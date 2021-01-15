В Приангарье составили портрет типичного «ковидника». Давайте посмотрим

Зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова 13 января в ходе прямого эфира в соцсетях описала социальный портрет пациента с коронавирусом в регионе по состоянию на начало 2021 года.

– Больше всего заразившихся – в возрасте от 30 до 49 лет. Доля больных в возрасте 65 лет и старше – около 14% от общего количества. Это самая «тяжелая» возрастная категория, где мы и видим достаточно серьезные поражения. Четверть всех заболевших – люди 50-64 лет, – сказала Валентина Вобликова.

Если говорить о социальных и профессиональных группах, то заболеваемость превалирует среди рабочих специальностей: это почти четверть всех заразившихся. Служащие и пенсионеры тоже достаточно сильно подвержены коронавирусу. Например, последних – более 18% из всех заболевших.

– Доля медицинских работников среди инфицированных COVID-19 – 7,3%. Сейчас, к счастью, этот показатель начинает сокращаться, – отметила зампредседателя правительства Иркутской области.

Напомним, в регионе к 14 января зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболевания коронавирусом. В первую декаду месяца отмечали резкое снижение заболеваемости внебольничными пневмониями. Однако после каникул ситуация, к сожалению, вернулась к прежним показателям. В лидерах антирейтинга по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек в Приангарье – Бодайбинский, Усть-Кутский, Эхирит-Булагатский, Ольхонский районы, Усть-Илимск и Свирск, по абсолютному числу инфицированных – Иркутск и Ангарск.

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По инф. Телеинформа

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