Ювелирная работа: краеведческий музей приглашает на мастер-классы

Суевериям подвержены многие из нас, в том числе и актёры. Картины о нечистой силе у представителей творческой профессии не в почёте, но неужели они действительно имеют некую «мистическую силу»? Узнав о судьбе актёров знаменитой экранизации Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», в такое можно даже поверить…