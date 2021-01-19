«Всегда быть в маске – судьба моя?». Масочный режим продлили до лета

Масочный режим в Иркутской области продлится, как минимум, до лета. Об этом заявила зампредседателя правительства региона Валентина Вобликова.
Она подчеркнула, что доказательно определено: масочный режим – это одна из основных мер, которые могут эффективно обезопасить от заражения коронавирусом. Остальные – это социальная дистанция, разобщенность, гигиена рук, в том числе, с использованием антисептика.
– Популяционный иммунитет сейчас – около 25% или чуть выше. Увеличить иммунную прослойку необходимо, как минимум, в два раза: только при показателе в 60-70% можно будет говорить о послаблении масочного режима. Так что, я думаю, что до лета мы точно маски не снимем, – заявила Валентина Вобликова.
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