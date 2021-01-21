Ускорили помощь: больницам Приангарья подарили 15 новых машин

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава регионального парламента Александр Ведерников вручили ключи от новых автомобилей главам районных больниц муниципальных образований Приангарья. Всего было вручено 15 автомобилей, из них восемь – марки Лада 4х4 (Нива) и семь – марки Лада Гранта.

Как сообщает пресс-служба ЗС, вручая ключи, спикер подчеркнул, что совершенствование первичной медико-санитарной помощи – одно из важнейших направлений национального проекта «Здравоохранение».

– Депутаты ЗС, посещая районы нашей области, обращают внимание регионального правительства на то, как остро стоит вопрос доступности медицинской помощи, оснащенности районных больниц современным оборудованием и транспортом. Ведь именно первичная медицинская помощь в экстренных случаях нужна прямо здесь и сейчас и непосредственно касается каждого жителя, каждую семью нашей области. Депутаты Законодательного собрания вместе с губернатором и правительством региона готовы и дальше трудиться в этом направлении, создавать современные условия для лечения жителей области и улучшать качество медицинского обслуживания в Приангарье, – сказал Александр Ведерников.

Автомобили, которые 20 января отправились в территории, предназначены для доставки пациентов в больницы и медработников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь.

Председатель Законодательного собрания также напомнил, что в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021-2025 годы запланировано приобретение 326 автомобилей на сумму 337,85 млн руб., в т.ч. 65 единиц планируется передать медучреждениям в 2021 году. Из них 15 были переданы сегодня в больницы, 8 автомобилей отправятся в отдаленные районы области в ближайшее время.

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По инф. Телеинформа

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