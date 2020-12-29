Юрий Стоянов поставит на новогодний стол «необычное», но очень вкусное блюдо

В преддверии Нового года звёзды, как и все, решают, где и как отметить праздник. И если раньше большинство предпочитали шумные компании, то теперь всё чаще можно услышать: «Новый год встречаем в кругу семьи».

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Так же поступит и известный юморист, актёр Юрий Стоянов. В интервью он рассказал, что на этот раз даже не пойдёт ни к кому в гости, и особых развлечений тоже не намечается, а вот с новогодними блюдами он продолжает экспериментировать.

Несколько лет назад в семье Стояновых, кроме обычных новогодних яств, появилось грузинское сациви. Однажды артисту в ресторане предложили попробовать блюдо, и с тех пор он стал настоящим поклонником сациви. Стоянов очень сильно удивился, когда узнал, что в Грузии это главное праздничное блюдо, как у нас салат оливье. Что ж, это стало отличным поводом включить сациви в «кулинарный список» для новогодней ночи!

Также Юрий Стоянов уже начал украшение дома и двора, купил очень много гирлянд и теперь не знает, как всё это подключить к электричеству. Обычные предпраздничные хлопоты – всё «как у людей»!

А вот что касается отмены корпоративных выступлений, то артист считает, что здесь есть и плюсы, и минусы. Плюс в том, что можно спокойно подготовиться к празднику и провести время с семьёй, а минус – в том, что многие остались без заработка, на который надеялись. К сожалению, такая ситуация сложилась у многих коллег и друзей артиста. Но пока творческие люди не теряют оптимизма и надеются, что 2021 год сложится намного лучше, чем уходящий 2020-й.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...