морозовым разбирались в стандарте и как он меняет взгляд на историю.

Вместо единого учебника

Долгое время в нашей стране обсуждался переход к единому учебнику истории. Но 23 октября была утверждена новая Концепция учебного курса «История России» для общеобразовательных учреждений. Вместо «единого учебника» подготовлен рамочный «Историко-культурный стандарт» (ИКС), на который рекомендуется опираться авторам школьных программ.

У ИКС сложная судьба. Сначала он бытовал в виде нескольких различающихся проектов, которые до сих пор висят на интернет-сайтах. В 2014 году одна из этих версий стала официальной, фраза «соответствует Историко-культурному стандарту» появилась зачинах к учебным пособиям и в публикациях Федерального института педагогических исследований (ФИПИ), который занимается организацией ЕГЭ и ОГЭ. Но вряд ли кто-то измерял реальную степень соответствия. Никто не слышал о случаях, когда учебник или тест забраковали бы за расхождение с ИКС. Например, в Едином экзамене никогда не попадались имеющиеся в «стандарте» Чингиз Айтматов, Василий Аксенов, Григорий Александров, Жорес Алфёров, Алексей Антонов, Василий Баженов, Батырша, Алексей Бахрушин, Юрий Башмет, Андрей Белый, А.Н. Бенуа, Владимир Боровиковский и т.д. Но практически в любом «варианте» будут спрашиваться события или исторические деятели, которые не упомянуты в «рамочном» документе.

Шесть лет назад учителя сразу же указали на недостатки ИКС: огромное количество персоналий, находящихся глубоко на периферии исторического сознания. Употребление спорных формулировок, разнобой в названиях и датировок некоторых событий. Поэтому с 2019 года в недрах Минпросвещения созревал новый документ. Итоговая версия проекта была опубликована 18 сентября 2020 года – по словам разработчиков, это конечный вариант.

Обновленный ИКС включен в Концепцию учебного курса и занимает в ней 75 страниц. В первой части дается разбитый на девять блоков «синопсис» – очень краткое, конспективное изложение российского прошлого, похожее на набор заголовков. В том числе – списки ключевых терминов. Во второй части – список из приблизительно 670 исторических деятелей и 370 дат, рекомендованных для школы «с учетом содержания рабочих программ учителя и уровня подготовки учащихся».

Юридический статус «стандарта» по-прежнему противоречив. С одной стороны, чиновники от образования и составители государственного экзамена на словах придают ему большое значение. С другой стороны, ИКС «рекомендован». Авторам учебников и экзаменов велено придерживаться общего направления и интерпретаций ключевых событий русской истории, но никто не станет проверять соответствие упоминаемых дат или деятелей. Финальный отбор событий, терминов и героев доверен авторам учебников и контрольно-измерительных материалов. Решение выглядит весьма разумным и даже несколько удивительным на фоне всё большего сужения свободы творчества в системе образования и «закручивания гаек» в духовной сфере вообще. Но школьникам это лишь добавляет проблем при подготовке.

Изменчивые слова

Разработчики Историко-культурного стандарта сами отметили, что в его новой версии изменены и унифицированы названия ряда государств и территорий, устранен ряд содержательных противоречий в терминах, уточнены некоторые имена и даты (например, сына Рюрика теперь называют не просто Игорь, а «Игорь Старый»).

Термины – вообще показательная штука. Идеологические перемены заставляют отказываться от привычных названий.

Так, в СССР знали «Февральскую» и «Великую Октябрьскую революцию». В ИКС 2014 года оба события объединены под заголовками «Великая российская революция 1917 года», или просто «Революция 1917 года», а свержение Временного правительства стало «Большевистским переворотом». Нынешний «стандарт» расширяет временные рамки, и вводит единое понятие «Великая российская революция 1917-1922 годов».

Еще совсем недавно мы учили историю Киевской Руси. Потом термин постепенно стал замещаться словами «Древняя Русь». В новом «стандарте» о «Древней Руси» напоминают только выражения «древнерусское право» и «древнерусская литература». В качестве названия страны предлагают использовать словосочетания «Государство Русь» и «Русская земля». О вытеснении из исторического сознания Киева мы еще скажем ниже.

«Политическая раздробленность» теперь принято говорить вместо «феодальной раздробленности». Само употребление слова «феодализм» относительно истории России стало дискуссионным вопросом, в тексте нового ИКС корень «феодал» не встречается ни разу.

Броское слово «иго» используется ныне строго в кавычках, из «татаро-монгольского» оно уже давно превратилось в «ордынское». Правильно же сие постыдное состояние предписывают называть «система зависимости русских земель от ордынских ханов».

