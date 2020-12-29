ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Юрий Стоянов поставит на новогодний стол «необычное», но очень вкусное блюдо
Анастасия ШИЛОВА   
29 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

В преддверии Нового года звёзды, как и все, решают, где и как отметить праздник. И если раньше большинство предпочитали шумные компании, то теперь всё чаще можно услышать: «Новый год встречаем в кругу семьи».

Юрий Стоянов поставит на новогодний стол «необычное», но очень вкусное блюдо


Так же поступит и известный юморист, актёр Юрий Стоянов. В интервью он рассказал, что на этот раз даже не пойдёт ни к кому в гости, и особых развлечений тоже не намечается, а вот с новогодними блюдами он продолжает экспериментировать.

Несколько лет назад в семье Стояновых, кроме обычных новогодних яств, появилось грузинское сациви. Однажды артисту в ресторане предложили попробовать блюдо, и с тех пор он стал настоящим поклонником сациви. Стоянов очень сильно удивился, когда узнал, что в Грузии это главное праздничное блюдо, как у нас салат оливье. Что ж, это стало отличным поводом включить сациви в «кулинарный список» для новогодней ночи!

Также Юрий Стоянов уже начал украшение дома и двора, купил очень много гирлянд и теперь не знает, как всё это подключить к электричеству. Обычные предпраздничные хлопоты – всё «как у людей»!

А вот что касается отмены корпоративных выступлений, то артист считает, что здесь есть и плюсы, и минусы. Плюс в том, что можно спокойно подготовиться к празднику и провести время с семьёй, а минус – в том, что многие остались без заработка, на который надеялись. К сожалению, такая ситуация сложилась у многих коллег и друзей артиста. Но пока творческие люди не теряют оптимизма и надеются, что 2021 год сложится намного лучше, чем уходящий 2020-й.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 