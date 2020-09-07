Карен Шахназаров: о склонности к диктаторству, кумирах, кинематографе и многом другом

На его фильмах выросли целые поколения. Однажды кто-то в шутку назвал его «царём российского кино». Но ведь и в самом деле он происходит из древнего аристократического рода князей Мелик-Шахназарянов, в средние века правивших армянской провинцией Варанда в Нагорном Карабахе, и, если верить некоторым исследователям, князья Мелик-Шахназаряны были потомками античных родов Гехаркуни и Сюни, которые, если опять же верить написанной в V веке «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци, берут начало от легендарного прародителя армян Айка. Наш сегодняшний собеседник – народный артист России, обладатель множества призов и наград, генеральный директор «Мосфильма», кинорежиссёр Карен Шахназаров.

– Карен Георгиевич, для нас, непосвящённых, кинорежиссёр сродни дирижёру большого оркестра: без него слаженного ансамбля не получится. Иногда режиссёра сравнивают с писателем: и тот и другой создают мир, которого на самом деле не существует, но который живёт своей жизнью и заставляет зрителя-читателя плакать и смеяться. Чего всё-таки больше в режиссёрской профессии – творческого начала или умения организовать процесс создания продукта под названием «кинофильм»?

– Вы правы в том, что создание фильма сродни сотворению какого-то другого, иллюзорного мира. Хороший режиссёр – это всегда немножечко Бог, хотя такое сравнение кому-то покажется дерзким, но ведь и режиссёр творит, создаёт то, чего раньше не было. Но режиссёр – это прежде всего профессия, где техническая и творческая стороны неотделимы друг от друга. Будь ты хоть самым наиромантичнейшим романтиком, набитым творческими идеями, но без знания, извините, ремесла картину никогда не снимешь. И наоборот, ты можешь знать все нюансы кинопроизводства, но не обладаешь своим взглядом на мир, а значит, и мира никакого не создашь. Таких «крепких профессионалов» полным-полно, а вот умение сотворить свою, особую, пусть придуманную, но реальность, притягивающую к себе зрителя, – удел очень небольшого количества режиссёров.

У нас авторская профессия, нашу работу действительно можно сравнить с трудом писателя или художника, где тоже есть и творчество, и ремесло. С одной лишь поправкой: писатель творит на бумаге или на компьютере, художник – на холсте, они остаются один на один со своим творчеством. А в кинопроизводстве процентов восемьдесят – это, если хотите, менеджмент, это производство, связанное с немалыми деньгами, это процесс, в котором заняты десятки, сотни, а то и тысячи людей, если речь идёт о картине с большими батальными сценами, как было у меня, например, на «Анне Карениной» или на «Белом тигре». Организовать всё это, сцепить в единый процесс, чтобы из хаоса получился фильм, – вот задача режиссёра.

– Даже великий и неповторимый Вуди Аллен как-то признался, что на своём первом фильме он просто не знал, как приступить к монтажу, он же не профессиональный режиссёр, и в начале своей карьеры не знал, что кино – это прежде всего большое производство, цех, где создаётся картина...

– По-моему, Вуди Аллен лукавит и кокетничает, он большой мастер, умеющий в кино всё и знающий о кино всё. Хотя согласен с тем, что первый фильм для любого режиссёра – школа. Но ведь и второй, и третий фильмы – тоже школа, тоже приобретение какого-то опыта.

– Вы прошли уже много таких «школ», а сейчас у мэтра Шахназарова есть какой-то мандраж перед началом съёмок?

– Знаете, я как-то не задумывался об этом. Но, конечно, всегда есть волнение, есть сомнения, особенно у молодого режиссёра: ты же не знаешь, как всё получится, правильно ли ты подошёл к этой картине. Всегда переживаю, как это оценит зритель, примет или не примет он мою картину. Так что, возможно, вы и правы насчёт «мандража», но, когда начинаются съёмки, всё это куда-то уходит – начинается работа.

– У вас перед началом съёмок уже есть видение картины в целом? Есть же режиссёры, которые заранее знают, каким будет чуть ли не каждый кадр...

– Ну это у кого как. В какой-то степени я знаю, что собираюсь делать, но это же кино, здесь много совершенно неожиданных вещей, о которых ты сначала и не думал, и здесь всегда есть элемент и режиссёрской, и актёрской импровизации. Что-то рождается спонтанно уже на съёмочной площадке, приходится переделывать какие-то сцены, что-то приходится дописывать в сценарии или, наоборот, убирать.

– Сценаристы на такие «переделки» не обижаются?

