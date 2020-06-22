Врачи-эксперты начали продлевать инвалидность заочно

Врачи-эксперты Иркутской области приступили к автоматическому продлению инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности, а также программ реабилитации инвалидов и пострадавших на производстве, срок переосвидетельствования у которых заканчивается 1 июля 2020 года.
Более 1600 таких экспертиз специалисты медико-социальной экспертизы планируют завершить на этой неделе, сообщает Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области.
В период распространения новой коронавирусной инфекции одна из главных задач врачей-экспертов – сохранить меры социальной поддержки жителям области с инвалидностью. До 1 октября 2020 года действуют временные порядки, которые позволяют продлить действие ранее принятых экспертных решений на шесть месяцев заочно, чтобы люди не подвергали риску своё здоровье, выходя из дома. Такая работа происходит поэтапно, каждый из этих этапов касается тех экспертных решений, действия которых заканчиваются до 1 числа следующего месяца. Все документы (справки МСЭ и программы реабилитации) гражданам направляют почтой.
Также сведения по защищенным каналам поступают в региональные отделения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, что позволяет инвалидам и пострадавшие на производстве своевременно получить все положенные выплаты и льготы.
Руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе Наталья Рыбченко отмечает, что подобная работа в апреле и мае прошла в штатном режиме. За два этих месяца специалисты бюро МСЭ продлили группы инвалидности и категорию «ребенок-инвалид» более 2200 гражданам, экспертные решения по нуждаемости пострадавших на производстве в мерах социальной защиты – почти 500 гражданам.
Также продолжается проведение освидетельствований для первичного установления инвалидности, усиления групп инвалидности и коррекции программ реабилитации в необходимых случаях. Всё проводится также в заочном режиме, а документы из поликлиник области в бюро МСЭ поступают по почте либо доставляются курьерами.
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