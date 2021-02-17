Вкус ностальгии: иркутян зовут на фильм о советской еде

Иркутян 18 февраля приглашают посмотреть онлайн-показ документального фильма «Еда по-советски или поесть в СССР...». После просмотра состоится обсуждение картины с ее автором – Борисом Караджевым.

«Прошло уже почти 30 лет, как распался Советский Союз. И осталось очень немногое, что по-прежнему реально объединяет нас всех – бывших граждан бывшей империи. И это, не в последнюю очередь, советская еда – абсолютно уникальный социокультурный феномен советской истории и советской жизни. О ней и пойдет речь в нашем фильме», – говорится в описании к документальной картине.

Информация о фильме:

Киностудия «КЛИО», 2017 год, 52 минуты. Автор сценария и режиссер – Борис Караджев. Оператор – Алексей Горбатов. Продюсеры – Евгений Голынкин, Павел Одынин.

Как сообщает пресс-служба Иркутского облкинофонда, показ осуществляется в рамках реализации президентского гранта. В нем также примут участие киноклубы и зрители из 10 российских городов – Вязьмы, Касимова, Кирова, Уфы, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Москвы, Глазова, Перми, Красноярска.

Дата показа: 18 февраля 2021 года. Начало показа: 12:00 по московскому времени. Демонстрация фильма и последующее обсуждение с авторами состоится на платформе ZOOM.



Просмотр фильма и дискуссии также будет доступен в ВК-паблике Иркутского облкинофонда с 12:00 по московскому времени 20 января.

По инф. Телеинформа

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