– Я практически всегда участвую в написании сценария, у меня только первый был полностью «от сценариста». Вообще, замысел и создание фильма – всегда живой процесс, здесь нет никаких схем или универсальных правил. Всё зависит от режиссёра. Я, например, не могу вот так прийти и сразу снимать, ни на шаг не отступая от задуманного. Говорят, так снимал Хичкок, который всё досконально записывал в режиссёрском сценарии и никогда ничего не менял. Есть даже такая голливудская байка, что Хичкок вообще спал на съёмочной площадке, а всё снимал второй режиссёр. Вряд ли так было на самом деле, но какая-то доля истины в этом есть. Это просто другой стиль кинопроизводства, и действительно есть режиссёры, всё заранее прорабатывающие и жёстко следующие первоначальному замыслу.

Я себя к таким режиссёрам не отношу и всегда оставляю большое поле для импровизаций, мне это кажется интересным. Это касается не только меня, режиссёра, – приходят со своими идеями артисты, что-то подсказывают операторы. И знаете, бывают очень интересные идеи, которые тебе и не приходили в голову, но в процессе создания фильма эти новые идеи заставляют увидеть и новые сцены. Для меня съёмки – это прежде всего творческий процесс, а не нечто застывшее – мол, как написано, так и снимай. А значит, и сценарий сам по себе – не нечто застывшее и незыблемое.

– Вы сказали, что актёры тоже могут подать интересную идею...

– И таких случаев было немало. Помните, в картине «Мы из джаза» Евгений Евстигнеев играл роль этакого мафиози, вора в законе и большого любителя джаза? Я тогда был молодым режиссёром, очень хотел снимать его, и Евгений Александрович согласился на эпизод. И вот начались съёмки одной из сцен, заиграла музыка, а Евстигнеев вдруг принялся вилкой и ножом выстукивать на тарелке удивительно чёткий ритм – как заправский ударник. Я спрашиваю: «Евгений Александрович, откуда такое умение?» А он отвечает: «Это я в молодости барабанщиком был». – «Ну, – говорю, – отлично, давайте введём эту сцену!» Евстигнеев согласился, и мы всё сняли, и сцена получилась.

Всё случилось спонтанно, идея пришла от актёра, и мне, режиссёру, надо было только эту идею «ухватить». Такое случалось в каждом фильме, и это нормально, потому что кино – творчество коллективное, это живое дело, и без импровизации тут никогда не обходится.

– Как вы подбираете артистов на свои картины? Заранее видите, кому отдадите, например, главную роль?

– Ничего я заранее не вижу. У меня принцип отбора актёров простой – кинопробы. Приглашаешь артистов, берёшь кусочек сцены, и снимаешь, и смотришь, как они это сыграют. Для меня это самый верный путь, и на все роли – главные и не главные – я обязательно пробую актёров. Конечно, есть режиссёры, которые заранее знают, «под кого» написана эта роль и кого они на эту картину возьмут. Я так не умею, мне важно провести кинопробы, и, думаю, это безошибочный вариант. Ну не каждый актёр и не на каждую роль подойдёт, даже если речь идёт о больших мастерах.

Да, были случаи, когда я сразу брал артиста на роль, когда был в нём стопроцентно уверен, но это скорее исключения. Опять же, тут нет единой «кальки», нет единого правила – каждый режиссёр сам решает, как ему подбирать артистов. Главное – что получится в результате. Вот это важно.

– А у Карена Шахназарова есть любимые актёры?

– У меня все актёры – любимые. Но это не значит, что я их всех должен снимать и они будут кочевать у меня из картины в картину. Фильмы разные, и роли разные, а значит, и роли эти «заточены» под конкретный актёрский типаж, под конкретный характер. Но с несколькими артистами я работал на нескольких картинах: тот же Олег Басилашвили. снялся у меня в пяти картинах. Благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось в нескольких картинах снимать таких мастеров, как Макдауэлл, Джигарханян, Янковский, Филатов, Евстигнеев. Я всех их любил и люблю одинаково, это талантливые, по-настоящему большие артисты.

Фото со съемок фильма "Курьер"

В «Белом тигре», картине, которую я посвятил моему отцу – фронтовику, его боевым товарищам и всем советским людям того поколения, у меня снимались очень хорошие немецкие актёры: Карл Кранцковски, Клаус Грюнберг, Кристиан Редль, Вилмар Бири. Мне посчастливилось работать с Марчелло Мастроянни, правда, тот фильм так и не вышел, но работа с Мастроянни была для меня и удовольствием, и хорошей школой, ведь режиссёр всегда должен учиться, и вовсе не зазорно научиться чему-то у великих актёров.

– Такие люди нередко обладают не только огромным талантом, но ещё и очень непростым характером. Не трудно с ними?

