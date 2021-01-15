Внукам на заметку: в «Молчановке» учат создавать компьютерные игры

Бесплатный мастер-класс по программированию «Roblox» проведут 16 января в библиотеке имени Молчанова-Сибирского.

Полноценный курсы дают возможность детям разобраться в основах разработки компьютерных игр, получить базовые знания об алгоритмике и оптимизации проектов и скриптов, создать собственные игры в течение трех месяцев – от более простых к более трудным.

Также детей учат моделировать объекты, создавать персонажей и анимацию, работать с текстурами и освещением, проектировать ландшафты, использовать звук. Пробное занятие в «Молчановке» проведёт преподаватель одной из школ программирования Алексей Константинов.

Справки и предварительная запись по телефону: 8()395248-66-80 (доб. 421) или 43-97-27.

По инф. Телеинформа

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