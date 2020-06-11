Из-за пандемии пенсионерам обещают проводить медосмотры на дому

В Иркутской области с 13 июня начнут работать медицинские бригады для обследования пожилых людей на дому. Об этом 10 июня на заседании оперативного штаба заявил врио главы региона Игорь Кобзев.

– Много жалоб поступает от пожилых людей. Они не могут попасть в больницу на прием к лечащему врачу или узкому специалисту из-за ситуации с коронавирусом. Необходимо в срочном порядке организовать работу медицинских бригад, чтобы оказывать жителям медицинскую помощь, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на совещании обсудили и вопрос восстановления туристической деятельности. Пока снять ограничения для объектов гостинично-туристской отрасли невозможно, поскольку число заболевших коронавирусом растет. На утро 10 июня зарегистрировано 3505 заболевших, прирост за сутки составил 240 случаев, госпитализированы 2493 человека, выздоровели – 977, умерли – 17 (и еще 18 – от заболеваний, не связанных с инфекцией).

– Вся страна постепенно выходит из ограничительных мер. Мы тоже начинаем снимать запреты на деятельность предприятий и организаций. Но делать это надо осторожно, так как у нас все-таки большой прирост, – отметил Игорь Кобзев.

Глава региона также напомнил, что в Приангарье продолжает действовать масочный режим в общественных местах, магазинах, транспорте. Работодатели должны обеспечивать соблюдение санитарных норм сотрудниками. Важно соблюдать социальную дистанцию, проводить дезинфекцию помещений и транспортных средств.

По инф. Телеинформа

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