– Да, творческие люди – очень непростые. Чем талантливее человек – тем он сложнее, и с ним ещё надо найти общий язык. Но это нормально, это часть моей работы. Я, наверное, тоже непростой в общении человек, и нам нередко приходилось спорить, что-то доказывать и, как говорится, «подлаживаться» друг под друга. Но у меня, по большому счёту, не было с такими актёрами каких- то проблем, хотя были и случаи, когда артистов приходилось снимать с роли. Может, не сошлись характерами или что-то другое, но не шла у них работа. Не буду называть имена, это очень известные актёры, но вот не сложилось – бывает и так.

– В актёрской среде режиссёров делят на «диктаторов» и «либералов». Вы – диктатор?

– На съёмочной площадке – да. Режиссёр не может не быть диктатором, но для этого не обязательно всё время орать и топать ногами. Главное – ты должен знать, чего хочешь, и уметь поставить перед актёром чёткую задачу. Что такое режиссёр-диктатор в кино? Это человек, который доводит свой замысел до реализации. Теперь представьте, что вы имеете дело с десятком талантливых артистов, которые тоже имеют свой взгляд на всё: и на свою роль, и на то, каким должен быть фильм. Добавьте к этому не менее талантливых операторов, звукооператоров, осветителей, костюмеров, гримёров...

Если я не буду диктатором, и фильма не будет. Режиссёр тут сродни командиру корабля, он принимает окончательное решение, за которое несёт ответственность, а значит, его и должны слушаться, иначе кораблю грозит катастрофа.

Режиссёр в жизни может быть очень даже мягким человеком, но на съёмочной площадке должно быть единоначалие. Всё-таки наша профессия требует жёсткого характера, мы должны уметь, извините, командовать, чтобы добиваться нужного результата.

– Вы в кинематографе уже много лет, и не кажется ли вам, что он, как бы это помягче сказать, мельчает? Возможно, тут можно провести аналогию с рок-музыкой, где после «Битлз» не случилось никаких революционных прорывов. Как-то Андрей Макаревич объяснил это тем, что человечество устало от большого количества «революционной» музыки? Человечество устало от хорошего кино?

– Я так не думаю. Наоборот, сегодня кино смотрят намного больше. Раньше читали книги, сейчас – смотрят кино на гаджетах. Что касается уровня кино, то по-настоящему «прорывных» картин во все времена было мало, хорошего много никогда не бывает. Да, общий уровень кинематографа заметно снизился, но у людей разные вкусы, и кино тоже пытается соответствовать этим вкусам. Конечно, в былые времена было много крупных мастеров, «маяков» нашего киноцеха. Но сегодня мы живём в коммерческом мире – и кино тоже стало коммерческим.

Вы говорите, что кино мельчает, но зато сейчас стало удивительно много фильмов. Пусть это не сплошь высокохудожественные шедевры, но количество выпускаемых фильмов уже просто немыслимое, и, возможно, это количество когда-нибудь и перейдёт в качество. Но сегодня публика не читает, а смотрит, и с той же литературой уже знакомятся не по книгам, а через гаджеты, через кино. Плохо это или хорошо? Не знаю. Я человек литературный, всегда покупаю и читаю новые книги и считаю литературу более глубоким искусством, чем кино, но я человек старой закваски, а вот новое поколение совсем другое. Не люблю старческого брюзжания на тему «не та нынче молодёжь пошла», но факт остаётся фактом: молодые люди читают всё меньше. Зато кино сегодня смотрят в громадных количествах, у нас нынче не читающая, а «смотрящая» цивилизация, и с этой точки зрения наши времена можно считать «апофеозом» кино.

– Кто был кумиром вашей молодости?

– Феллини. Я и сегодня его большой поклонник. Да, был Годар, были великие режиссёры расцвета французского и итальянского кино, но именно Феллини оказал на меня самое большое влияние. Но, конечно, с годами отношение к его картинам меняется. Раньше, например, моим любимым фильмом был «Амаркорд», но вот недавно я его пересмотрел – и не пошёл фильм. Я даже подумал: а почему именно эта лента Феллини производила на меня такое впечатление в молодости? Ведь здесь я, уже режиссёрским глазом, увидел немало недостатков. И всё же и сегодня могу сказать, что этот фильм снимал гений. Думаю, лучшими фильмами маэстро Феллини были ранние его картины – «Дорога» и «Ночи Кабирии». Даже если бы после этого он ничего не снял, двух фильмов было бы достаточно, чтобы считать Феллини Мастером. Очень люблю его «Рим», но именно в тех, первых фильмах, было что-то волнующее, что-то притягивающее.

