Ювелирная работа: краеведческий музей приглашает на мастер-классы

В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея проходят мастер-классы, посетители которых учатся украшать росписью предметы одежды, создавать поделки из ткани и фетра.
9 января в 16:00, 10 января в 14:00 и 16:00 – мастер-класс «Живопись ювелирными красками». Изображение елочки красками, которыми работают настоящие ювелиры.
Обязательна предварительная запись по телефону 8 (3952) 25-98-21.
Суевериям подвержены многие из нас, в том числе и актёры. Картины о нечистой силе у представителей творческой профессии не в почёте, но неужели они действительно имеют некую «мистическую силу»? Узнав о судьбе актёров знаменитой экранизации Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», в такое можно даже поверить…
Пандемия позволит изменить отношение людей к прививкам, а также дать мощный толчок развитию медицины в мире, уверены китайские представители медотрасли, слова которых с прошедшего в Шанхае специализированного форума приводит издание China Daily.
Вся Россия знает, что Ксения Собчак строит дом, рекламирует его телеведущая на славу. А все потому, что старается все от мраморной плитки до последнего коврика получить на халяву. Или точнее – за рекламу, называя свой дом «большим медийным проектом».
Россия через специальный трастовый фонд выделила Кении 109 миллионов кенийских шиллингов (986 тысяч долларов США) на развитие систем здравоохранения и социально-экономическую поддержку местных женщин и молодежи.
После декабрьской засухи запас воды во всех водохранилищах Крыма стал меньше, чем объем одного Партизанского водохранилища. Вопреки прогнозам, декабрь не принес на полуостров ожидаемые осадки. Русла рек по-прежнему оставались пересохшими.
Еще с древних времен людям было интересно узнать дату собственной смерти, хотя такое любопытство всегда сопровождается страхом и тревогой. Существует версия, будто русские императоры точно знали, когда умрут. Странные совпадения, плохие приметы, тайные знаки и страшные сны словно начинали преследовать их незадолго до смерти.
Новогодняя культурная феерия подходит к концу, а праздники скоро перейдут в разряд привычных будней. Но в Интернете всё ещё остаётся немало разнообразных трансляций, которые точно сумеют скрасить ваш досуг.
В недавнем интервью Сергей Сафронов, теперь уже бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов», рассказал, как на самом деле проходили съёмки. Сергей признался, что курьёзных ситуаций было достаточно, но не все они попали в эфир.
В Москве реконструируют действующие и строят новые автовокзалы, которые соответствуют всем современным техническим требованиям и нормам безопасности. Многие из них входят в комплексы транспортно-пересадочных узлов, которые значительно экономят время москвичей и делают передвижение по городу более комфортным.
8 января 1861 года в Санкт-Петербурге был издан первый номер журнала «Вокруг света». Это не только один из первых российских журналов — журнал «Вокруг света» стал еще и одним из первых в мире познавательных журналов.
По результатам исследования, в ходе которого изучалось, как идет восстановление пациентов после легкой формы COVID-19, ученые из Бельгии и Нидерландов предположили, что коронавирус может стать хроническим заболеванием.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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