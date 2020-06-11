Исаакиевский собор возвели только с четвертого раза

11 июня 1858 года был освящён Исаакиевский собор. В течение последующих 70 лет этот храм был кафедральным собором Русской Православной Церкви.

Строительство Исаакиевского собора Петр І задумал сразу после основания Санкт-Петербурга. В 1710 году в Санкт-Петербурге появилась церковь во имя преподобного Исаакия Далматского. Позже на другом месте была возведена каменная Исаакиевская церковь. В 1768-1802 годах шло строительство третьего Исаакиевского собора по проекту архитекторов Антонио Ринальди и Винченцо Бренна, которое, однако, так и не было закончено. Наконец в 1818-1858 годах, с четвёртой попытки, был возведен существующий ныне Исаакиевский собор. Автором проекта стал архитектор Огюст Рикар де Монферран.

В оформлении храма принимали участие выдающиеся живописцы и скульпторы Карл Брюллов, Федор Бруни, Петр Басин, Петр Клодт и другие. Для отделки было использовано около 20 видов декоративного и поделочного камня — порфир, малахит, ляпис-лазурит, а также различные сорта мрамора.

(30 мая) 11 июня 1858 года в 9 часов утра началась торжественная церемония освящения храма. На площади перед собором, а также на соседних улицах и крышах ближайших домов собрались тысячи верующих. Император Александр II подъехал к храму в великолепном кортеже. Вокруг собора были выстроены войска в полной парадной форме. Исаакиевский собор был провозглашен кафедральным собором Русской Православной Церкви.

С 1937 года храм стал историко-художественным музеем. В 1988 году, впервые после долгого перерыва, в соборе было проведено богослужение, приуроченное к празднованию тысячелетия принятия христианства на Руси.

Интересные факты

Собор получил своё название в честь преподобного Исаакия Далматского. Именно в день церковной памяти этого святого, 30 мая, родился будущий император Пётр Алексеевич.

Высота здания — 101,5 метра, длина — 111,3 метра, ширина — 97,6 метра. Наружный диаметр купола — 25,8 метра. Постройку окружают 112 колонн. Колонны портиков, находящиеся на нижнем уровне, имеют высоту 17 метров и весят по 114 тонн. На поднятие и установку каждой из них уходило около 45 минут.

Здание вмещает в себя около 14 000 посетителей.

Исаакиевский собор является четвёртым по величине купольным храмом в мире. Перед ним идут Собор Святого Петра в Риме, Собор Святого Павла в Лондоне и Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.

Интересно, что уже в XXI веке в библиотеке Конгресса США были обнаружены документы, говорящие о том, что при возведении Капитолия в Вашингтоне его архитектор, Томас Уолтер, пользовался чертежами Моферрана. Неудивительно, ведь купола обоих зданий очень похожи.

в Вашингтоне его архитектор, Томас Уолтер, пользовался чертежами Моферрана. Неудивительно, ведь купола обоих зданий очень похожи. В соборе установлено 350 статуй и рельефов. Многие из них были сделаны методом гальванопластики, который позволяет значительно облегчить фигуры, так как внутри они являются полыми.

На внутренне убранство храма было израсходовано 400 килограммов золота и 1 000 тонн бронзы.

Для сохранности росписи на стенах здания часть картин была заменена на мозаику. Для этого в мастерской Академии художеств было налажено производство смальты — смеси стекла с оксидами металлов. Всего в таких мозаичных панно было использовано около 12 000 оттенков цветов.

В советское время здесь находился Государственный антирелигиозный музей, в стенах которого был установлен самый большой в мире маятник Фуко — устройство, наглядно демонстрирующее вращение Земли. В годы блокады в помещениях собора было укрыто множество музейных экспонатов, вывезенных из музеев Петербурга и его пригородов. Увидеть последствия военных действий можно и сегодня — на одной из колонн западного портика виден след от артиллерийского снаряда.

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По инф. Парламентской газеты и zen.yandex.ru

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