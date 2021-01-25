Неравнодушные иркутяне пытались спасти косулю – её загнали бездомные собаки

Утром 24 января неравнодушные горожане нашли неподалеку от жилого комплекса Юго-Западный в иркутском микрорайоне Луговоераненую косулю и привезли ее в зоопарк.
– По рассказам очевидцев, собаки (огромная стая обитает именно в этом месте) загнали её до изнеможения и выгнали на трассу, прямо под колеса машины. От удара повреждений много, но они все на уровне разрывов мягких тканей, вполне поправимы, если бы не проблемы с дыханием. Лёгкие, именно у косуль, очень слабое место, после изнуряющего бега молниеносно развивается отёк и животное погибает. Мы это знаем, к сожалению, не по книжкам. Боремся как можем, – сообщили в Иркутском зоопарке.
В зоогалерее были все необходимые препараты. Однако состояние у косули было тяжелое, и она, к сожалению. погибла.
Кроме того, похожая история произошла на днях в иркутском питомнике «К-9». Туда доставили маленького раненого олененка из поселка Малая Еланка. На детеныша косули тоже накинулась стая собак у бывшего пионерлагеря«Ласточка». Олененок, убегая от разъяренных псов, напоролся на металлическую решетку и был сильно ранен. Местные жители доставили зверя в питомник, откуда его повезли в ветеринарную клинику. Однако по дороге в больницу детеныш косули погиб.
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