Драматические события 1939-1940 годов уложены в одну строчку «Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии». «Стандарт» не предлагает более подробного описания, и автору учебника придется самому выбирать выражения, которые позволят описать действия Сталина, не нарушив закон.

Военные действия августа 2008 года ожидаемо названы как «Операция по принуждению Грузии к миру».

Обвинение нацизма

Содержательные изменения произошли в части, касающейся Великой Отечественной войны. Протокол заседания Минпросвещения выделяет главное:

«Внесены изменения и дополнения отражающие содержание генерального плана «Ост», сущность нацистского оккупационного режима на захваченных территориях СССР, характер нацистской пропаганды, массовые преступления гитлеровцев против советских военнослужащих и мирных граждан, этнические чистки на оккупированной территории СССР, трагедию советских военнопленных, массовое уничтожение военнопленных, медицинские эксперименты над заключенными нацистских концлагерей и гетто, разграбление и уничтожение культурных ценностей на оккупированной территории СССР, угон советских людей в Германию. Особым разделом выделена тема Холокоста. Усилен раздел о массовом сопротивлении врагу на оккупированных территориях, восстаниях в нацистских лагерях, развертывании партизанского движения, праведниках народов мира».

Нетрудно заметить – поправки акцентируют бесчеловечную природу противника, напоминают, насколько чудовищен был гитлеровский режим, и какая в страшная угроза нависла тогда над нашей страной. В сознании новых поколений россиян Великая Отечественная война должна представляться не масштабным бессмысленным кровопролитием, не дракой двух хищных тоталитарных режимов (как принято подавать события в некоторых странах, что лежат западнее России и восточнее Германии), а борьбой добра с абсолютным злом. Такая вот идеологическая прививка от «оправдания нацизма».

История современности

Другие серьезные перемены претерпел блок истории постсоветского периода. Появился новый раздел, посвященный событиям после присоединения Крыма. Можно подивиться смелости составителей, которые принялись писать историю «по живому». На таком мизерном временном отдалении тексты создают не ради рассказа о событиях, а ради их «правильной» выборки и интерпретации. Поэтому процитируем страницу 78 практически целиком:

«Период 2014 – 2020 гг. характеризуется ростом международной напряженности. В результате активного участия России в разрешении кризисных ситуаций ее роль и авторитет в мировой политике заметно возросли. Это, а также укрепление российской экономики, возрождение армии и независимая внешнеполитическая линия вызвали стремление ряда западных стран ограничить экономическое и политическое влияние России.

Поводами для нагнетания напряженности вокруг России стала российская реакция на поддержанный Западом государственный переворот на Украине и последовавшее воссоединение Крыма с Россией (2014 г.), твердая позиция России в реализации Минских соглашений по Донбассу и ее гуманитарные операции в этом регионе. И последствиями стали политико-информационная война и введение жестких экономических санкций с целью «наказать» Россию. Однако такое давление оказалось контрпродуктивным. Ключевая роль России (с 2015 г.) в борьбе с международными террористическими организациями в Сирии и успешное урегулирования политического конфликта в этой стране продемонстрировали, что Россия восстановила утраченные после 1991 г. позиции одного из лидеров мировой политики».

У школьников не должно возникать сомнений в успешности внешней политики России. Полным ходом идут интеграционные проекты (в список «дат» добавлены: «2003, 23 февраля – президенты России, Казахстана, Белоруссии и Украины заявили о намерении сформировать Единое экономическое пространство; 2010, 9 декабря – президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали документы о создании ЕЭП; 2015, 1 января – вступление в силу договора о создании ЕАЭС). Санкции оказались «контрпродуктивными», а конфликт в Сирии – урегулирован. Осталось проигнорированным возвращение «Большой восьмерки» к формату G7 после исключения из нее РФ.

«Международные вызовы во многом повлияли на политическую ситуацию внутри страны. Преемственность власти была подтверждена возвращением на пост Президента России В.В. Путина в 2012 г. и его переизбранием в 2018 г. Согласно социологическим опросам, общество особенно высоко оценивало внешнеполитические успехи руководства страны».

Возвращение и сохранение за Путиным поста Президента теперь называется «преемственностью власти».

«На этом фоне стала более заметной недостаточная динамика в решении назревших проблем внутри страны. В 2019 г. руководством был поставлен вопрос о совершенствовании Конституции РФ, результатом чего стало обсуждение и принятие в 2020 г. целой серии поправок к Конституции 1993 г. Это привело к некоторому обновлению политической системы за счёт перераспределения полномочий в пользу парламента».

Хорошо, что авторы готовы признать «недостаточную динамику в решении назревших проблем». Но будет иезуитством трактовать поправки в Конституцию как меру по преодолению «застоя».

