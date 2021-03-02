В «Заповедном Прибайкалье» спасли косулю, застрявшую на льду

Сотрудники Онгурёнского лесничества «Заповедного Прибайкалья» помогли косуле выбраться со льда озера Байкал. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
Беспомощное животное было обнаружено во время патрулирования территории Прибайкальского национального парка.
– Скорее всего, косуля очутилась на льду из-за преследования волками. Это обычная и довольно распространённая ситуация. Мне и напарнику пришлось ограничить её в движении, связать, чтобы в дороге она не травмировалась от испуга. На берегу зверь пришёл в себя и убежал. Похоже, обошлось без травм и у косули есть все шансы выжить. От волков мы её, конечно, не спасём. Но от браконьеров – обязаны! – комментирует государственный инспектор по охране окружающей среды Герберт Мешков.
Напомним, также на днях к людям вышел молодой самец косули в порту Байкал в Слюдянском районе. Животное лежало прямо на улице и позволило людям приблизиться к себе. Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» передали его специалистам иркутской зоогалереи. У косули диагностировали сильное переохлаждение и воспалительный процесс, травм не обнаружили.
По последним данным иркутской зоогалереи, за сутки, которые зверь провел у специалистов, положительная динамика была только в первые часы после поступления, когда животное отогрели.
– Несмотря на наличие всего необходимого и постоянное присутствие рядом специалиста, прогноз неблагоприятный. Спазм сосудов от переохлаждения и голодание остановили кишечник. А это для косуль критично, – рассказали в зоогалерее. – Ран, переломов, других травм и признаков того, что косуля стала жертвой нападения лесных хищников или бродячих собак, нет. Клочья шерсти, вырваные по спине, видимо остались на ветках бурелома.
Специалисты полагают, что скорее всего молодой зверь не смог в слишком глубоком снегу «накопытить» себе достаточно корма и начал худеть, а в уже ослабленном организме развилась инфекция. О её наличии и остром течении говорят огромные лимфоузлы, которые прощупываются по всему телу, особенно сильно увеличены окологлоточные.
– Животное просто брело из последних сил куда глаза глядят, а когда случайно попало из глубокого снега на дорогу, то так и пошло дальше там, где проще передвигаться. Косулёнок шёл, пока не закончились силы и он не упал прямо на дороге, уже дойдя до посёлка, – считают в зоогалерее.
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