Наверное, режиссёр и не обязан, да и не может снимать сплошь потрясающие шедевры. Но если он снял один, два, три или четыре фильма, оставивших след в душах миллионов людей, – уже хорошо. Это большая редкость – снять удачный фильм.

– Я понимаю, что все ваши фильмы – ваши детища и вы любите их все, пусть и разною любовью. Но всё же, какой для вас – самый-самый?

– Каждая картина даётся с кровью, и мне все фильмы обошлись недёшево, потому что снимать кино – это огромное напряжение. Я никогда не считал нашу профессию самой сложной, есть куда более трудная работа, например сталевара или шахтёра. Но работа режиссёра в процессе создания фильма – это постоянное напряжение всех физических, умственных и духовных сил. Иначе и браться за это дело не стоит – ничего не получится. Ни одна картина не далась мне легко.

Да, бывает, что одна картина попроще в съёмках, например «Курьер», а есть картины, где много массовки, где сложнейшие батальные сцены, как в «Белом тигре» или «Анне Карениной». Всё это усложняет работу, но это и интересно.

– Какие ощущения испытывает режиссёр после сдачи картины?

– Окончание работы над картиной – большое событие в жизни каждого режиссёра. Тут скорее испытываешь смешанные чувства: и радость оттого, что всё закончилось, и грусть оттого, что съёмок с этой группой больше не будет, и немного – страх перед неизвестностью, ведь ещё непонятно, как встретит твою картину зритель. Всегда ждёшь оценки своей работы – независимо от того, «зрительский» это фильм или не очень. И для меня самый волнующий, самый важный момент – премьера картины, когда её впервые видят зрители. Это уже настоящий адреналин, а потом, когда видишь, что твой фильм восприняли хорошо, – уже и настоящая радость, и понимание того, что не зря работал.

– Стивен Кинг говорит, что, окончив работу над очередным романом, он позволяет себе закурить сигарету и выпить бокал шампанского. А у вас есть традиция, связанная с окончанием съёмок?

– У нас традиция одна – выпиваем-обмываем. Фильм становится важной частью жизни и режиссёра, и актёров, и всей съёмочной группы, ради этого, ради нашего зрителя мы работаем и живём. Когда мы с вами говорили об «обмельчении» нынешнего кинематографа, мы забыли одну деталь – интернет. Раньше фильм показали в кинотеатрах, потом прошёл он пару-тройку раз на телевидении – и всё, картина уходит. А сейчас интернет дал кино второе дыхание, там постоянно смотрят фильмы.

Мои ребята как-то подсчитали, что ежедневно на нашем канале в «Ютьюбе» мои фильмы собирают примерно 50 тысяч просмотров. Конечно, это приятно, это греет душу, когда ты знаешь, что твои картины интересны многим людям, причём живущим в самых разных уголках планеты. В этом есть какой-то шарм. Я и сам удивляюсь, оказывается, мои картины смотрят в Индии, Индонезии и на Филиппинах! Значит, интернет продлевает жизнь картины, даёт нам, кинематографистам, ощущение постоянной жизни наших лент – вот и спасибо интернету за такое долгожительство! И когда мы говорили о книгах, я вспоминал, что в СССР тираж в сто тысяч был средненьким, а нынче и три-пять тысяч – уже огромный тираж. А тут – 50 тысяч просмотров фильма в сутки!

– Это тешит самолюбие и подогревает тщеславие?

– Не люблю этого слова – «тщеславие», это какое-то нехорошее чувство. Помните, что по этому поводу говорил Бальзак: «Слава – товар негодный: стоит дорого, а портится быстро». Вот «честолюбие» – очень правильное слово, оно означает, что ты хочешь реализоваться. Мы же работаем не ради того, чтобы у нас просили автограф и бегали с нами фотографироваться. Когда заканчиваешь фильм, когда его принимает зритель, тогда есть ощущение, что ты не зря работал. А что касается популярности, славы и прочих «медных труб» – я это давно прошёл, и сейчас мне это уже неинтересно.

– Как говаривал Булат Окуджава, «когда я чувствую себя великим, я иду и мою посуду»...

– И Булат Шалвович был совершенно прав. Пусть тебя оценивают люди, а ты – работай. Я тоже всегда опускаю себя на землю, это полезно.

Кинорежисссер – одна из ключевых профессий в искусстве кино. Режиссер подбирает актеров на роли, вдохновляет всю съемочную группу своими идеями и, можно сказать, задает всю атмосферу съемок. Не все картины в итоге получаются хитами, но если хотя бы две-три ленты из серии работ режиссера запомнились зрителям и нашли свое место в их сердцах и душах, такой мастер, наверное, не зря выбрал этот сложный, тернистый, но интереснейший путь.

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