«Непростой оказалась ситуация в экономике и социальной сфере. К концу рассматриваемого периода вновь ухудшилась демографическая ситуация, произошло снижение реальных доходов населения, вырос уровень бедности. С целью выправления ситуации в 2018 г. были приняты новые национальные проекты, реализация которых рассчитана на 2019– 2024 гг. Они включают в себя три основных направления: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

В 2016 г., вслед за кратковременным спадом по причине очередного мирового экономического кризиса и введённых против России санкций, российская экономика стабилизировалась, наметился её рост. Государство провело комплекс успешных мер по поддержке отечественного производства с целью преодоления зависимости экономики от внешних рынков. Однако в целом социально-экономическая ситуация в этот период оставалась нестабильной.

Сектор высоких технологий, а также нефтегазовый сектор, во многом ориентированный на экспорт, оказались особенно уязвимыми для экономических и политических санкций. Это продемонстрировали политически ангажированные тяжбы с Украиной в международных арбитражах, трудности со строительством новых путепроводов («Северный поток», «Южный поток») и события начала 2020 г., связанные с обвалом мировых цен на нефть».

В этой части текста авторы признают экономические проблемы и негативное воздействие внешнеполитических факторов, что несколько противоречит бравурному настроению первых абзацев. Умалчивается, что «наметившийся экономический рост» не идет ни в какое сравнение с «докрымскими» цифрами и заметно отстает от общемировых показателей.

«В 2020 году Россия, как и весь мир, неожиданно столкнулись с угрозой пандемии короновируса, однако успешно проведенные карантинные мероприятия позволили минимизировать ущерб для жизни граждан и экономики».

Тот случай, когда не стоит говорить «гоп», пока не перепрыгнешь.

Над отдать должное составителям: новый Историко-культурный стандарт показывает российское настоящее (язык не поворачивается назвать поправки в Конституцию и коронавирус «историей») по большей части с мирной, созидательной стороны. Например, среди небольшого списка особо важных дат теперь фигурируют:

2010–2011 – строительство трубопровода «Северный поток»

2012, 5 февраля – в Антарктиде завершено бурение сверхглубокой скважины до подлёдного озера «Восток»

2014 – испытательный пуск первого отечественного ракетоносителя («Ангара»), разработанного в постсоветский период

2016 – первый запуск космического аппарата с космодрома «Восточный»

2018 – Чемпионат мира по футболу в России. Открытие нового образа России миру

2019, 23 декабря – пуск в эксплуатацию Крымского моста

2020, 8 января – сдача в эксплуатацию трубопровода «Турецкий поток»

А к списку терминов, среди прочих, добавились: «Армата», «Большая двадцатка», короновирусная пандемия, «Радиоастрон» и «Сила Сибири».

Исключенцы

Есть четыре даты, не попавшие в новый Историко-культурный стандарт из документа 2014 года:

860 – поход Руси на Константинополь

1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого

1863 – 1864 гг. – восстание в Польше;

1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт.

Первое событие справедливо считается скорее легендарным, чем историческим. Второе, по-видимому, сочтено недостаточно важным. В том периоде принято изучать не сколько конкретные даты и имена, сколько идущие процессы вроде христианизации и раздробленности. К тому же в современном российском дискурсе наблюдается постепенное смещение акцентов «начальной» истории с древнего Киева на Новгород и иные политические центры. Я уже упоминал, что в нынешних учебниках не найти термина «Киевская Русь».

Но не Сила ли Сибири, вкупе с западными санкциями стимулируют поскорее «забыть» бои за остров Даманский?

Возможно, подтекста здесь и нет. В разделах, которые касаются истории России до 2010 года, правки имеют признаки случайных, опирающихся не на скрытый госзаказ, а на разрозненные вкусы нескольких составителей. Например, из списка исторических деятелей вычеркнуты:

Аско́льд и Дир, Исмаил Гаспринский, Василий Ча́паев, Фикрят Табеев, Иван Сила́ев, Павел Грачёв, Муртаза́ Рахи́мов, Эдуа́рд Ро́ссель, Иван Ры́бкин, Егор Стро́ев.

Можно считать оправданным «исключение» ряда политиков 1990-х годов, практически отсутствующих в современном народном сознании и строителя КАМАЗа Фикрята Табеева и крымского просветителя Исмаила Гаспринского. Аскольд и Дир – скорее легендарные, чем исторические правители Киева. К тому же, «мать городов русских» явно близка к лишению родительских прав. Но почему Чапаев? Пусть его роль в событиях Гражданской войны была не так уж и велика, но звучную фамилию слышал, наверное, любой старшеклассник. По воле составителей комдиву суждено окончательно превратиться в мифического героя анекдотов.

