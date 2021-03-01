ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Зоогалерея выхаживает длиннохвостую неясыть – её пыталась съесть лиса
По инф. Телеинформа   
01 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

В конце февраля в Иркутскую зоогалерею привезли длиннохвостую неясыть со сломанным крылом. Скорее всего, птицу пыталась съесть лиса. В зоогалерее прогнозируют: сова должна нормально восстановиться, затем ее выпустят на волю.

Зоогалерея выхаживает длиннохвостую неясыть – её пыталась съесть лиса

Как сообщается в соцсетях организации, пернатого хищника подобрали неподалеку от Тулуна.

– Сову взвесили, осмотрели, врач обработал и зафиксировал перелом. Он хоть и открытый, но не очень страшный (сломана кисть) и довольно свежий. Так что крыло должно восстановиться полностью, как и способность летать, – говорят в зоогалерее.

Птицу вовремя заметили: она не успела сильно потерять вес. Лечение займет около месяца, после чего можно будет вернуть сову в природу. При этом везти ее обратно в Тулун не обязательно: длиннохвостые неясыти распространены по всей территории Иркутской области.

Боевой характер птицы отметила врач-ветеринар зоогалереи, она же высказала и предположение о происхождении травмы: сова смогла отбиться от напавшего хищника и сбежать.

– Первое время раненая неясыть капризничала, и кормить ее приходилось практически принудительно. Но состояние потихоньку стабилизируется и процесс приема пищи налаживается. Сегодня первый раз ела сама и с удовольствием, кишечник запустился нормально. Шансы на выпуск практически стопроцентные, – уверены в зоогалерее.

