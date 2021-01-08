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Об исполнении желаний
Анна КИРЬЯНОВА   
08 Января 2021 г.
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Исполнение желаний многие представляют так: доставляют на дом красивую коробку с бантиками и вензелями. А внутри – исполненное желание. Все готово!

Об исполнении желаний

На самом деле исполнение желания происходит через всевозможные средства. И требует от нас смекалки и хоть малейшей активности!

Возможно, желания человека исполняются постоянно, но он не видит возможности, не берет то, что пришло ему в руки, не действует и не благодарит…

Желание – оно как золото. Но можно по золоту ходить и не видеть его. А можно в руках держать и не понять, что это золото… Желания – как чёрное золото.

Это один ювелир в давние годы вёз в такси золотой лом, расплавленное золото. И забыл сумку в машине с килограммом этого драгметалла. А водитель выбросил грязную сумку с чёрным непонятным комком внутри – он даже не понял, что это золото!

Хорошо, что сумку нашли в помойке…

Исполнение желания надо ещё и распознать. И использовать то, что дали, правильно!

Одна девушка желала похудеть и обрести красивую фигуру. И выиграла в сетевом конкурсе абонемент в хороший фитнес-клуб. Она такой не могла бы себе позволить купить!

Но она не поняла, что это – исполнение ее желания. Просто надо немного усилий приложить… Она перепродала абонемент другой девушке. И та в этом клубе встретила мужчину своей жизни. У неё было желание выйти замуж за лидера и успешного человека! Она и вышла. Ее желание исполнилось. Она его купила, так сказать. Потратила деньги и приложила усилия – тренировалась.

Или женщина загадала желание, очень простое. Чтобы ее угостили мороженым. Хотела проверить, как исполняются желания. Мороженым ее не угостили, но она получила неожиданно премию на работе. И могла бы купить ящик мороженого и угоститься. Вместо этого она разочаровалась в исполнении желаний…

Загадали желание – надо проявить внимание. Шансы появятся, но обычно – в виде чёрного золота или абонемента на тренировки. Или предложения куда-то поехать и что-то изменить. Куда-то пойти и с кем-то познакомиться. Или просто вы получите пазлы, из которых можно сложить желание…

И ещё – надо радоваться чуду исполнения желания. И благодарить. Но люди выбрасывают пазлы и чёрное золото в помойку. Так и не поняв, что все было в их руках…

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