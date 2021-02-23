Четыре поколения Аксеновых

Уже более 75 лет минуло с той поры, как наша страна отмечала первый раз День Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас совсем мало осталось живущих ветеранов той страшной войны. Но мы помним всех: и тех, кто здравствует, и тех, кто погиб в боях, и тех, кто не дожил до 75-летнего юбилея Победы.
Аксенов Николай Иванович. Берлин. 1945 год, июнь
Я хочу вспомнить своего отца – Аксенова Николая Ивановича, который родился в 1907 году в селе Починки Рязанской области в семье служащего. В 1928 году он окончил Томский лесотехнический техникум и работал лесным техником в лесхиме по сбору живицы на Урале.
Женился отец на Нарушевич Валентине Владимировне. В 1932 году в молодой семье родилась дочь Роза, в 1936 году – я, в 1937-м – сын Володя.
Нам, детям, запомнились постоянные переезды, так как участки под подсочку выделялись в разных местах.
В 1941 году семья жила в рабочем поселке на Урале, недалеко от города Златоуста. В июне отца призвали на военные сборы, 22 июня он неожиданно вернулся, и мы узнали, что началась война, а через два дня мы провожали его на фронт.
В октябре 1941 года пришло письмо из госпиталя, написанное фронтовым другом отца, что Николай получил тяжелое ранение при захвате языка. Друг описал, как проходила разведка боем, в которой погибло почти все отделение, но язык был доставлен и дал ценную информацию. Все участники боевой операции были награждены тогда медалями «За боевые заслуги».
После госпиталя отец был направлен в полк самоходных артиллерийских установок и исполнял обязанности механика-водителя и наводчика боевой машины. Изредка от него приходили небольшие посылки. Нас с братом в первую очередь интересовали пилотки и шапки-ушанки, пропитанные потом и порохом, в которых мы на зависть соседским ребятишкам щеголяли по деревне.
С письмами иногда приходили фотографии.
1944 год. В минуты затишья. У самоходки Н. И. Аксенов и боевой друг В. В. Федоров
Трудно описать, как жили люди во время войны. Мы жили в деревне Тюнево (70 км от Тюмени). Нас выручала корова да огород, в котором семья выращивала картошку и овощи.
Хотя в деревне и не было радио, весть об окончании войны разнеслась быстро. Стар и млад собрались у сельсовета. Победа! Слезы радости и печали о погибших. Наша семья оказалась счастливей других – отец остался живым после той многолетней кровавой мясорубки. Войну он закончил в Берлине, экипаж его самоходки расписался на стенах Рейхстага.
Отец продолжил службу в Германии и в 1946 году забрал семью к себе. В течение трех лет мы жили в городах Зальцведеле, Аранзее, Штендале, учились в школе.
Первое время, встречая немецких ребятишек, мы лупили их с криком: «За Зою Космодемьянскую, за Олега Кошевого!». Но русский человек отходчив, и уже через два-три месяца мы играли с ними в футбол, баскетбол, учили их русской лапте, игре в чижика.
Отец не любил рассказывать о войне, но мы с братом всегда прислушивались к разговорам сослуживцев, которые вспоминали о боях под Смоленском, форсирование Днепра, штурм Зееловских высот. Особенно нас впечатлил рассказ о том, что, когда советские войска подходили к реке Эльбе, а с противоположного берега, где были американцы, в нашу сторону началась стрельба. После залпа дивизиона наших «катюш» американские вояки бежали 40 км, бросая технику и снаряжение.
За участие в боях отец был награжден орденом Красной Звезды и медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией».
Германия. 1949 год. В кругу семьи. Николай Иванович, Валентина Владимировна. Слева: Володя, Роза, Стас
В 1949 году отец демобилизовался, и Москва направила его директором лесхима в д. Лапино Красноярского края.
Для работы в лесу по сбору живицы туда была направлена большая группа немцев из Поволжья, осужденных по 58 статье. Врачей, учителей, парикмахеров, музыкантов отец не стал направлять в лес, а определил их работать по специальностям. За самоуправство его неоднократно вызывали в НКВД и требовали, чтобы «враги народа» работали в лесу. От ареста отца спасло районное руководство, убедив органы, что немецкие специалисты оказывают населению большую помощь, а коммунист Аксенов всю войну воевал с фашистами.
Директором лесхима отец проработал до 1953 года. Военные раны давали о себе знать, и его перевели в Заярск Братского района директором магазина.
Я по окончании учебы был в 1955 году призван в армию, окончил школу авиамехаников на ст. Бада Читинской области и был направлен в Кировобад, в Высшее военное авиационное училище летчиков им. Хользунова. Там я обслуживал штабные самолеты Як-18, Як-12, а затем летал бортмехаником на транспортных самолетах Ли-2 и Ан-2.
После демобилизации в 1958 году поступил на Иркутский авиазавод, где работал мотористом, бригадиром, начальником участка. В 1972 году после вечернего обучения на отделении самолётостроения Иркутского политехнического института был назначен заместителем начальника, а с 1975 года – и начальником службы летных испытаний. Тогда мы облетывали самолеты Ан-12, Як-28, Ан-24, МиГ-27, МиГ-23УБ. После облета самолёты отправлялись в войска, а также в Ливию, Кубу, Ирак, Индию…
В 1983 году меня назначили главным контролером, а в 1987 году заместителем директора по контролю качества изготавливаемой продукции авиазавода.
Уйдя на заслуженный отдых в 1998 году, я продолжил работать до 2014 года в отделе технического контроля ведущим специалистом. В 2005 году был избран в Совет ветеранов завода, где и тружусь по настоящее время.
Вот такая у меня получилась трудовая история жизни. А жизнь нашей семьи продолжается. К сожалению, последние годы отца сильно беспокоили раны, и он ушел из жизни в 65 лет. Мама прожила до 86 лет. Сестра Роза окончила иркутский госуниверситет, служила в МВД и ушла на пенсию в звании майора.
В мужской же половине семейства Аксеновых теперь насчитывается уже четыре поколения защитников Отечества. Ратную службу фронтовика Николая Аксенова продолжили его сыновья – Станислав и Владимир, которые в разные годы прошли трехгодичную службу в рядах Советской армии. (Владимир после армии окончил техникум и работал в цехе летных испытаний завода.) Внук фронтовика Андрей, офицер запаса, после окончания института проходил сборы в Забайкальском военном округе, а правнук Богдан, получив диплом о высшем образовании и призвавшись в армию в 2020 году, служит Отчизне сейчас.
Сыновья Станислав и Владимир, внук Андрей, правнук Богдан
P.S. О нашем прославленном авиазаводе можно рассказывать много и долго. Мной написаны книги: «История становления и развития авиазавода: 1932–1956; 1957–2012 гг.» В 2010 году, к 65-летнему юбилею Победы, у нас вышла «Книга памяти», где отражены события войны, приведены биографии 356 воинов-заводчан, что занесены в наш мемориальный комплекс. А ещё мы в заводском архиве выявили 1726 фамилий заводчан, призванных в РККА в разные годы и погибших на полях сражений и занесенных в «Книгу памяти».
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