ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Ювелирная работа: краеведческий музей приглашает на мастер-классы
по инф. Телеинформа   
09 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

 

В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея проходят мастер-классы, посетители которых учатся украшать росписью предметы одежды, создавать поделки из ткани и фетра.

Ювелирная работа: краеведческий музей приглашает на мастер-классы

9 января в 16:00, 10 января в 14:00 и 16:00 – мастер-класс «Живопись ювелирными красками». Изображение елочки красками, которыми работают настоящие ювелиры.

Обязательна предварительная запись по телефону 8 (3952) 25-98-21.

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 