Вычеркивание консервативного мыслителя Константина Леонтьева, старца Амвросия Оптинского и митрополита Макария (Булгакова) выглядит признаком «бессистемного» подхода по иной причине. Ведь в самый последний момент в новый ИКС была добавлена внушительная группа церковных деятелей (возможно, дополнения внёс лично председатель Отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион, согласно протоколу министерства принявший участие в заседаниях рабочей группы).

Агиография нашего времени

Елизавета Фёдоровна, митрополит Антоний (Храпови́цкий), митрополит Вениамин (Казанский), митрополит Владимир (Богоявленский), митрополит Иннокентий (Вениаминов), архиепископ Лука (Во́йно-Ясене́цкий), Иоанн Кронштадтский, архиепископ Николай Японский, митрополит Серафим (Чичагов), Дмитрий Ростовский.

Многих ли персонажей Вы узнали? Из перечисленных представителей духовенства за пределами семинарий более-менее известны Иоанн Кронштадский, которым вдохновляются современные православные фундаменталисты, и врач-священник Войно-Ясенецкий – за свою уникальную биографию, в которой есть и лагеря, и Сталинская премия. Некоторое время благодаря мемам в Интернете был популярен образ Николая Японского. Елизавета Фёдоровна – вдова великого князя Сергея Александровича Романова, убитого террористом Каляевым в 1905 году. Она прославилась как организатор благотворительности и основатель Марфо-Мариинской обители в Москве. Имя принцессы знают в современных кругах волонтёров и благотворителей.

Что касается остальных, то митрополит Антоний (Храпови́цкий) является основателем русской православной церкви за рубежом, митрополита Иннокентия (Вениаминова) называют «апостолом Аляски», митрополиты Вениамин (Казанский), Владимир (Богоявленский) и Серафим (Чичагов) оказались высокопоставленными мучениками – жертвами революционного террора и репрессий.

Согласно опросу в Интернете, большинство преподавателей истории выступают против добавления десяти «церковных» деятелей в Историко-культурный стандарт.

Видимо, в противовес священнослужителям-мученикам в Историко-культурный стандарт были добавлены двое палачей: Андрей Вышинский и Николай Крыленко. Первый - прокурор СССР в период Большого террора, который подводил юридическую базу под репрессии, второй – революционер, один из организаторов массовых репрессий в 1918-1938 годах. И если Вышинский благополучно пережил Сталина и скончался от сердечного приступа в Нью-Йорке, на посту Полпреда СССР в ООН, то Крыленко был расстрелян по делу «контрреволюционной фашистско-террористической организации альпинистов и туристов», что ныне звучит весьма анекдотично, но вполне соответствовало тому порядку, который принимали и поддерживали эти двое.

Новый ИКС унаследовал от старого список героев девяностых и «нулевых»:

Политики: Е.Т. Гайдар, Б.Н. Ельцин, В.В. Жириновский, В.Д. Зорькин, Г.А. Зюганов, А.Х. Кадыров, А.И. Лебедь, Ю.М. Лужков, М.М. Магомедов, Д.А. Медведев, Е.М. Примаков, В.В. Путин, А.В. Руцкой, С.С. Собянин, Р.И. Хасбулатов, B.C. Черномырдин, А.Б. Чубайс, М.Ш. Шаймиев, С.М. Шахрай.

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры: патриарх Алексий II, патриарх Кирилл, Б. Акунин, Ю.А. Башмет, В.А. Гергиев, И.С. Глазунов, Д.Л. Мацуев, Н.С. Михалков, В. Пелевин, В. Т. Спиваков, П.Н. Фоменко, Ч.Н. Хаматова, З. К. Церетели.

Деятели науки: А.А. Абрикосов, С.С. Алексеев, Ж.И. Алфёров, Е.П. Велихов, В.Л. Гинзбург, Т.И. Заславская, С.П. Капица, Г.Я. Перельман, Л.М. Рошаль, В.М. Фортов.

Из наших современников с 2020 года считается «нормой» знать астрофизика Юрия Ковалёва, президента РАН Александра Сергеева, писателя Захара Прилепина, океанографа-единоросса Чилингарова, мэра Москвы Сергея Собянина, министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Приятно видеть в списке Елизавету Глинку. Может быть, составители заметили своеобразную «рифму» между подвижнической деятельностью «доктора Лизы» и трудами ее аристократической тезки в начале прошлого века.

Хочется, чтобы история нашей страны преподавалась в школах разностороннее и объективно, не обелялись и не отшлифовывались неприглядные факты. Всем хорошим, что было, стоит гордиться. А из негативного прошлого необходимо извлекать опыт. И это с пользой можно делать, зная только истинную картину событий.

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