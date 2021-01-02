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Не все популярные цитаты известных людей им на самом деле принадлежат
По инф. cyrillitsa.ru   
02 Января 2021 г.
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Всем пользователям сети Интернет хорошо известен феномен ложных цитат, приписываемых известным историческим личностям, актерам, деятелям искусства. Только уже разоблаченных с подробным разбором лживых, явно русофобских цитат различных политических и культурных деятелей можно насчитать больше десятка.

Не все популярные цитаты известных людей им на самом деле принадлежат

  • Михаил Лермонтов

В отличие от огромного объема вполне реальных русофобских высказываний различных иностранных деятелей, отечественных радикальных либералов и политиков, цитаты, приписываемые известным и уважаемым людям, поэтам, литераторам, деятелям искусства, политикам, более опасны. Они якобы исходят от неангажированных личностей и могут всерьез запасть кому-то из поклонников творчества или сторонников этих людей в душу.

«Выбирают самого лживого предводителя»

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, известнейший русский писатель и журналист XIX века и без всяких «ложных» цитат был ярым критиком пороков государственного строя, а также российского общества. Его произведения, содержащиеся в них едкие образы и цитаты, его настоящие высказывания критического характера известны многим, как и его оппозиционный настрой.

Видимо, поэтому Салтыков-Щедрин и стал одной из главных жертв приписывания авторства различных русофобских цитат. Так, широко распространилось якобы принадлежащая ему цитата: «Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время их церковь провозглашает его святым».

Салтыков-Щедрин хоть и был злым и циничным критиком, но жестоким пропагандистом его вряд ли можно назвать. Тем более, что при изучении творческого наследия писателя такой цитаты исследователи не обнаружили. Внимательные энтузиасты и специалисты, сумели отыскать источник, где эта цитата впервые прозвучала.

Это случилось в эфире радио «Свобода» 25 февраля 2005 года. Один из слушателей, дозвонившись в студию, произнес пространную речь и «процитировал» мысль и сослался на Щедрина. Неизвестно, чем руководствовался слушатель, однако, те, кто растиражировал это лживое высказывание, как минимум продемонстрировали явную недобросовестность.

Не все популярные цитаты известных людей им на самом деле принадлежат

  • Михаил Салтыков-Щедрин

«Пьют и воруют»

Другая, куда более известная цитата Салтыкова-Щедрина, ставшая почти историческим «мемом», также ему не принадлежит.

Речь идет о знаменитом высказывании: «Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: пьют и ворую». Эта цитата произносится всеми и повсюду, даже вполне патриотичными гражданами, недовольными положением дел в Отечестве.

Проблема в том, что конкретный источник высказывания, так и не был найден. Однако целый ряд исследователей, историков и просто активных интернет-пользователей, независимо друг от друга все-таки озаботились вопросом происхождения знаменитого высказывания и начали активно искать первоисточник.

Все поиски пока привели лишь к одному источнику - интервью певца Александра Розенбаума изданию «Собеседник» от 16 октября 2000 года, в котором он, высказывая своё мнение по разным вопросам, немного в другом виде цитирует это знаменитое изречение. Характерно, что позднее, в интервью 2008 года, он вновь произносит эти слова, однако приписывает их уже историку Карамзину.

Похожее по смыслу изречение историки находят в произведении под названием «Старая записная книжка», принадлежащем Петру Вяземскому, известному автору XIX века. В нём, Вяземский пишет, что «Карамзин говорил, что если бы отвечать одним словом на вопрос: что делается в России, то пришлось бы сказать: «крадут».

Однако и это цитирование не может считаться в полной мере достоверным с исторической точки зрения. Таким образом, у Салтыкова-Щедрина мы точно не находим знаменитого афоризма, а если и находим у других писателей и деятелей похожие высказывания, то они уже не звучат столь жестко. Даже если тот же Карамзин говорил приписанное ему Вяземским, то речь в данном случае, явно идет о конкретном времени жизни этих людей и никак не распространяется на всю историю России и в прошлом и в будущем.

Лермонтов и «немытая Россия»

История со стихотворением «Прощай, немытая Россия» великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова еще более запутана. Как указывают многие историки и специалисты по литературе, знаменитое стихотворение, вероятно, вовсе не принадлежит перу Лермонтова.

Многие специалисты указывают, что, скорее всего, это произведение, принадлежит перу поэта-пародиста XIX века Дмитрия Минаева, который является автором известных в свое время пародий на стихи Лермонтова (например, пародии на «Демона»).

Одним из признаков возможного авторства Минаева является оборот «голубые мундиры», который, по словам специалистов, не использовался Лермонтовым, зато применялся Минаевым в других его пародиях. Более интересным является аргумент про то, что сам Лермонтов в обществе того времени воспринимался как «русоман» и действительно являлся автором по-настоящему патриотических стихов.

Весьма тяжело представить, чтобы человек с такими воззрениями, написал подобный стих. К слову, тот же Минаев, в отличие от Лермонтова был настоящим либералом и нигилистом. Имеются и серьезнейшие стилистические нарекания по поводу этого стихотворения, которое не попадает в более изящный и поэтичный стиль Лермонтова. Любопытно, что и источник публикации «Прощай, немытая Россия» достаточно сомнителен.

Впервые он появляется уже после гибели поэта, в 1873 году в письме издателя Петра Бартенева, который позже опубликовал ставшие знаменитыми строки в своем журнале «Русский архив», отметив, что стих был «записан со слов поэта современником».

Учитывая такое туманное происхождение, а также разгул либеральной и уже фактически революционной интеллигенции в годы реформ, весьма высока вероятность намеренной фальсификации, через приписывание этого стиха великому и признанному поэту.

«Был бы человек, статья найдётся»

Авторство не менее знаменитого высказывания, приписываемое Сталину, о том, что «был бы человек, а статья найдется», также остается неподтвержденным. Оно было озвучено эстонским политиком Сиретом Коткой, который и приписал его вождю народов.

Не все популярные цитаты известных людей им на самом деле принадлежат

  • Иосиф Сталин

Хотя единственным свидетельством произнесения этой фразы в реальности стали утверждения дочери Валерия Чкалова, которая сказала, что эти слова были сказаны легендарному летчику прокурором Вышинским в 1938 году.

Как видим, слова явно не Сталина, да и с авторством они не находят никакого прямого документального подтверждения.

Широкое распространение получили и выдернутые из контекста отрывки из больших пространных изречений великих писателей и политиков, которые в урезанном виде приобретают русофобский оттенок.

Любят распространители фэйковых цитат ссылаться на отдельные критические выкрики известных поэтов и литераторов, сделанные в юношеские, бунтарские годы, хотя повзрослев, великие деятели (например, Пушкин) отказались от былого бунтарского и нигилистического настроя.

Не только русофобские цитаты, приписываемые известным людям, можно найти сейчас на просторах интернета. Жаль, что биографии выдающихся личностей обрастают таким образом тем, чего на самом деле и не было. Фаина Раневская, Омар Хайям – если все высказывания, которые выдают под их авторством, действительно бы принадлежали этим замечательным людям, времени ни на что другое в жизни у них бы точно тогда не осталось. Жаль, неправильно как-то мы «грамотеем».

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