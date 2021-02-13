Чтобы не получалось как всегда

Памяти первого президента России.

В начале прошлой недели, а точнее, 1 февраля 2021 года исполнилось 90 лет со дня рождения первого президента России Б. Н. Ельцина. Его правление пришлось на сложный период нашей истории и оказалось тяжкой ношей для самого Ельцина – 23 апреля 2007 года он покинул наш бренный мир, скончавшись от тяжелой болезни. По старой доброй традиции о покойном принято говорить хорошо или вовсе ничего. Но в данном случае речь идет не о простом смертном, а о государственном деятеле, который сыграл важную, хотя и неоднозначную роль в судьбе нашего государства. Поэтому, на мой взгляд, нельзя отмалчиваться, поскольку его деятельность существенным образом затронула интересы и жизнь миллионов граждан России и бывших союзных республик.

Первое, что хочется сделать, – это выразить соболезнование семье и близким Б. Е. Ельцина, его друзьям и соратникам, с которыми он совершил исторический переворот, разрушив один режим и открыв возможности для построения другого. С кончиной Ельцина закончилась короткая, но бурная и противоречивая эпоха реформ, которая вызвала неоднозначную реакцию российского общества.

Хотим или не хотим мы этого признавать, но при Ельцине стали возможны предпосылки появления демократического гражданского общества. Этому способствовала и отмена монополии на власть КПСС, и предоставление новой Конституцией многих прав и свобод, которых фактически были лишены советские граждане, и освобождение этих граждан от страха политических репрессий за инакомыслие. К тому же переход от монополии государственной собственности к многоукладной экономике, разрешение частной собственности раскрывали возможности для предпринимательской деятельности широких слоев населения, что в дальнейшем должно было привести к повышению их материального благосостояния.

Другое дело, что эти предпосылки были использованы определёнными кругами не на благо всего общества, а в интересах узко-корпоративных чиновничьих и коммерческих кругов, которые мигом соорганизовались, придумали и осуществили грабительскую «прихватизацию», мошенническое акционирование крупнейших предприятий с закрытыми и заранее предопределёнными аукционами.

А малограмотное и/или умышленно антинародное законодательство Госдумы при Ельцине создало широчайшие возможности для криминализации общества, невиданного расцвета коррупции, бандитского беспредела во всех сферах общественной жизни. И страна стала жить по закону джунглей, где выживает сильнейший, хитрейший и беспощаднейший. Государство же потеряло нити управления страной. И общество стало стремительно деградировать: колоссальный всплеск наркомании, проституции, вымогательства, заказных убийств; бесконечные переделы собственности, поголовная коммерциализация СМИ, учреждений культуры и вузов; перекачка легко нажитого нуворишами капитала за границу – всё это плюс массовое обнищание простого народа, десятков миллионов людей, потерявших свои трудовые сбережения и получивших мизерные пенсии, создало в стране социально-экономический и культурологический кризис, который расколол общество на две антагонистические части – бедных и богатых.

В общем, получилось, как в бессмертной поговорке Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда!». Возможно, Борис Николаевич и хотел добра для всего народа, а не только для властных элит, как он и боролся в начале своей карьеры на посту секретаря Московского горкома КПСС… Но не зря бытует поговорка, что благими намерениями вымощена дорога в ад…

Правда, младореформаторы во главе с Гайдаром и Чубайсом, охмурявшие Ельцина, предупреждали: кардинальных социально-экономических реформ без жертв не бывает. Вот только, шельмы, не подсказали ему самую «малость»: что жертвы главным образом будут среди простого народа, а не среди «новых русских» – бывшей номенклатуры, «красных директоров» да ловких дельцов из числа торгашей и спекулянтов…

И вот Борис Николаевич уже сам окружён новым мощным подобием ЦК КПСС – многочисленной армией чиновников из президентской администрации. Теперь уже они правят внутренней и внешней политикой, а он с упоением представительствует на Западе, заводя себе «корешей» в Германии, Франции, США... Все его хвалят, аплодируют, убеждают, что Россия на правильном пути и всё «окей!»… Это и были те медные трубы, которые не всем историческим личностям удаётся пройти.

Наверное, было бы несправедливо отрицать вклад Ельцина (как, впрочем, и Горбачёва) в окончание холодной войны, в разрушение тоталитарного строя. Но в деятельности выдающихся политиков важнее бывает не то, ЧТО они делают, а КАК. Вот это «как» и испортило финиш карьеры политика Ельцина уже в качестве первого президента России, ввергло страну в хаос, чрезвычайно усложнило и затуманило наше такое, казалось бы, недалёкое новое «светлое будущее». Достаточно вспомнить, какой кровоточащей раной России была при нём гражданская война в Чечне.

Ближайшее окружение Ельцина, хорошо известное нам своими карьеристскими амбициями и тесными «партнёрством» с Западом, вскружило голову Борису Николаевичу, и он явно переоценил свою личность. Это, кстати, отразилось и на его поведении, и на отношениях с подчинёнными, чему не раз мы через ТВ становились свидетелями.

К чести Бориса Николаевича, он, по всей видимости, и сам осознал и глубоко переживал случившуюся с ним метаморфозу. Об этом свидетельствует хотя бы факт его добровольной отставки и то, что при уходе со своего поста он искренне просил прощения у российского народа.

...Конечно, народ российский незлобив и многое прощает своим вождям. Вот только преемники Бориса Николаевича Ельцина на Олимпе власти, как и вся политическая элита страны, весь современный «истеблишмент», включая и так называемых олигархов, по-прежнему остаются в неоплатном долгу перед этим народом. Как, впрочем, и перед первым президентом России. Они просто обязаны во имя социальной справедливости и памяти президента-реформатора добиться (и не в далёкой перспективе, а уже в ближайшие годы) коренного перелома в социально-экономическом положении страны и превратить её из сырьевого придатка мировой экономики в процветающую демократическую державу.

Иначе опять будет, как всегда…

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