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Внукам на заметку: в «Молчановке» учат создавать компьютерные игры
|По инф. Телеинформа
|15 Января 2021 г.
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Бесплатный мастер-класс по программированию «Roblox» проведут 16 января в библиотеке имени Молчанова-Сибирского.
Полноценный курсы дают возможность детям разобраться в основах разработки компьютерных игр, получить базовые знания об алгоритмике и оптимизации проектов и скриптов, создать собственные игры в течение трех месяцев – от более простых к более трудным.
Также детей учат моделировать объекты, создавать персонажей и анимацию, работать с текстурами и освещением, проектировать ландшафты, использовать звук. Пробное занятие в «Молчановке» проведёт преподаватель одной из школ программирования Алексей Константинов.
Справки и предварительная запись по телефону: 8()395248-66-80 (доб. 421) или 43-97-27.
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