Вышла в свет книжка про автомашины «стран соцлагеря»

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Под книжной обложкой - очень необычное, но притягательное исследования истории автомобилестроения в странах социалистического блока во времена Советского Союза. Вот что пишет о ней известный рецензент Владислав Толстов.
Венгрия, Польша, ГДР, Чехословакия, даже какая-нибудь крошечная Словения — оказывается, все выпускали собственные автомобили, и сформировали особый тип легковых автомобилей «для социалистического потребителя»: недорогих, не очень функциональных, лишенных большинства примочек и технических новшеств, которые были у западных моделей, но в условиях социалистического хронического дефицита даже эти квазимашины раскупались тысячами прямо с конвейера.
При этом, утверждают составители, «восточноевропейские автомобили выглядели как эклектичное сочетание самодельных конструкций и моделей, изготовленных по лицензии западных фирм. И вопреки распространенному мнению восточноевропейские машины не всегда отставали от Запада».
Сама идея не зависеть от мировой автомобильной моды и создавать собственные модели легковых авто приводила как к ужасным результатам (социалистическое автомобилестроение стабильно отставало от актуальных тенденций автомобилестроения лет на 20–30), так и к трогательным историям, когда «наши машины» даже покупали какие-то люди на Западе, отдававшие им предпочтение перед «опелями» или BMW. Удивительно интересная книга, с подробным разбором появления каждой модели. Отдельно отмечу иллюстрации (их в книге более 100): много рекламных открыток и фотографий 60-70-х. Невероятно крутое издание!
- Книга "Легковые автомобили Восточной Европы: полная история" вышла в издательстве «Азбука», 2021 г.
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