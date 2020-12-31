Звезды полюбившихся советских новогодних кинолент: тогда и сейчас

Издание «Собеседник» решило посмотреть, как изменились звезды фильмов «Ирония судьбы», «Чародеи» и «Морозко» много лет спустя.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Новогодний хит Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» 1 января 2021 года празднует юбилей. Фильму о приключениях подвыпившего в бане хирурга Жени Лукашина в исполнении Андрея Мягкова исполняется 45 лет. Премьера фильма, показ которого на Новый год стал за эти годы традицией, состоялась 1 января 1976 года.

К сожалению, сегодня живы не все актеры, сыгравшие в «Иронии судьбы». Нет Юрия Яковлева (Ипполит), Александра Белявского и Георгия Буркова (друзья Жени), Любови Добржанской и Любови Соколовой (мамы Жени и Нади соответственно). Однако многие здравствуют и поныне.

Женя Лукашин и Андрей Мягков

Наденька и Барбара Брыльска

Галя и Ольга Науменко

Подруга Наденьки и Лия Ахеджакова

Друг Жени и Александр Ширвиндт

Подруга Наденьки и Валентина Талызина

Звезда «Чародеев» Валентин Гафт (Аполлон Сатанеев) умер совсем недавно после перенесенного инсульта, в последние годы артист страдал от болезни Паркинсона. Нет сегодня уже ни Александра Абдулова (Иван Пухов), ни Валерия Золотухина (Иван Киврин), ни Семена Фарады (гость с юга). Зато слушать воспоминания Александры Яковлевой, Эммануила Виторгана, Екатерины Васильевой о съемках в любимом зрителями новогоднем фильме мы по-прежнему можем из первых уст.

Аленушка и Александра Яковлева

Чародей Ковров и Эммануил Виторган

Кира Шемаханская и Екатерина Васильева

Сказке «Морозко» уже – страшно сказать – 55 лет! По тем временам фильм был прорывным: советский мюзикл! Сегодня мы любим «Морозко» за национальный колорит, отличное настроение и искрометные образы, созданные актерами. Несмотря на год выпуска фильма (1964-й), исполнители остаются со своими зрителями, их можно видеть в театре и на ТВ.

Настенька и Наталья Седых

Марфушенька-душенька и Инна Чурикова

Ныне здравствующим звездам этих прекрасных новогодних фильмов хочется пожелать счастья и долгих лет. А ушедших в мир иной, конечно же, будем помнить. В свое время актеры окунули нас в прекрасные истории, и, наверное, у пенсионеров нашей страны точно эти ленты одни из самых любимых, которые обязательно хочется посмотреть в новогодние праздники.

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