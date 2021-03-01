Зоогалерея выхаживает длиннохвостую неясыть – её пыталась съесть лиса

В конце февраля в Иркутскую зоогалерею привезли длиннохвостую неясыть со сломанным крылом. Скорее всего, птицу пыталась съесть лиса. В зоогалерее прогнозируют: сова должна нормально восстановиться, затем ее выпустят на волю.

Как сообщается в соцсетях организации, пернатого хищника подобрали неподалеку от Тулуна.

– Сову взвесили, осмотрели, врач обработал и зафиксировал перелом. Он хоть и открытый, но не очень страшный (сломана кисть) и довольно свежий. Так что крыло должно восстановиться полностью, как и способность летать, – говорят в зоогалерее.

Птицу вовремя заметили: она не успела сильно потерять вес. Лечение займет около месяца, после чего можно будет вернуть сову в природу. При этом везти ее обратно в Тулун не обязательно: длиннохвостые неясыти распространены по всей территории Иркутской области.

Боевой характер птицы отметила врач-ветеринар зоогалереи, она же высказала и предположение о происхождении травмы: сова смогла отбиться от напавшего хищника и сбежать.

– Первое время раненая неясыть капризничала, и кормить ее приходилось практически принудительно. Но состояние потихоньку стабилизируется и процесс приема пищи налаживается. Сегодня первый раз ела сама и с удовольствием, кишечник запустился нормально. Шансы на выпуск практически стопроцентные, – уверены в зоогалерее.

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По инф. Телеинформа

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