Ещё по теме: Пернатый женишок: самец полярной совы из зоосада обрёл пару

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Ученым пообещали «большие перемены» в зарплатах. А сколько их ждать?
    Министерство науки и высшего образования начало работу по комплексному изменению системы оплаты труда ученых и преподавателей, заявил его руководитель Валерий Фальков. По его словам, будет изменен и механизм мониторинга выплат зарплат. Новые подходы должны быть выработаны в течение ближайших нескольких месяцев.
  • Государство исправно держит свой народ в хронической нужде. Так нужно?
    В средневековом Кодексе Бусидо самурай Ямамото говорит, что существуют две вещи, которые могут ввести слугу в заблуждение. Это богатство и слава. Если же слуга постоянно испытывает нужду, он будет безупречен. Неизвестно, до какой степени российская власть прониклась духом самураев, но свой народ она исправно держит в состоянии хронической нужды, а также не допускает его до крупных свершений, поощряя, вывернув шею, оглядываться на достижения прошлого.
  • Ирина Хакамада о жизни с мужем: «Мы сентиментальны, как все жестокие люди»
    65-летняя Ирина Хакамада поделилась секретами молодости, «собственного дзена» и назвала способы, которые помогают ей в этом: делать только то, что нравится, заниматься спортом, ощущать своё либидо, уметь удивляться и жить в моменте, не думая о прошлом и будущем.
  • «Дворец Путина» вскрыл бизнес-поднаготную миллиардера Ротенберга
    Благодаря «дворцу Путина» стало известно и о других активах миллиардера Аркадия Ротенберга. Журналисты выяснили, что «друг президента» получил в Крыму множество объектов и самые выгодные госконтракты, освоив таким образом чуть ли не четверть крымского бюджета.
  • На канале у блогера просто целое море грибов!
    На дворе заканчивается зима, а у нас – грибы, информацией о которых щедро угощает всех блогер Лидия. Собирать эти дары леса прямо сейчас мы, конечно, еще не пойдем, но лето не за такими уж и горами, поэтому освежим свои знания о грибах, а может, и что новое на канале Лидии о них узнаем. Например, о критериях грибозависимости по версии Американской психиатрической ассоциации. А что, и такая зависимость бывает?..
  • Шесть лет со дня смерти Немцова: без задержаний не обошлось
    27 февраля исполнилось ровно шесть лет со дня гибели Бориса Немцова. Напомним, политика застрелили на Большом Москворецком мосту. В минувшие выходные во многих городах России должны были пройти традиционные памятные акции, но их запретили. Люди, правда, все равно вышли. Некоторых задержали - по традиции последнего времени.
  • Большая суматоха: Какое пророчество дал Нострадамус на наше время?
    1 марта 1555 года Мишель де Нотрдам, больше известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свою книгу пророчеств. Есть в нем прогноз и на 21 век. Чего же напророчил известный оракул?
  • «Вы никто и ничто»: Волочкова ответила «критикам» таланта её дочери
    Анастасия Волочкова после затишья из-за пандемии вновь вернулась к гастрольной деятельности. На днях бывшая прима-балерина Большого театра выступила в подмосковных Мытищах, показав свой спектакль «Балерина в зазеркалье цирка».
  • Когда дело в трубе, но не труба
    Когда дело в трубе, но не труба Где только не используются в нашей жизни трубы! Например, водогазопроводные изделия находят себе место при монтаже трубопроводов для подачи (как можно сразу же догадаться из названия) газа или воды, а также для отопительных или инженерных систем и других целей. Такие трубы отличаются повышенной надежностью, износостойкостью, отвечают высоким требованиям по герметичности и выдержке высокого давления. К слову, этот популярный металлопрокат, а также другие товары (листовой прокат, профнастил, арматуру, металлическую сетку и т.д.) в Москве можно выбрать и приобрести на сайте https://metall-dk.ru.
  • Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества
    Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил жителей Санкт-Петербурга с Днем защитника Отечества.  
  • В Британии кладоискательница откопала настоящие сокровища викингов
    На британском острове Мэн женщина, увлеченная кладоискательством, нашла сокровища викингов, включая и крайне редкие золотые изделия.
  • Озеленение тюрем снижает уровень насилия среди заключенных. А вы знали?
    Проведенное в Великобритании исследование показывает, что увеличение зеленых насаждений внутри тюрьмы на 10 % может снизить количество нападений между заключенными на 6,6%.
  • Николь Кидман в театре ударили по лицу за аплодисменты
    Всемирно известную австралийскую актрису Николь Кидман ударили программкой по лицу в Сиднейском оперном театре. Об этом рассказал журналистам супруг артистки Кит Урбан.
  • Ущерб от летнего пожара в заповеднике под Анапой оценили в миллиард!
    Ущерб заповеднику «Утриш» под Анапой после пожара в августе 2020 года оценили в 980 млн рублей. Огонь уничтожил 4,8 тыс. деревьев, в числе которых краснокнижные.
  • Инфекционная больница на Сахалине: то ли лечиться, то ли ждать штукатурку на голову
    В Сахалинской области сотрудники прокуратуры в ходе проверки установили, что пациентам небезопасно находиться в здании инфекционного отделения Корсаковской ЦРБ. (Условия нахождения там оказались просто, мягко говоря, вопиющими - судите по фото сами. Вот такая вот реформа здравоохранения. - прим. МГ.)
  • Взяли одноразовый стаканчик и испытали чувство вины. Бывает у вас?
    Попытки вести экологичный образ жизни могут обернуться экотревожностью. (Мы живем в такое время, когда постоянно отовсюду слышим о том, какой ущерб окружающему миру приносит наше потребительство. И от этого переживаем за природу еще сильнее, но и тут свои границы должны быть - прим. МГ.)
  • Иван Демидов: от ведущего «МузОбоза» до директора парка «Зарядье»
    В начале 90-х Иван Демидов сумел «взорвать» культурную «бомбу» в масштабах целой страны. Его «МузОбоз» моментально стал культовой передачей, которая открыла двери в мир современной музыки для всех и каждого.
  • Так сколько денег котики из Эрмитажа в наследство получили?
    Знаменитые коты из Эрмитажа к концу весны получат наследство от мецената из Франции, который упомянул их в завещании. Котам причитается около трех тысяч евро.
  • Засиделся. Видеть Путина президентом после 2024 года не желает практически каждый второй
    Менее половины россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался после 2024 года на посту президента России — о таком желании высказались лишь 48% опрошенных. Сопоставимая цифра в 41% респондентов хотят, чтобы Путин ушел. Причем лишь в 8% это связано с коррупцией и прочими злоупотреблениями, чаще всего люди просто говорят, что он надоел, что ему уже пора на пенсию и что глава государства засиделся.
  • Блогер Владимир просветит про нейгун и научит, как быть здоровым
    Вы знаете такое искусство омоложения организма и совершенствования способностей человека, как нейгун? А вот Владимир Гаврилов может рассказать о нем многое. На YouTube-канале имени себя этот блогер знакомит зрителей с данной системой. Здесь можно увидеть, как написал в своей визитке Владимир: видео нестандартных упражнений, которые он вывел для себя сам; видео стандартных упражнений с эспандерами по методике Бубновского; видео с даосскими железными вениками, которыми блогер пробивается каждый день; видео о креплениях эспандеров в квартире. Вам интересно стало, уважаемые читатели, все это посмотреть? Тогда продолжим.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 